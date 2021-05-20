Ngày tháng cuối đời của NTK Nhật Dũng: Đau đến mức phải ngủ ngồi, khi gần ra đi mới được nằm xuống giường

Hậu trường 20/05/2021 21:06

Sau chuyến thiện nguyện về vùng lũ, NTK Nhật Dũng đã phải chống chọi với căn bệnh vi khuẩn xâm nhập ăn vào não, khiến cơ thể suy nhược và một bên mắt bị suy giảm thị lực nghiêm trọng. Những ngày tháng cuối đời với anh vì thế cũng không dễ dàng gì.

Tối ngày 19/5, NTK Nhật Dũng đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng sau hơn nửa năm chiến đấu với bệnh tật. Tang lễ cố NTK tại nhà riêng ở Quảng Bình. Được biết, NTK qua đời ở tuổi 42. Theo cáo phó tang lễ, lễ di quan sẽ bắt đầu lúc 15h ngày 21/5, lễ an táng được tổ chức vào lúc 16h cùng ngày tại xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Trong tang lễ hôm nay, một số nghệ sĩ đã sắp xếp đến Quảng Bình để tiễn đưa nam NTK về nơi an nghỉ cuối cùng.  

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NTK Nhật Dũng ra đi ở tuổi 42 - Ảnh: Internet

Trước khi qua đời, Nhật Dũng đã phải chống chọi với bệnh vi khuẩn xâm nhập ăn vào não, khiến cơ thể suy nhược và một bên mắt bị suy giảm thị lực nghiêm trọng. 

Được biết, NTK Nhật Dũng bị ốm sau chuyến đi từ thiện ở Quảng Bình vào tháng 10/2020. Chia sẻ với báo giới, người thân NTK cho biết: "Những cơn đau đầu tiên khi NTK Nhật Dũng đi viện không quá nặng nên anh và người thân đều chủ quan và không chữa triệt để. Sau mỗi lần được xuất viện, anh lại thấy yên tâm và tiếp tục vùi đầu vào công việc. Vẫn ra bộ sưu tập mới, ra Hà Nội và vào TP.HCM dự sự kiện, lên kế hoạch xây dựng hình ảnh cho một số ca sĩ, người mẫu..."

Thế nhưng, điều mà cả anh và người thân đều không biết chính là tình hình bệnh lại có thể tiến triển nặng và nhanh như vậy. Những tháng gần đây, NTK có những cơn đau nặng hơn, đau đến mức anh phải ôm gối vào trước ngực và ngủ ngồi. 

Xót xa hơn, cho đến lúc Nhật Dũng đi cấp cứu lần cuối cùng, anh cũng phải ngủ ngồi, vì nằm sẽ không thở được. Đến lúc gần mất, có con, các cháu, các bạn, chị gái anh thay nhau ngồi đỡ lưng để anh ngồi cho dễ thở. Chỉ đến khi gần ra đi, NTK mới nằm xuống giường. "Còn nhớ, trước đó, mỗi lần lên cơn đau đầu, anh đau đến mức đập tay đập chân vào đầu, mắt nhắm nghiền, quay cuồng đầu óc", người thân NTK chia sẻ thêm.

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Những hình ảnh trong tang lễ hôm nay của NTK Nhật Dũng - Ảnh: Internet 
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Tang lễ của NTK được tổ chức tại quê nhà - Ảnh: Internet

NTK Nhật Dũng sinh năm 1980 tại Quảng Bình. Anh nặng lòng với các thiết kế áo dài và là một trong các NTK tiên phong đưa họa tiết di sản vào trang phục.

Tang lễ NTK Nhật Dũng: Các nghệ sĩ lặn lội đường xa đến Quảng Bình thăm viếng, lặng người bên di ảnh người đã khuất

Tang lễ NTK Nhật Dũng: Các nghệ sĩ lặn lội đường xa đến Quảng Bình thăm viếng, lặng người bên di ảnh người đã khuất

Vừa qua, thông tin NTK Nhật Dũng qua đời đã khiến cộng đồng và nhiều nghệ sĩ Vbiz xót thương. Được biết, tang lễ của anh được tổ chức tại quê nhà Quảng Bình.

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