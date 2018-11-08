Ngất ngây trước vẻ đẹp tựa thiên thần của những nhóc tì ‘mới nổi’ nhà sao Việt, dự đoán tương lai đều là hot face

Hậu trường 08/11/2018 16:16

Thời gian gần đây, công chúng đã chào đón sự ra đời của không ít nhóc tì đáng yêu nhà sao Việt. Những thiên thần nhí này khiến nhiều người phải xuýt xoa bởi vẻ ngoài xinh xắn mỗi lần “lộ diện”.

Chỉ trong nửa cuối năm 2018, showbiz Việt đã liên tục nhận tin vui khi nhiều cặp đôi Vbiz hạnh phúc chào đón thành viên mới. Sự đáng yêu, xinh xắn của những thiên thần nhí này luôn là tâm điểm của dư luận. Nhiều người còn dự đoán, các cô cậu này chắc chắn sẽ trở thành những hot face tương lai.

Bé Myla – con gái Hà Anh

Trưa 26/6, siêu mẫu Hà Anh đã hạ sinh con gái đầu lòng nặng 4,4kg bằng phương pháp sinh mổ. Bé Myla sở hữu nhiều nét đẹp lai Tây giống cả bố lẫn mẹ.

Trên trang Facebook cá nhân, Hà Anh rất chăm chỉ cập nhật hình ảnh của công chúa nhỏ Myla cùng những dòng tâm sự ngọt ngào. Vẻ ngoài đáng yêu và xinh xắn của cô bé đã nhanh chóng chiếm trọn trái tim của khán giả.

Ngất ngây trước vẻ đẹp tựa thiên thần của những nhóc tì ‘mới nổi’ nhà sao Việt, dự đoán tương lai đều là hot face - Ảnh 1Ngất ngây trước vẻ đẹp tựa thiên thần của những nhóc tì ‘mới nổi’ nhà sao Việt, dự đoán tương lai đều là hot face - Ảnh 2Ngất ngây trước vẻ đẹp tựa thiên thần của những nhóc tì ‘mới nổi’ nhà sao Việt, dự đoán tương lai đều là hot face - Ảnh 3

Ngất ngây trước vẻ đẹp tựa thiên thần của những nhóc tì ‘mới nổi’ nhà sao Việt, dự đoán tương lai đều là hot face - Ảnh 4
Vẻ ngoài siêu cưng của con gái Hà Anh - Ảnh: FBNV

Ngất ngây trước vẻ đẹp tựa thiên thần của những nhóc tì ‘mới nổi’ nhà sao Việt, dự đoán tương lai đều là hot face - Ảnh 5Ngất ngây trước vẻ đẹp tựa thiên thần của những nhóc tì ‘mới nổi’ nhà sao Việt, dự đoán tương lai đều là hot face - Ảnh 6

Ngất ngây trước vẻ đẹp tựa thiên thần của những nhóc tì ‘mới nổi’ nhà sao Việt, dự đoán tương lai đều là hot face - Ảnh 7
Ông xã Hà Anh ra dáng là một 'ông bố bỉm sữa' chính hiệu - Ảnh: FBNV

Bé Bảo Bảo – con trai Lương Thế Thành và Thúy Diễm

Ngày 27/6, cặp đôi diễn viên Lương Thế Thành và Thúy Diễm hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng ra đời tại nước ngoài. Cậu bé nặng 3,2kg và được đặt tên là Lương Thế Bảo, tên tiếng Anh là Bredan.

Ở nhà, cậu bé được gọi bằng cái tên đáng yêu là Bảo Bảo và thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Mỗi lần hình ảnh của cậu bé xuất hiện trên mạng xã hội, công chúng đều không tiếc lời khen trước vẻ ngoài “hot boy” của quý tử nhà Lương Thế Thành.

Ngất ngây trước vẻ đẹp tựa thiên thần của những nhóc tì ‘mới nổi’ nhà sao Việt, dự đoán tương lai đều là hot face - Ảnh 8Ngất ngây trước vẻ đẹp tựa thiên thần của những nhóc tì ‘mới nổi’ nhà sao Việt, dự đoán tương lai đều là hot face - Ảnh 9Ngất ngây trước vẻ đẹp tựa thiên thần của những nhóc tì ‘mới nổi’ nhà sao Việt, dự đoán tương lai đều là hot face - Ảnh 10

Ngất ngây trước vẻ đẹp tựa thiên thần của những nhóc tì ‘mới nổi’ nhà sao Việt, dự đoán tương lai đều là hot face - Ảnh 11
Cậu bé vô cùng kháu khỉnh và đáng yêu - Ảnh minh họa: Internet

Ngất ngây trước vẻ đẹp tựa thiên thần của những nhóc tì ‘mới nổi’ nhà sao Việt, dự đoán tương lai đều là hot face - Ảnh 12Ngất ngây trước vẻ đẹp tựa thiên thần của những nhóc tì ‘mới nổi’ nhà sao Việt, dự đoán tương lai đều là hot face - Ảnh 13

Ngất ngây trước vẻ đẹp tựa thiên thần của những nhóc tì ‘mới nổi’ nhà sao Việt, dự đoán tương lai đều là hot face - Ảnh 14
Cặp đôi diễn viên Lương Thế Thành - Thúy Diễm hạnh phúc đón chào quý tử đầu lòng - Ảnh: FBNV

Bé Cici – con gái JustaTee và Trâm Anh

Thiên thần nhí nhà JustaTee và hot girl Trâm Anh từ khi chào đời đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Những hình ảnh đáng yêu và có phần hài hước của cô bé được ông bố trẻ JustaTee đăng trên mạng xã hội khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Instagram vừa mới lập của bé Cici cũng đã thu hút hơn 50.000 lượt theo dõi. Có thể thấy độ “hot” của cô bé chẳng thua kém gì bố mẹ của mình.

Ngất ngây trước vẻ đẹp tựa thiên thần của những nhóc tì ‘mới nổi’ nhà sao Việt, dự đoán tương lai đều là hot face - Ảnh 15Ngất ngây trước vẻ đẹp tựa thiên thần của những nhóc tì ‘mới nổi’ nhà sao Việt, dự đoán tương lai đều là hot face - Ảnh 16

Ngất ngây trước vẻ đẹp tựa thiên thần của những nhóc tì ‘mới nổi’ nhà sao Việt, dự đoán tương lai đều là hot face - Ảnh 17

Loạt biểu cảm hài hước của bé Cici đã thu hút được rất nhiều fans - Ảnh: Instagram NV

Ngất ngây trước vẻ đẹp tựa thiên thần của những nhóc tì ‘mới nổi’ nhà sao Việt, dự đoán tương lai đều là hot face - Ảnh 18

Ngất ngây trước vẻ đẹp tựa thiên thần của những nhóc tì ‘mới nổi’ nhà sao Việt, dự đoán tương lai đều là hot face - Ảnh 19
Chính bởi sự 'lầy lội' không kém từ người bố mà Cici cũng giành được sự quan tâm lớn từ công chúng - Ảnh: Instagram NV
Ngỡ ngàng con gái Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn đã vụt lớn thành thiếu nữ, mặt giống bố như đúc khuôn

Ngỡ ngàng con gái Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn đã vụt lớn thành thiếu nữ, mặt giống bố như đúc khuôn

Con gái Trương Ngọc Ánh càng lớn càng xinh xắn và sở hữu đôi chân thon dài như thiếu nữ, đặc biệt là gương mặt giống bố như lột.

Xem thêm
Từ khóa:   sao Việt con sao Việt cuộc sống của sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 40 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 40 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42