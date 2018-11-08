Ngất ngây trước vẻ đẹp tựa thiên thần của những nhóc tì ‘mới nổi’ nhà sao Việt, dự đoán tương lai đều là hot face

Thời gian gần đây, công chúng đã chào đón sự ra đời của không ít nhóc tì đáng yêu nhà sao Việt. Những thiên thần nhí này khiến nhiều người phải xuýt xoa bởi vẻ ngoài xinh xắn mỗi lần “lộ diện”.
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Chỉ trong nửa cuối năm 2018, showbiz Việt đã liên tục nhận tin vui khi nhiều cặp đôi Vbiz hạnh phúc chào đón thành viên mới. Sự đáng yêu, xinh xắn của những thiên thần nhí này luôn là tâm điểm của dư luận. Nhiều người còn dự đoán, các cô cậu này chắc chắn sẽ trở thành những hot face tương lai.
Bé Myla – con gái Hà Anh
Trưa 26/6, siêu mẫu Hà Anh đã hạ sinh con gái đầu lòng nặng 4,4kg bằng phương pháp sinh mổ. Bé Myla sở hữu nhiều nét đẹp lai Tây giống cả bố lẫn mẹ.
Trên trang Facebook cá nhân, Hà Anh rất chăm chỉ cập nhật hình ảnh của công chúa nhỏ Myla cùng những dòng tâm sự ngọt ngào. Vẻ ngoài đáng yêu và xinh xắn của cô bé đã nhanh chóng chiếm trọn trái tim của khán giả.
Bé Bảo Bảo – con trai Lương Thế Thành và Thúy Diễm
Ngày 27/6, cặp đôi diễn viên Lương Thế Thành và Thúy Diễm hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng ra đời tại nước ngoài. Cậu bé nặng 3,2kg và được đặt tên là Lương Thế Bảo, tên tiếng Anh là Bredan.
Ở nhà, cậu bé được gọi bằng cái tên đáng yêu là Bảo Bảo và thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Mỗi lần hình ảnh của cậu bé xuất hiện trên mạng xã hội, công chúng đều không tiếc lời khen trước vẻ ngoài “hot boy” của quý tử nhà Lương Thế Thành.
Bé Cici – con gái JustaTee và Trâm Anh
Thiên thần nhí nhà JustaTee và hot girl Trâm Anh từ khi chào đời đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Những hình ảnh đáng yêu và có phần hài hước của cô bé được ông bố trẻ JustaTee đăng trên mạng xã hội khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.
Instagram vừa mới lập của bé Cici cũng đã thu hút hơn 50.000 lượt theo dõi. Có thể thấy độ “hot” của cô bé chẳng thua kém gì bố mẹ của mình.