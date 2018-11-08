Ngất ngây trước vẻ đẹp tựa thiên thần của những nhóc tì ‘mới nổi’ nhà sao Việt, dự đoán tương lai đều là hot face

Trưa 26/6, siêu mẫu Hà Anh đã hạ sinh con gái đầu lòng nặng 4,4kg bằng phương pháp sinh mổ. Bé Myla sở hữu nhiều nét đẹp lai Tây giống cả bố lẫn mẹ.

Chỉ trong nửa cuối năm 2018, showbiz Việt đã liên tục nhận tin vui khi nhiều cặp đôi Vbiz hạnh phúc chào đón thành viên mới. Sự đáng yêu, xinh xắn của những thiên thần nhí này luôn là tâm điểm của dư luận. Nhiều người còn dự đoán, các cô cậu này chắc chắn sẽ trở thành những hot face tương lai.

Trên trang Facebook cá nhân, Hà Anh rất chăm chỉ cập nhật hình ảnh của công chúa nhỏ Myla cùng những dòng tâm sự ngọt ngào. Vẻ ngoài đáng yêu và xinh xắn của cô bé đã nhanh chóng chiếm trọn trái tim của khán giả.

Vẻ ngoài siêu cưng của con gái Hà Anh - Ảnh: FBNV

Ông xã Hà Anh ra dáng là một 'ông bố bỉm sữa' chính hiệu - Ảnh: FBNV

Bé Bảo Bảo – con trai Lương Thế Thành và Thúy Diễm

Ngày 27/6, cặp đôi diễn viên Lương Thế Thành và Thúy Diễm hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng ra đời tại nước ngoài. Cậu bé nặng 3,2kg và được đặt tên là Lương Thế Bảo, tên tiếng Anh là Bredan.

Ở nhà, cậu bé được gọi bằng cái tên đáng yêu là Bảo Bảo và thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Mỗi lần hình ảnh của cậu bé xuất hiện trên mạng xã hội, công chúng đều không tiếc lời khen trước vẻ ngoài “hot boy” của quý tử nhà Lương Thế Thành.

Cậu bé vô cùng kháu khỉnh và đáng yêu - Ảnh minh họa: Internet

Cặp đôi diễn viên Lương Thế Thành - Thúy Diễm hạnh phúc đón chào quý tử đầu lòng - Ảnh: FBNV

Bé Cici – con gái JustaTee và Trâm Anh

Thiên thần nhí nhà JustaTee và hot girl Trâm Anh từ khi chào đời đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Những hình ảnh đáng yêu và có phần hài hước của cô bé được ông bố trẻ JustaTee đăng trên mạng xã hội khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Instagram vừa mới lập của bé Cici cũng đã thu hút hơn 50.000 lượt theo dõi. Có thể thấy độ “hot” của cô bé chẳng thua kém gì bố mẹ của mình.

Loạt biểu cảm hài hước của bé Cici đã thu hút được rất nhiều fans - Ảnh: Instagram NV