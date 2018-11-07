BTV Quang Minh viết tâm thư cho con trai 12 tuổi nhân dịp sinh nhật, tiết lộ món quà đặc biệt

Hậu trường 07/11/2018 17:21

Mừng con trai tròn 12 tuổi, BTV Trần Quang Minh viết tâm thư dài, gửi đến cậu bé lời chúc đầy xúc động.

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, BTV Quang Minh gây chú ý khi chia sẻ bài viết mừng sinh nhật 12 tuổi của con trai. Anh xúc động kể lại cảm xúc hạnh phúc nghẹn ngào khi lần đầu ôm con vào lòng.

“Bố nhớ là ngày này cách đây 11 năm, bố đón con trên tay mà trào nước mắt. Nghĩ mãi cái tên gọi cho nó lạ mà sao khó quá... Bèn gọi con là Heo. Bởi con tuổi Hợi, bởi con có tâm hồn ăn uống hơn người, bởi mũi to, miệng lúc nào cũng nhoen nhoẻn ra...

Bây giờ con bắt đầu bước sang tuổi 12, thanh niên ra phết rồi. Bố mong con lúc nào cũng ngoan, học giỏi, tập trung vào công việc học hành và nhà cửa giúp Mẹ, giúp Bà”, anh tâm sự với quý tử đầu lòng.

BTV Quang Minh viết tâm thư cho con trai 12 tuổi nhân dịp sinh nhật, tiết lộ món quà đặc biệt - Ảnh 1
Bé Heo của BTV Quang Minh vừa tròn 12 tuổi - Ảnh: FBNV
BTV Quang Minh viết tâm thư cho con trai 12 tuổi nhân dịp sinh nhật, tiết lộ món quà đặc biệt - Ảnh 2
Cựu MC chương trình Chúng tôi là chiến sĩ khoe khoảnh khắc vui vẻ bên 3 nhóc tỳ đáng yêu - Ảnh: FBNV

Dù không được ở bên cạnh quý tử trong ngày đặc biệt, ông bố ba con hứa sẽ mua quà và mang về trao tận tay: “Bố không ở nhà cùng con trong ngày vui, bố sẽ mua quà cho con và mang về tặng tận tay nhé. Bố thừa biết con chỉ thích giày nên bố sẽ mua tặng con... bộ đồ đánh giày (vì con quá nhiều giày rồi), hàng ngày con có thể lau cho cả nhà và cho mình con nhé. Yêu con”.

BTV Quang Minh viết tâm thư cho con trai 12 tuổi nhân dịp sinh nhật, tiết lộ món quà đặc biệt - Ảnh 3
Dù bận rộn với công việc nhưng anh luôn dành thời gian bên cạnh để chăm sóc ba cậu nhóc đang tuổi hiếu động - Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm gắn bó với Đài truyền hình Việt Nam, mới đây BTV Quang Minh khiến khán giả thắc mắc khi đột nhiên vắng bóng trên các chương trình quen thuộc của VTV. Trước sự tò mò của khán giả, nam MC của chương trình Chúng tôi là chiến sĩ tiết lộ đã rời Hà Nội vào Đà Nẵng đầu quân cho VTV8.

BTV Quang Minh viết tâm thư cho con trai 12 tuổi nhân dịp sinh nhật, tiết lộ món quà đặc biệt - Ảnh 4
BTV Quang Minh vừa chuyển vào Đà Nẵng làm việc - Ảnh: FBNV
Sốc với diện mạo mới của BTV Quang Minh sau sáu tháng kết hôn

Sốc với diện mạo mới của BTV Quang Minh sau sáu tháng kết hôn

Trong những hình ảnh mới đăng tải lên trang cá nhân, BTV Quang Minh khiến nhiều người bất ngờ với diện mạo khác trước khá nhiều.

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