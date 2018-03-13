Sốc với diện mạo mới của BTV Quang Minh sau sáu tháng kết hôn

Hậu trường 13/03/2018 10:52

Trong những hình ảnh mới đăng tải lên trang cá nhân, BTV Quang Minh khiến nhiều người bất ngờ với diện mạo khác trước khá nhiều.

Trước khi nên duyên vợ chồng với nhà văn Linh Lê, BTV Quang Minh từng không ít lần khiến khán giả xót xa với diện mạo già nua trước tuổi. Mặc dù giám đốc VTV24 mới chỉ U40 nhưng gương mặt anh đã có nhiều nếp nhăn, mái tóc muối tiêu và đặc biệt là thân hình mất hẳn phong độ của một nam thần.

Sốc với diện mạo mới của BTV Quang Minh sau sáu tháng kết hôn - Ảnh 1
Trước đám cưới, BTV Quang Minh khiến nhiều người sốc với diện mạo già nua, phát tướng - Ảnh: Internet
Sốc với diện mạo mới của BTV Quang Minh sau sáu tháng kết hôn - Ảnh 2
Vẻ ngoài xập xệ của giám đốc VTV24 ở tuổi 39 khiến khán giả thất vọng - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng, do có vẻ ngoài xập xệ, xuống sắc nên BTV Quang Minh hiếm khi chia sẻ hình ảnh của bản thân lên mạng xã hội. Kể cả những hình ảnh trong đám cưới cũng được anh quán triệt cẩn thận, không để lộ ảnh chụp cận gương mặt.

Sốc với diện mạo mới của BTV Quang Minh sau sáu tháng kết hôn - Ảnh 3
Một hình ảnh hiếm hoi trong bộ ảnh cưới của BTV Quang Minh và nhà văn 8X - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, thời gian gần đây, có vẻ như BTV Quang Minh đã chú ý chăm chút ngoại hình hơn  trước. Trong những khoảnh khắc vui vẻ cùng đồng nghiệp, anh khiến nhiều người bất ngờ với phong cách thời trang chỉn chu, gương mặt trẻ trung và mái tóc đã được nhuộm đen hoàn toàn sau sáu tháng kết hôn. Không chỉ vậy, vóc dáng của cựu MC Thời sự cũng đã được tút tát lại để trông cân đối hơn, không xuề xòa như trước đây.

Sốc với diện mạo mới của BTV Quang Minh sau sáu tháng kết hôn - Ảnh 4
BTV Quang Minh yêu đời hơn sau khi kết hôn - Ảnh: Internet
Sốc với diện mạo mới của BTV Quang Minh sau sáu tháng kết hôn - Ảnh 5
Được vợ chăm sóc chu đáo, cựu MC như trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh: Internet

Dưới những bài chia sẻ của BTV Quang Minh, nhiều người để lại bình luận ngợi khen nhà văn Linh Lê mát tay, khéo “nuôi” chồng. Trong khi đó, không ít fan nữ vẫn tiếp tục bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho cựu MC điển trai ngày nào.

Sốc với diện mạo mới của BTV Quang Minh sau sáu tháng kết hôn - Ảnh 6
BTV Quang Minh trong đám cưới bí mật cách đây 6 tháng - Ảnh: Internet
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