Sốc với diện mạo mới của BTV Quang Minh sau sáu tháng kết hôn

Trong những hình ảnh mới đăng tải lên trang cá nhân, BTV Quang Minh khiến nhiều người bất ngờ với diện mạo khác trước khá nhiều.
Trước khi nên duyên vợ chồng với nhà văn Linh Lê, BTV Quang Minh từng không ít lần khiến khán giả xót xa với diện mạo già nua trước tuổi. Mặc dù giám đốc VTV24 mới chỉ U40 nhưng gương mặt anh đã có nhiều nếp nhăn, mái tóc muối tiêu và đặc biệt là thân hình mất hẳn phong độ của một nam thần.
Nhiều người cho rằng, do có vẻ ngoài xập xệ, xuống sắc nên BTV Quang Minh hiếm khi chia sẻ hình ảnh của bản thân lên mạng xã hội. Kể cả những hình ảnh trong đám cưới cũng được anh quán triệt cẩn thận, không để lộ ảnh chụp cận gương mặt.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, có vẻ như BTV Quang Minh đã chú ý chăm chút ngoại hình hơn trước. Trong những khoảnh khắc vui vẻ cùng đồng nghiệp, anh khiến nhiều người bất ngờ với phong cách thời trang chỉn chu, gương mặt trẻ trung và mái tóc đã được nhuộm đen hoàn toàn sau sáu tháng kết hôn. Không chỉ vậy, vóc dáng của cựu MC Thời sự cũng đã được tút tát lại để trông cân đối hơn, không xuề xòa như trước đây.
Dưới những bài chia sẻ của BTV Quang Minh, nhiều người để lại bình luận ngợi khen nhà văn Linh Lê mát tay, khéo “nuôi” chồng. Trong khi đó, không ít fan nữ vẫn tiếp tục bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho cựu MC điển trai ngày nào.