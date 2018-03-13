Sốc với diện mạo mới của BTV Quang Minh sau sáu tháng kết hôn

Trước khi nên duyên vợ chồng với nhà văn Linh Lê, BTV Quang Minh từng không ít lần khiến khán giả xót xa với diện mạo già nua trước tuổi. Mặc dù giám đốc VTV24 mới chỉ U40 nhưng gương mặt anh đã có nhiều nếp nhăn, mái tóc muối tiêu và đặc biệt là thân hình mất hẳn phong độ của một nam thần.

Trước đám cưới, BTV Quang Minh khiến nhiều người sốc với diện mạo già nua, phát tướng - Ảnh: Internet

Vẻ ngoài xập xệ của giám đốc VTV24 ở tuổi 39 khiến khán giả thất vọng - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng, do có vẻ ngoài xập xệ, xuống sắc nên BTV Quang Minh hiếm khi chia sẻ hình ảnh của bản thân lên mạng xã hội. Kể cả những hình ảnh trong đám cưới cũng được anh quán triệt cẩn thận, không để lộ ảnh chụp cận gương mặt.