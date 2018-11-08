Ngỡ ngàng con gái Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn đã vụt lớn thành thiếu nữ, mặt giống bố như đúc khuôn

Hậu trường 08/11/2018 10:13

Con gái Trương Ngọc Ánh càng lớn càng xinh xắn và sở hữu đôi chân thon dài như thiếu nữ, đặc biệt là gương mặt giống bố như lột.

Bé Bảo Tiên là con gái của cặp đôi đẹp nhất làng giải trí một thời là Trương Ngọc ÁnhTrần Bảo Sơn. Sau khi bố mẹ ly hôn, cô bé sống cùng mẹ nhưng vẫn thường xuyên đi lại với bố và gia đình bên nội. Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn dù không còn chung đường nhưng đã chọn cách chia tay trong văn minh. Suốt thời gian qua, họ vẫn giữ liên lạc để cùng nhau chăm sóc và nuôi dạy con gái nên người.

Do đó, bé Bảo Tiên không hề thiếu thốn tình thương của bố hay mẹ. Cô bé phát triển tốt cả về thể chất lẫn tinh thần và luôn yêu đời trong mọi hoàn cảnh. Có thể thấy, tuy mới hơn 10 tuổi nhưng con gái Trần Bảo Sơn đã ra dáng thiếu nữ khi sở hữu đôi chân thon dài và thẳng tắp.  Đặc biệt, gương mặt cô bé rất sắc sảo và giống hệt ông bố nổi tiếng. Nhiều người nhận định, với đà này thì chẳng bao lâu nữa cô bé sẽ cao hơn cả mẹ và trở thành một những chân dài đình đám trong làng giải trí Việt. 

Ngỡ ngàng con gái Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn đã vụt lớn thành thiếu nữ, mặt giống bố như đúc khuôn - Ảnh 1
Bé Bảo Tiên mới hơn 10 tuổi nhưng trông như thiếu nữ - Ảnh: FBNV
Ngỡ ngàng con gái Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn đã vụt lớn thành thiếu nữ, mặt giống bố như đúc khuôn - Ảnh 2
Ngỡ ngàng con gái Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn đã vụt lớn thành thiếu nữ, mặt giống bố như đúc khuôn - Ảnh 3
Cô bé sở hữu đôi chân thon dài giống mẹ và gương mặt giống hệt bố - Ảnh: FBNV
Ngỡ ngàng con gái Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn đã vụt lớn thành thiếu nữ, mặt giống bố như đúc khuôn - Ảnh 4
Ngỡ ngàng con gái Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn đã vụt lớn thành thiếu nữ, mặt giống bố như đúc khuôn - Ảnh 5
Ngỡ ngàng con gái Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn đã vụt lớn thành thiếu nữ, mặt giống bố như đúc khuôn - Ảnh 6
Bé Bảo Tiên chụp ảnh nhắng nhít bên bạn bè - Ảnh: FBNV
Ngỡ ngàng con gái Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn đã vụt lớn thành thiếu nữ, mặt giống bố như đúc khuôn - Ảnh 7
Ngỡ ngàng con gái Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn đã vụt lớn thành thiếu nữ, mặt giống bố như đúc khuôn - Ảnh 8
Con gái Trương Ngọc Ánh sở hữu gương mặt sắc sảo và nụ cười tươi rói - Ảnh: FBNV
Ngỡ ngàng con gái Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn đã vụt lớn thành thiếu nữ, mặt giống bố như đúc khuôn - Ảnh 9
Ngỡ ngàng con gái Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn đã vụt lớn thành thiếu nữ, mặt giống bố như đúc khuôn - Ảnh 10
Bé Bảo Tiên sở hữu đôi chân thon dài như siêu mẫu - Ảnh: FBNV
Ngỡ ngàng con gái Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn đã vụt lớn thành thiếu nữ, mặt giống bố như đúc khuôn - Ảnh 11
Dù đã chia tay nhiều năm nhưng Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn vẫn giữ liên lạc thường xuyên để cùng chăm sóc con gái - Ảnh: Internet
Bẵng đi một thời gian, con gái Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn đã cao lớn và xinh đẹp đến nhường này

Bẵng đi một thời gian, con gái Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn đã cao lớn và xinh đẹp đến nhường này

Con gái diễn viên Trương Ngọc Ánh tuy chỉ mới 10 tuổi nhưng sở hữu ngoại hình phổng phao, đôi chân thon dài và xinh xắn như thiếu nữ.

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