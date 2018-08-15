Bẵng đi một thời gian, con gái Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn đã cao lớn và xinh đẹp đến nhường này

Con gái diễn viên Trương Ngọc Ánh tuy chỉ mới 10 tuổi nhưng sở hữu ngoại hình phổng phao, đôi chân thon dài và xinh xắn như thiếu nữ.

Cuối năm 2014, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn bất ngờ thông báo ly hôn khiến ai cũng tiếc nuối cho một gia đình vốn là hình mẫu của làng giải trí. Tuy không còn chung chí hướng nhưng hai diễn viên vẫn dành những lời tốt đẹp cho nhau và bắt tay trở thành bạn bè để cùng nuôi dạy con gái.

Mới đây, nữ chính phim Hương Ga đã đăng tải loạt ảnh đưa con gái đi du lịch ở Mỹ nhân dịp hè. Bất ngờ thay, khán giả đều tỏ ra ngỡ ngàng trước sự cao lớn phổng phao của bé Bảo Tiên. Tuy mới 10 tuổi nhưng con gái Trần Bảo Sơn đã ra dáng thiếu nữ khi sở hữu đôi chân thon dài và thẳng tắp. Nhiều người nhận định, với đà này thì chẳng bao lâu nữa cô bé sẽ cao hơn cả mẹ và trở thành một những chân dài đình đám trong làng giải trí Việt.

Tranh thủ lúc con gái nghỉ hè, Trương Ngọc Ánh đưa bé đi du lịch cùng bạn bè ở Mỹ - Ảnh: FBNV

Con gái Trương Ngọc Ánh sở hữu gương mặt sắc nét và rất xinh - Ảnh: FBNV

Bé Bảo Tiên có vóc dáng mảnh mai, hứa hẹn sẽ một chân dài đình đám trong tương lai - Ảnh: FBNV

Con gái Trương Ngọc Ánh lớn nhanh đến nỗi nhiều người không còn nhận ra - Ảnh: FBNV

Vẻ xinh xắn, rạng rỡ của bé Bảo Tiên đốn tim người hâm mộ - Ảnh: FBNV

Trương Ngọc Ánh chất lừ với set đồ xì-tin hết nấc - Ảnh: FBNV

Bé Bảo Tiên sở hữu đôi chân thẳng và dài như siêu mẫu - Ảnh: FBNV

Hai mẹ con tình cảm trong những bức ảnh selfie - Ảnh: FBNV





Sau mối tình chóng vánh với Kim Lý, Trương Ngọc Ánh hiện vẫn đang độc thân - Ảnh: FBNV

Hà Hồ, Trương Ngọc Ánh cùng cho Kim Lý điều này! Nhiều người bình luận vui rằng, Kim Lý đúng là may mắn khi có được tất cả chỉ sau khi tham gia một MV.

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