Bẵng đi một thời gian, con gái Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn đã cao lớn và xinh đẹp đến nhường này

Con gái diễn viên Trương Ngọc Ánh tuy chỉ mới 10 tuổi nhưng sở hữu ngoại hình phổng phao, đôi chân thon dài và xinh xắn như thiếu nữ.
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Cuối năm 2014, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn bất ngờ thông báo ly hôn khiến ai cũng tiếc nuối cho một gia đình vốn là hình mẫu của làng giải trí. Tuy không còn chung chí hướng nhưng hai diễn viên vẫn dành những lời tốt đẹp cho nhau và bắt tay trở thành bạn bè để cùng nuôi dạy con gái.
Mới đây, nữ chính phim Hương Ga đã đăng tải loạt ảnh đưa con gái đi du lịch ở Mỹ nhân dịp hè. Bất ngờ thay, khán giả đều tỏ ra ngỡ ngàng trước sự cao lớn phổng phao của bé Bảo Tiên. Tuy mới 10 tuổi nhưng con gái Trần Bảo Sơn đã ra dáng thiếu nữ khi sở hữu đôi chân thon dài và thẳng tắp. Nhiều người nhận định, với đà này thì chẳng bao lâu nữa cô bé sẽ cao hơn cả mẹ và trở thành một những chân dài đình đám trong làng giải trí Việt.