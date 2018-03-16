Bốn năm sau ly hôn, Trương Ngọc Ánh công khai làm điều này cho Trần Bảo Sơn

Bốn năm sau khi chính thức “đường ai nấy đi”, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn vẫn nhận được sự yêu mến và ngưỡng mộ của công chúng vì cách cư xử đẹp, văn minh dành cho nhau.

Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn là một trong số ít cặp đôi của làng giải trí Việt dù đã ly hôn và có cuộc sống riêng nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Thậm chí cả hai còn dành sự quan tâm đặc biệt cho nhau.

Cách đây không lâu, khi biết tin bố Trương Ngọc Ánh đột ngột qua đời, Trần Bảo Sơn đã đến tận tang lễ để viếng. Anh lặng lẽ đứng phía sau an ủi, động viên vợ cũ và con gái trước mất mát to lớn này.

Bảo Sơn luôn âm thầm bên cạnh vợ cũ và con gái, làm chỗ dựa tinh thần cho cả hai - Ảnh: Internet

Trương Ngọc Ánh cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cách cư xử văn hóa với chồng cũ. Đặc biệt, nữ diễn viên luôn ủng hộ các dự án của Trần Bảo Sơn.

Mới đây trong sự kiện ra mắt phim mà chồng cũ là nhà sản xuất, Trương Ngọc Ánh cùng con gái đã đến chúc mừng. Cả hai nói chuyện khá vui vẻ và tự nhiên khi gặp lại nhau.

Trương Ngọc Ánh vui vẻ đưa con gái đến dự họp báo ra mắt phim của Trần Bảo Sơn - Ảnh: Internet

Được biết, sau khi chia tay vào năm 2014, cặp đôi này vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và thay phiên nhau chăm sóc con gái.

Tổ ấm một thời của Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn - Ảnh: Internet

Dù đã ly hôn, chồng cũ Trương Ngọc Ánh vẫn làm điều này khi nghe tin bố vợ mất Dù đã ly hôn nhưng khi nghe tin bố Trương Ngọc Ánh qua đời, Trần Bảo Sơn đã nhanh chóng có mặt tại Hà Nội để viếng đám tang và động viên tinh thần vợ cũ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bon-nam-sau-ly-hon-truong-ngoc-anh-cong-khai-lam-dieu-nay-cho-tran-bao-son-275165.html