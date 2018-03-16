Bốn năm sau ly hôn, Trương Ngọc Ánh công khai làm điều này cho Trần Bảo Sơn

Hậu trường 16/03/2018 11:57

Bốn năm sau khi chính thức “đường ai nấy đi”, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn vẫn nhận được sự yêu mến và ngưỡng mộ của công chúng vì cách cư xử đẹp, văn minh dành cho nhau.

Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn là một trong số ít cặp đôi của làng giải trí Việt dù đã ly hôn và có cuộc sống riêng nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Thậm chí cả hai còn dành sự quan tâm đặc biệt cho nhau.

Cách đây không lâu, khi biết tin bố Trương Ngọc Ánh đột ngột qua đời, Trần Bảo Sơn đã đến tận tang lễ để viếng. Anh lặng lẽ đứng phía sau an ủi, động viên vợ cũ và con gái trước mất mát to lớn này.

Bốn năm sau ly hôn, Trương Ngọc Ánh công khai làm điều này cho Trần Bảo Sơn - Ảnh 1
Bảo Sơn luôn âm thầm bên cạnh vợ cũ và con gái, làm chỗ dựa tinh thần cho cả hai - Ảnh: Internet

Trương Ngọc Ánh cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cách cư xử văn hóa với chồng cũ. Đặc biệt, nữ diễn viên luôn ủng hộ các dự án của Trần Bảo Sơn.

Mới đây trong sự kiện ra mắt phim mà chồng cũ là nhà sản xuất, Trương Ngọc Ánh cùng con gái đã đến chúc mừng. Cả hai nói chuyện khá vui vẻ và tự nhiên khi gặp lại nhau.

Bốn năm sau ly hôn, Trương Ngọc Ánh công khai làm điều này cho Trần Bảo Sơn - Ảnh 2
Trương Ngọc Ánh vui vẻ đưa con gái đến dự họp báo ra mắt phim của Trần Bảo Sơn - Ảnh: Internet

Được biết, sau khi chia tay vào năm 2014, cặp đôi này vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và thay phiên nhau chăm sóc con gái.

Bốn năm sau ly hôn, Trương Ngọc Ánh công khai làm điều này cho Trần Bảo Sơn - Ảnh 3
Tổ ấm một thời của Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn - Ảnh: Internet
Dù đã ly hôn, chồng cũ Trương Ngọc Ánh vẫn làm điều này khi nghe tin bố vợ mất

Dù đã ly hôn, chồng cũ Trương Ngọc Ánh vẫn làm điều này khi nghe tin bố vợ mất

Dù đã ly hôn nhưng khi nghe tin bố Trương Ngọc Ánh qua đời, Trần Bảo Sơn đã nhanh chóng có mặt tại Hà Nội để viếng đám tang và động viên tinh thần vợ cũ.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh con gái Trương Ngọc Ánh

TIN MỚI NHẤT

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 14 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 40 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42