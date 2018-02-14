Dù đã ly hôn, chồng cũ Trương Ngọc Ánh vẫn làm điều này khi nghe tin bố vợ mất

Dù đã ly hôn nhưng khi nghe tin bố Trương Ngọc Ánh qua đời, Trần Bảo Sơn đã nhanh chóng có mặt tại Hà Nội để viếng đám tang và động viên tinh thần vợ cũ.

Cách đây ít ngày, trên trang Facebook cá nhân, Trương Ngọc Ánh thông báo tin buồn với bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ về việc bố cô vừa qua đời ở tuổi 65 vì bệnh ung thư thực quản. Sau khi nhận được thông tin, rất nhiều khán giả và nghệ sĩ Việt đã gửi lời chia buồn đến nữ nghệ sĩ và gia đình, trong đó có chồng cũ của cô - Trần Bảo Sơn.

Trương Ngọc Ánh khóc nghẹn trong đám tang bố - Ảnh: Internet

Dù đã “đường ai nấy đi” nhưng Trần Bảo Sơn vẫn giữ mối quan hệ khá tốt với gia đình Trương Ngọc Ánh. Đặc biệt, anh và vợ cũ vẫn xem nhau như bạn bè. Khi nghe bố vợ cũ qua đời, anh lập tức có mặt tại Hà Nội để viếng đám tang.

Trong suốt tang lễ, Trần Bảo Sơn luôn lặng lẽ đứng phía sau vợ cũ và con gái để động viên và giúp đỡ hai mẹ con khi cần. Hành động của nam diễn viên tuy không quá lớn lao nhưng cũng khiến nhiều người nể phục vì sự tinh tế của anh.

Sau khi được báo tin buồn, Trần Bảo Sơn đã bay ra Hà Nội viếng - Ảnh: Internet

Anh luôn bên cạnh làm nguồn động viên tinh thần cho con gái...

... và vợ cũ Trương Ngọc Ánh trong những ngày đau buồn này - Ảnh: Internet

Trần Bảo Sơn đến viếng đám tang bố vợ cũ và hỗ trợ Trương Ngọc Ánh lo hậu sự - Ảnh: Internet

Trương Ngọc Ánh nghẹn ngào tiều tụy trong đám tang cha ruột Nữ diễn viên "Hương ga" không giấu được gương mặt tiều tụy, đau buồn trong đám tang của cha diễn ra chiều nay tại Hà Nội.

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