Ngắm trọn visual 'chấn động' của quý tử 7 tuổi nhà Trà My idol, netizen trầm trồ: 'Không có một nét nào xấu cả!'

Hậu trường 23/04/2021 08:31

Ca sĩ Trà My idol có hai cậu con trai, ngoài cậu em Hayden bụ bẫm, đáng yêu thường xuyên được mẹ cho lên sóng thì cậu anh Gia Huy đúng là "cực phẩm", mới 7 tuổi mà đẹp trai như tài tử Hàn Quốc.

Trà My idol được khán giả biết đến với giọng hát ngọt ngào cùng vẻ ngoài xinh đẹp như người mẫu. Năm 2014, đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, cô tạm rời ánh đèn sân khấu và lập gia đình với doanh nhân Tô Văn Đức. Không lâu sau đó cả gia đình chào đón một cậu con trai ngộ nghĩnh, đáng yêu Gia Huy.

Thấm thoát đã qua 7 năm từ ngày cậu bé chào đời, Gia Huy lớn lên vô cùng đẹp trai và ngày càng ra dáng một "tài tử". Cậu bé sở hữu đôi mắt 2 mí mơ màng, cùng chiếc mũi cao, thon gọn. Không những thế nụ cười rạng rỡ của Gia Huy đã chiếm được tình cảm của nhiều fan hâm mộ.

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Cậu con trai cả của Trà My Idol và chồng doanh nhân gây sốt mạng xã hội vì vẻ ngoài điển trai dù mới 7 tuổi - Ảnh: FBNV
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Fan hâm mộ không tiếc lời khen ngợi: 'Đẹp cả mẹ lẫn con!' - Ảnh: FBNV
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Loạt ảnh mới này của Gia Huy khiến cư dân mạng 'đổ' rần rần - Ảnh: FBNV

Quả thực ai nhìn vào cũng phải trầm trồ bởi diện mạo của nhóc tỳ nhà Trà My. Cậu bé sở hữu ngũ quan vô cùng hài hoà, "khí chất ngất trời", đặc biệt khi cười có cả lúm đồng tiền duyên dáng... Vì vậy, mà cư dân mạng không tiếc lời khen cho visual của bé Gia Huy.

Có mẹ là ca sĩ nổi tiếng nên từ khi mới sinh ra, Gia Huy đã nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Nhiều fan hâm mộ theo dõi cậu bé từ lâu đều cho biết Gia Huy sinh ra đã là "cực phẩm", hội tụ được hết những nét đẹp của cả bố lẫn mẹ.

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Một số cư dân mạng xuýt xoa: 'Bé ơi lớn nhanh nhé chị chờ!' - Ảnh: FBNV
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Vì độ điển trai này, không khéo cậu bé còn nhiều fan hơn cả mẹ - Ảnh: FBNV
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Hiện tại vợ chồng Trà My đã có 2 cậu con trai là Gia Huy 'soái ca' và Hayden 'đáng yêu' - Ảnh: FBNV

Ngoài độ điển trai từ khi lọt lòng, Trà My idol còn cho biết, Gia Huy cũng có năng khiếu hát rất hay và khả năng nói tiếng anh cực kỳ lưu loát.

Cuộc sống sau khi kết hôn của ca sĩ Trà My rất bình yên. Cô chọn cách rời xa làng giải trí để toàn tâm vun vén cho tổ ấm gia đình của mình. Hiện tại Trà My đã có 2 cậu con trai là Gia Huy "soái ca" và Hayden "đáng yêu".

Ngắm ảnh thuở bé của cậu cả nhà Trà My Idol: Soái từ nhỏ là có thật!

Ngắm ảnh thuở bé của cậu cả nhà Trà My Idol: Soái từ nhỏ là có thật!

Loạt ảnh thuở nhỏ của bé Gia Hy – con trai nữ ca sĩ Trà My Idol khiến dân mạng đứng ngồi không yên vì quá đáng yêu.

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