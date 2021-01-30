Ngắm ảnh thuở bé của cậu cả nhà Trà My Idol: Soái từ nhỏ là có thật!

Loạt ảnh thuở nhỏ của bé Gia Hy – con trai nữ ca sĩ Trà My Idol khiến dân mạng đứng ngồi không yên vì quá đáng yêu.

Từ sau khi kết hôn và sinh con, Trà My Idol dần rút khỏi làng giải trí. Thay vào đó, cô tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ và ngày càng hạnh phúc viên mãn. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con đến khán giả. Khoảng thời gian gần đây, 2 nhóc tỳ đáng yêu nhà Trà My Idol ngày càng được nhiều người chú ý. Thậm chí, không ít cư dân mạng còn tự nhận là “fan cứng” của cậu cả Gia Hy và em út Hayden. Trong khi quý tử đầu lòng nhà Trà My Idol mang vẻ đẹp soái ca thì Hayden lại lém lỉnh, đáng yêu và được gọi là “thánh meme”.

Gia Hy và Hayden sở hữu lượng fan đông đảo chẳng kém người mẹ nổi tiếng - Ảnh: FB Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Trà My Idol bất ngờ khiến cư dân mạng thích thú khi khoe ảnh hồi bé của Gia Hy kèm dòng trạng thái: “Anh vẫn đẹp nhất nhà”. Đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ đăng loạt ảnh từ nhỏ tới lớn của cậu cả. Không chỉ riêng Trà My Idol, cư dân mạng cũng cho rằng Gia Hy là người đẹp trai nhất nhà.

Từ lúc mới sinh, Gia Hy đã sở hữu sống mũi cao đáng ngưỡng mộ - Ảnh: FB Đáng yêu thế này thì bảo sao fan không mê mệt - Ảnh: FB Càng lớn, con trai đầu lòng của Trà My càng 'trổ mã' - Ảnh: FB Cậu bé được kỳ vọng sẽ trở thành soái ca trong tương lai - Ảnh: FB Lướt ảnh từ thuở còn nằm nôi tới hiện tại của Gia Hy, nhiều người không khỏi trầm trồ xuýt xoa khi từ nhỏ, con trai Trà My đã sở hữu những đường nét cực soái ca. Theo thời gian, cậu bé ngày càng “trổ mã”, thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ. Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận khen ngợi "nhan sắc" của Gia Hy: “Đẹp trai muốn xỉu”, “Giống mẹ ghê”, “Hy đẹp đến khóc thét”, “Ông anh thì đẹp trai còn ông em thì tấu hài”, “Đẹp trai từ bé”, “Mắt với môi anh lớn nhìn nghiện thực sự luôn ạ”, “Đẹp từ lúc mới sinh, mặt nét từ bé luôn”…

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