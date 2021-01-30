Tang lễ NSND Trung Kiên: Không nhận phúng điếu, diva Thanh Lam lặng lẽ thắt khăn tang cho chồng cũ Quốc Trung

Hậu trường 30/01/2021 10:47

Sáng nay ngày 30/1, tang lễ của NSND Trung Kiên đã được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng với sự tham gia của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Ngày 27/1 vừa qua, NSND Trung Kiên đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vì tuổi cao, sức yếu. Ông hưởng thọ 82 tuổi.

Tang lễ của cố nghệ sĩ được tổ chức vào sáng nay ngày 30/1 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Hà Nội). Lễ viếng diễn ra từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút cùng ngày. Sau đó, linh cữu được hỏa táng tại Đài hoá thân hoàn vũ và sẽ an táng tại công viên Nghĩa Trang - Lạc Hồng viên vào ngày 31/1.

nsns trung kien 1
Di ảnh của NSND Trung Kiên được đặt trang trọng tại nhà tang lễ - Ảnh: Zing

Theo chia sẻ từ nhạc sĩ Quốc Trung - con trai của NSND Trung Kiên, tang lễ không nhận vòng hoa và phúng điếu. Bên cạnh đó, gia đình mong muốn lễ tang được diễn ra trang trọng, ấm áp và tình cảm: “Sự hiện diện của quý vị tại tang lễ cùng sự chia sẻ mất mát với gia đình đã là điều quý trọng nhất với chúng tôi.

Tuy nhiên, ban tổ chức lễ tang và gia đình vẫn chuẩn bị sẵn một số vòng hoa mẫu để phục vụ theo yêu cầu của người đến viếng. Những người ở xa không có điều kiện dự lễ tang chỉ cần gửi cho ban điều hành băng tang có ghi nội dung hoặc thiệp chia buồn. Chúng tôi sẽ gắn lên vòng hoa, đọc tên và đưa vào viếng”.

Vợ cũ nhạc sĩ Quốc Trung – diva Thanh Lam đã có mặt từ sớm tại nhà tang lễ để giúp gia đình lo hậu sự. Khoảnh khắc nữ ca sĩ lặng lẽ buộc khăn tang cho chồng cũ khiến nhiều người xúc động.

nsns trung kien 2
Thanh Lam đến tang lễ từ rất sớm - Ảnh: Zing
nsns trung kien 3
Hình ảnh khiến nhiều người xúc động - Ảnh: Zing
nsns trung kien 4
Bạn bè, đồng nghiệp chia buồn cùng gia đình - Ảnh: Zing

Trước đó, Thanh Lam nghẹn ngào chia sẻ trên trang cá nhân: “Vĩnh biệt ông, người cha, người thầy kính yêu. Cái tên của hai cháu Thiện Thanh và Đăng Quang, ông đã tin yêu dành tặng. Các cháu sẽ khôn lớn, trưởng thành để ông ra đi với nụ cười trong tim”.

Nét đẹp hút mắt của mỹ nhân Việt được báo Trung khen giống Chương Tử Di

Nét đẹp hút mắt của mỹ nhân Việt được báo Trung khen giống Chương Tử Di

Cô gái Việt sinh năm 1999 được nhiều báo Trung khen ngợi giống Chương Tử Di đến 90%. Thậm chí một số hình ảnh còn gây nhầm lẫn.

Xem thêm
Từ khóa:   diva Thanh Lam nhạc sĩ Quốc Trung Tang lễ NSND Trung Kiên

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026