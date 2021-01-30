Tang lễ NSND Trung Kiên: Không nhận phúng điếu, diva Thanh Lam lặng lẽ thắt khăn tang cho chồng cũ Quốc Trung

Sáng nay ngày 30/1, tang lễ của NSND Trung Kiên đã được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng với sự tham gia của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Ngày 27/1 vừa qua, NSND Trung Kiên đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vì tuổi cao, sức yếu. Ông hưởng thọ 82 tuổi.

Tang lễ của cố nghệ sĩ được tổ chức vào sáng nay ngày 30/1 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Hà Nội). Lễ viếng diễn ra từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút cùng ngày. Sau đó, linh cữu được hỏa táng tại Đài hoá thân hoàn vũ và sẽ an táng tại công viên Nghĩa Trang - Lạc Hồng viên vào ngày 31/1.

Di ảnh của NSND Trung Kiên được đặt trang trọng tại nhà tang lễ - Ảnh: Zing

Theo chia sẻ từ nhạc sĩ Quốc Trung - con trai của NSND Trung Kiên, tang lễ không nhận vòng hoa và phúng điếu. Bên cạnh đó, gia đình mong muốn lễ tang được diễn ra trang trọng, ấm áp và tình cảm: “Sự hiện diện của quý vị tại tang lễ cùng sự chia sẻ mất mát với gia đình đã là điều quý trọng nhất với chúng tôi.

Tuy nhiên, ban tổ chức lễ tang và gia đình vẫn chuẩn bị sẵn một số vòng hoa mẫu để phục vụ theo yêu cầu của người đến viếng. Những người ở xa không có điều kiện dự lễ tang chỉ cần gửi cho ban điều hành băng tang có ghi nội dung hoặc thiệp chia buồn. Chúng tôi sẽ gắn lên vòng hoa, đọc tên và đưa vào viếng”.

Vợ cũ nhạc sĩ Quốc Trung – diva Thanh Lam đã có mặt từ sớm tại nhà tang lễ để giúp gia đình lo hậu sự. Khoảnh khắc nữ ca sĩ lặng lẽ buộc khăn tang cho chồng cũ khiến nhiều người xúc động.

Thanh Lam đến tang lễ từ rất sớm - Ảnh: Zing

Hình ảnh khiến nhiều người xúc động - Ảnh: Zing

Bạn bè, đồng nghiệp chia buồn cùng gia đình - Ảnh: Zing

Trước đó, Thanh Lam nghẹn ngào chia sẻ trên trang cá nhân: “Vĩnh biệt ông, người cha, người thầy kính yêu. Cái tên của hai cháu Thiện Thanh và Đăng Quang, ông đã tin yêu dành tặng. Các cháu sẽ khôn lớn, trưởng thành để ông ra đi với nụ cười trong tim”.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tang-le-nsnd-trung-kien-khong-nhan-phung-dieu-diva-thanh-lam-lang-le-that-khan-tang-cho-chong-cu-quoc-trung-394724.html