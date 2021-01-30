Tang lễ danh ca Lệ Thu: Trời mưa tầm tã, nghẹn ngào giây phút giọng hát của cố ca sĩ vang lên

Hậu trường 30/01/2021 09:02

Tang lễ của nữ danh ca Lệ Thu đã chính thức diễn ra tại nhà thờ Holy Spirit Catholic (Mỹ) với sự tham gia của gia đình và một số bạn bè thân thiết.

Ngày 15/1/2021 (giờ Mỹ), thông tin danh ca Lệ Thu qua đời tại Mỹ sau hơn 2 tháng chống chọi với Covid-19 đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Nữ ca sĩ hưởng thọ 78 tuổi.

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Danh ca Lệ Thu qua đời sau khi nhiễm Covid-19 - Ảnh: Internet

Vào 2 giờ sáng nay 30/1 (tức 10 giờ sáng 29/1 theo giờ Mỹ), tang lễ danh ca Lệ Thu đã chính thức diễn ra tại nhà thờ Holy Spirit Catholic. Buổi lễ được livestream với sự cho phép của gia đình để những bạn bè, đồng nghiệp cũng như người hâm mộ phương xa có thể theo dõi.

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Tang lễ của nữ danh ca được tổ chức đơn giản nhưng trang trọng - Ảnh: Youtube

Tang lễ diễn ra vào một ngày trời mưa tầm tã khiến không khí càng thêm buồn. Đúng 2 giờ sáng, người thân trong gia đình Lệ Thu đã có mặt đầy đủ tại nhà thờ, đeo khăn tang. Trong nhà nhờ, hình ảnh thời trẻ của Lệ Thu được chiếu trên màn hình lớn để mọi người cùng tưởng nhớ. Khoảnh khắc giọng hát của cố nghệ sĩ vang lên, nhiều người không cầm được nước mắt.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên gia đình không mở quan tài. Từ 2 giờ 30, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết bắt đầu tới viếng thăm, tiễn biệt danh ca Lệ Thu lần cuối.

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Một số bạn bè thân thiết đã đến tiễn biệt nữ danh ca - Ảnh: Youtube

Mặc dù trước đó, người thân danh ca Lệ Thu cho biết đám tang chỉ tổ chức trong phạm vi gia đình nhưng vẫn có một số bạn bè nghệ sĩ thân thiết đến tiễn đưa Lệ Thu.

Là một trong số những khách đến viếng, diễn viên Kiều Chinh nghẹn ngào: “Hôm nay thực sự là một đám tang buồn, giữa mùa Covid, trời lại mưa. Hình như trời cũng khóc trước sự ra đi của Lệ Thu, nước mắt mùa thu mà, buồn quá”.

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