Á hậu Thúy An tung loạt ảnh cực ngọt bên ông xã khi đi hưởng tuần trăng mật

Hậu trường 30/01/2021 07:25

Loạt khoảnh khắc “tình bể bình” của Á hậu Thúy An và ông xã Ngọc Duy trên mạng xã hội nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Ngày 23/1 vừa qua, đám cưới của Á hậu Thúy An và ông xã tiến sĩ đã được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của gia đình, bạn bè và các nghệ sĩ nổi tiếng Vbiz.

Trong ngày trọng đại của người chị thân thiết, Hoa hậu Tiểu Vy bật khóc nức nở và nghẹn ngào chia sẻ: “Em rất vui vì được chứng kiến đám cưới hạnh phúc của chị. Chị đã lấy được người chồng xứng đáng và phù hợp với chị. Anh Duy cũng rất may mắn vì có được một cô gái xinh đẹp, hiền thục và hiểu được anh”.

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Đám cưới của cặp đôi diễn ra trong sự chúc phúc của nhiều người - Ảnh: Internet

Sau hôn lễ, đôi vợ chồng son cũng tất bật quay trở lại với công việc. Mới đây, Thúy An và ông xã mới cùng nhau sắp xếp thời gian để đi hưởng tuần trăng mật.

Trên trang Facebook cá nhân, nàng hậu hạnh phúc khoe loạt ảnh tình tứ bên ông xã kèm dòng trạng thái: “Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng. Chuyến trăng mật của chúng ta”.

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Á hậu Thúy An nắm tay ông xã Ngọc Duy để lưu giữ những khung ảnh tình tứ - Ảnh: FB

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Đôi vợ chồng son đang vô cùng hạnh phúc - Ảnh: FB

Sau hơn 3 năm hẹn hò, Á hậu Thúy An và Ngọc Duy đã chính thức về chung một nhà. Được biết, ông xã của Á hậu Thúy An hơn cô 10 tuổi, là tiến sĩ tại Anh và hiện đang điều hành công ty của gia đình tại Việt Nam.

Người đẹp gốc Kiên Giang từng chia sẻ rằng cô rất hạnh phúc khi câu chuyện tình yêu của mình có một kết thúc có hậu. Bên cạnh đó, Thúy An cho biết bản thân rất ngưỡng mộ ông xã. Đối với cô, anh không chỉ là chồng mà còn là một người bạn, một người thầy.

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Từ khóa:   Thúy An ông xã Thúy An Thúy An và chồng

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