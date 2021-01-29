Ngọc Trinh gây sốc với loạt ảnh nude 100%, chỉ dùng mỗi áo lông hờ hững che bộ phận nhạy cảm

Hậu trường 29/01/2021 17:21

Loạt khoảnh khắc mới nhất của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng và gây ra nhiều tranh cãi.

Được mệnh danh là “nữ hoàng nội y” của showbiz Việt, Ngọc Trinh luôn tự tin diện trang phục gợi cảm để khoe triệt để lợi thế hình thể trước công chúng.

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Hình ảnh gợi cảm quen thuộc của 'nữ hoàng nội y' - Ảnh: IG

Tuy nhiên, dạo gần đây, cô thường xuyên bị cư dân mạng chê bai body xuống cấp, gầy gò thiếu sức sống. Thay vì lên tiếng đáp trả, “nữ hoàng nội y” mau chóng tung khoảnh khắc nude 100% để phô diễn ba vòng nóng bỏng, "dằn mặt" ngay hội anti-fan.

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Chỉ sau vài phút đăng tải, loạt ảnh của Ngọc Trinh đã nhận về hơn chục nghìn lượt like cùng hàng trăm bình luận tranh cãi từ cư dân mạng - Ảnh: IG
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Táo bạo và quyến rũ thế này, hỏi sao cư dân mạng không bấn loạn - Ảnh: IG

Qua loạt hình ảnh được chia sẻ trên trang Instagram cá nhân, Ngọc Trinh khoe body khỏa thân hoàn toàn trước ống kính. Người đẹp Trà Vinh chỉ dùng độc một chiếc áo lông làm phụ kiện, hờ hững che bộ phận nhạy cảm. 

Khoảnh khắc táo bạo này của Ngọc Trinh ngay lập tức gây sốt mạng xã hội. Dưới bài đăng, người hâm mộ không ngừng trầm trồ, xuýt xoa trước vẻ sang chảnh, thần thái ngút ngàn của nữ người mẫu: “Đẹp xuất sắc chị ơi”, “Thần thái đỉnh quá”, “Chị em ngày càng đẹp, body nuột hết sức”, “Xỉu lên xỉu xuống, quá đẹp”…

Bên cạnh những bình luận khen ngợi, vẫn có nhiều ý kiến chỉ trích phong cách khoe thân quá đà và ngày càng phản cảm của "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp: “Nhìn khó chịu thực sự”, “Ngày càng lố lăng”, “Hở vừa thì đẹp chứ kiểu này nhìn phản cảm quá”, “Chị ơi, bớt khoe lại nhé”, “Đẹp thì đẹp nhưng khoe thế này nhìn mãi cũng chán”…

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Từ khóa:   nữ hoàng nội y Người đẹp Ngọc Trinh nhan sắc Ngọc Trinh

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