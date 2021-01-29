Còn đâu ‘nữ hoàng giải trí’, Hồ Ngọc Hà vừa ôm con vừa trang điểm đúng chuẩn ‘mẹ bỉm’ đây này

Khoảnh khắc mẹ bỉm sữa chính hiệu của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà trên trang cá nhân đang khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

Từ sau khi hạ sinh cặp đôi trai gái Leon và Lisa, nhất cử nhất động của Hồ Ngọc Hà ngày càng thu hút sự quan tâm từ công chúng. Đặc biệt, những khoảnh khắc đời thường của bà mẹ 3 con luôn khiến người hâm mộ thích thú.

Có thể nói khoảng thời gian gần đây, Hồ Ngọc Hà đang tích cực trở lại với các hoạt động nghệ thuật cũng như công việc kinh doanh riêng. Tuy nhiên, dù bận rộn đến mấy, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” vẫn cố gắng dành thời gian chăm sóc các con chu đáo.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Hồ Ngọc Hà vừa chia sẻ loạt ảnh hậu trường trước buổi lễ trao giải “Làn sóng xanh” kèm dòng trạng thái: “Cả mẹ và con đều đang say giấc nồng”.

Không còn là hình ảnh sang chảnh thường thấy...

...Hà Hồ cũng tất bật chuyện con cái như bao bà mẹ khác - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, Hà Hồ khiến khán giả vừa thương vừa buồn cười với hình ảnh mẹ bỉm sữa chính hiệu. "Nữ hoàng giải trí” tất bật đến mức phải vừa trang điểm, vừa ôm chặt con trai Leon để ru ngủ. Vì lịch trình dày đặc nên nữ ca sĩ cũng ngủ gật khi đang trang điểm.

Hình ảnh rất đỗi đời thường này của Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người càng thêm ngưỡng mộ bởi “mỗi bà mẹ đều là một siêu nhân”.

Dưới bài đăng, cư dân mạng để lại bình luận bày tỏ sự thích thú: “Em bé dễ thương, hai mẹ con dễ thương”, “Tuyệt vời quá chị Hà ơi”, “Trông con thơ vất vả mà còn bận công việc nữa , yêu 2 mẹ con quá”, “Tay bồng tay hát là có thiệt. Nể mẹ Hà quá”, “Phụ nữ ai cũng là mẹ, có tình yêu con vô bờ, dù chị có là minh tinh, người nổi tiếng, thì vẫn là mẹ của bọn nhỏ, vẫn rất đỗi bình thường”…

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