Cận cảnh bên trong biệt thự bạc tỷ của ‘cặp đôi quyền lực’ Đông Nhi và Ông Cao Thắng

Đông Nhi - Ông Cao Thắng kết hôn sau 10 năm hẹn hò và đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn - Ảnh: FB

Sau 10 năm hẹn hò, Đông Nhi - Ông Cao Thắng chính thức về chung một nhà vào tháng 11/2019. Đến ngày 26/10/2020, cặp đôi hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng Winnie (tên thật Ông Yên Nhi). Đến nay bé đã được 3 tháng tuổi.

Từ sau khi kết hôn, nhất cử nhất động của Đông Nhi và Ông Cao Thắng luôn nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả.

Mới đây, trên kênh Youtube riêng, Đông Nhi đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi đăng tải clip ghi lại các hoạt động trong ngày cùng ông xã Ông Cao Thắng. Qua đó, khán giả cũng được dịp khám phá bên trong căn biệt thự của cặp đôi.