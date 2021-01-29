Cận cảnh bên trong biệt thự bạc tỷ của ‘cặp đôi quyền lực’ Đông Nhi và Ông Cao Thắng

Trong đoạn clip mới nhất đăng tải trên kênh Youtube riêng, căn biệt thự của vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã được hé lộ.
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Sau 10 năm hẹn hò, Đông Nhi - Ông Cao Thắng chính thức về chung một nhà vào tháng 11/2019. Đến ngày 26/10/2020, cặp đôi hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng Winnie (tên thật Ông Yên Nhi). Đến nay bé đã được 3 tháng tuổi.
Từ sau khi kết hôn, nhất cử nhất động của Đông Nhi và Ông Cao Thắng luôn nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả.
Mới đây, trên kênh Youtube riêng, Đông Nhi đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi đăng tải clip ghi lại các hoạt động trong ngày cùng ông xã Ông Cao Thắng. Qua đó, khán giả cũng được dịp khám phá bên trong căn biệt thự của cặp đôi.
Qua khoảnh khắc chia sẻ, tổ ấm của cặp đôi đình đám Vbiz được trang trí khá đơn giản, trang nhã nhưng vẫn toát lên sự sang trọng. Cơ ngơi của Đông Nhi và Ông Cao Thắng là một biệt thự được thiết kế hài hòa, kết hợp sân vườn và hồ cá Koi. Bên trong biệt thự, nội thất được trang trí với tông màu trắng – nâu chủ đạo theo phong cách hiện đại pha chút Á Đông.
Dưới bài đăng, cư dân mạng không giấu được sự trầm trồ, xuýt xoa trước không gian sống của cặp đôi.