Cận cảnh bên trong biệt thự bạc tỷ của ‘cặp đôi quyền lực’ Đông Nhi và Ông Cao Thắng

Hậu trường 29/01/2021 10:20

Trong đoạn clip mới nhất đăng tải trên kênh Youtube riêng, căn biệt thự của vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã được hé lộ.

Sau 10 năm hẹn hò, Đông Nhi - Ông Cao Thắng chính thức về chung một nhà vào tháng 11/2019. Đến ngày 26/10/2020, cặp đôi hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng Winnie (tên thật Ông Yên Nhi). Đến nay bé đã được 3 tháng tuổi.

dong nhi 1

Đông Nhi - Ông Cao Thắng kết hôn sau 10 năm hẹn hò và đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn - Ảnh: FB

Từ sau khi kết hôn, nhất cử nhất động của Đông Nhi và Ông Cao Thắng luôn nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả.

Mới đây, trên kênh Youtube riêng, Đông Nhi đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi đăng tải clip ghi lại các hoạt động trong ngày cùng ông xã Ông Cao Thắng. Qua đó, khán giả cũng được dịp khám phá bên trong căn biệt thự của cặp đôi.

dong nhi 2
Phần cổng của biệt thự trồng nhiều loại hoa - Ảnh: Youtube

dong nhi 3

dong nhi 4

Phòng khách nhà Đông Nhi đặt một chiếc sofa tông màu trung tính, hợp sắc trắng kem chủ đạo của căn nhà – Ảnh: Youtube

dong nhi 5

dong nhi 6

Hồ cá Koi bạc tỷ được vợ chồng nữ ca sĩ chăm sóc - Ảnh: Youtube

dong nhi 7

Phòng ngủ của bé Winnie được Đông Nhi chia sẻ trước đó - Ảnh: Youtube

Qua khoảnh khắc chia sẻ, tổ ấm của cặp đôi đình đám Vbiz được trang trí khá đơn giản, trang nhã nhưng vẫn toát lên sự sang trọng. Cơ ngơi của Đông Nhi và Ông Cao Thắng là một biệt thự được thiết kế hài hòa, kết hợp sân vườn và hồ cá Koi. Bên trong biệt thự, nội thất được trang trí với tông màu trắng – nâu chủ đạo theo phong cách hiện đại pha chút Á Đông.

Dưới bài đăng, cư dân mạng không giấu được sự trầm trồ, xuýt xoa trước không gian sống của cặp đôi.

Trấn Thành kêu gọi đeo khẩu trang, NS Việt Hương - Xuân Bắc và cả Vbiz chung ta lan toả điều tích cực giữa dịch Covid-19

Trấn Thành kêu gọi đeo khẩu trang, NS Việt Hương - Xuân Bắc và cả Vbiz chung ta lan toả điều tích cực giữa dịch Covid-19

Lời kêu gọi của các nghệ sĩ Việt góp phần lan tỏa những thông điệp tích cực trong mùa dịch Covid-19.

Xem thêm
Từ khóa:   Đông Nhi và Ông Cao Thắng con gái Đông Nhi nhà sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 5 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026