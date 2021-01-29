Khoe phòng ăn ‘sương sương’ trong biệt thự bạc tỷ, Lệ Quyên khiến fan choáng váng trước gia tài hậu ly hôn

Vừa quyến rũ lại giàu có bậc nhất Vbiz, cuộc sống của nữ ca sĩ Lệ Quyên khiến nhiều người phải “đỏ mắt” ghen tỵ.

Hậu “đường ai nấy đi” với chồng đại gia, những thông tin xoay quanh cuộc sống riêng tư hay chuyện tình yêu của Lệ Quyên luôn là đề tài được công chúng đặc biệt quan tâm.

Không chỉ vậy, khối tài sản mà “nữ hoàng phòng trà” đang sở hữu cũng khiến cư dân mạng chú ý, nhất là sau khi Lệ Quyên liên tục khoe loạt ảnh về biệt thự có giá bạc tỷ của mình lên mạng xã hội.

Mới đây, trên Instagram cá nhân, Lệ Quyên vừa đăng tải hình ảnh phòng ăn trong cơ ngơi đồ sộ đến khán giả kèm dòng chú thích: “Tiền rất quan trọng nhưng người làm ra tiền nên quan trọng hơn thế”.

Chỉ một góc phòng ăn nhưng cũng đủ để khán giả thấy sự xa hoa của ngôi nhà – Ảnh: IG

Tông màu trắng, be và vàng nâu khiến biệt thự đậm chất hoàng gia - Ảnh: IG

Qua hình ảnh chia sẻ, có thể thấy không gian bên trong biệt thự được thiết kế theo phong cách Hy Lạp sang trọng và xa hoa. Từng vật dụng trang trí, bày biện đều được lựa chọn kỹ lưỡng.

Trước đó, Lệ Quyên đã nhiều lần khiến dân tình “mắt tròn mắt dẹt” với những khoảnh khắc khoe hàng hiệu, nhẫn kim cương, xế hộp tiền tỷ… Từ sau khi ly hôn, Lệ Quyên ngày càng khẳng định sự độc lập, tự chủ trong tài chính.

Lệ Quyên bên chiếc Audi Q8 có giá lên đến 5 tỷ - Ảnh: FB

Túi hiệu và kim cương thì chị đây không thiếu - Ảnh: FB

Lệ Quyên và tình trẻ Lâm Bảo Châu - Ảnh: FB

Hiện tại, giọng ca “Sầu tím thiệp hồng” đang hạnh phúc bên tình trẻ Lâm Bảo Châu. Trên mạng xã hội, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu cũng ngày càng thoải mái hơn trong việc công khai mối quan hệ với người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-phong-an-suong-suong-trong-biet-thu-bac-ty-le-quyen-khien-fan-choang-vang-truoc-gia-tai-hau-ly-hon-394658.html