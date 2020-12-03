Ngắm nhan sắc mẹ ruột Hồ Ngọc Hà ở tuổi 63, trẻ trung và sành điệu khó ai sánh bằng

Hậu trường 03/12/2020 16:23

Ở tuổi ngoài 60, mẹ ruột Hồ Ngọc Hà - bà Ngọc Hương vẫn được ngưỡng mộ bởi độ trẻ trung và dẻo dai khó ai bằng.

Con gái là người nổi tiếng nên bà Ngọc Hương được mọi người chú ý nhiều hơn. Mẹ ruột Hồ Ngọc Hà có cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên chồng con và các cháu. Bà dành nhiều thời gian đi du lịch, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Lối sống tích cực này đã giúp mẹ vợ Kim Lý luôn vui vẻ và yêu đời ở tuổi xế chiều.

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Phong cách thời trang giúp bà Ngọc Hương càng thêm trẻ trung - Ảnh: FB

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Bà đi du lịch nhiều nơi, tận hưởng cuộc sống - Ảnh: FB

Đặc biệt, mẹ ruột "nữ hoàng giải trí" cũng là một bậc thầy trong bộ môn yoga. Theo dõi trang Facebook cá nhân, có thể thấy được trình độ thượng thừa của bà Ngọc Hương. Sau nhiều năm kiên trì luyện tập, mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà thực hiện nhiều động tác khó không phải ai cũng làm được. Cũng nhờ thói quen này mà ở tuổi ngoài 60, bà vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, trẻ trung cùng sức khỏe dẻo dai.

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Bà Ngọc Hương chăm chỉ luyện tập yoga - Ảnh: FB
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Sự viên mãn trong cuộc sống giúp bà trông trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi thật - Ảnh: FB 

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Cuộc sống của mẹ Hồ Ngọc Hà ở tuổi xế chiều là niềm ao ước của nhiều phụ nữ - Ảnh: Internet
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Bà tự tin diện bikini khoe vóc dáng săn chắc - Ảnh: Internet

Trong đợt bão lũ tại miền Trung vừa qua, bà Ngọc Hương cũng âm thầm kêu gọi giúp đỡ người dân nơi đây. Không ngại nguy hiểm, mẹ Hồ Ngọc Hà ra tận rốn lũ hỗ trợ bà con chịu hậu quả nặng nề của thiên tai.

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