Ngắm nhan sắc mẹ ruột Hồ Ngọc Hà ở tuổi 63, trẻ trung và sành điệu khó ai sánh bằng

Ở tuổi ngoài 60, mẹ ruột Hồ Ngọc Hà - bà Ngọc Hương vẫn được ngưỡng mộ bởi độ trẻ trung và dẻo dai khó ai bằng.
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Con gái là người nổi tiếng nên bà Ngọc Hương được mọi người chú ý nhiều hơn. Mẹ ruột Hồ Ngọc Hà có cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên chồng con và các cháu. Bà dành nhiều thời gian đi du lịch, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Lối sống tích cực này đã giúp mẹ vợ Kim Lý luôn vui vẻ và yêu đời ở tuổi xế chiều.
Đặc biệt, mẹ ruột "nữ hoàng giải trí" cũng là một bậc thầy trong bộ môn yoga. Theo dõi trang Facebook cá nhân, có thể thấy được trình độ thượng thừa của bà Ngọc Hương. Sau nhiều năm kiên trì luyện tập, mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà thực hiện nhiều động tác khó không phải ai cũng làm được. Cũng nhờ thói quen này mà ở tuổi ngoài 60, bà vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, trẻ trung cùng sức khỏe dẻo dai.
Trong đợt bão lũ tại miền Trung vừa qua, bà Ngọc Hương cũng âm thầm kêu gọi giúp đỡ người dân nơi đây. Không ngại nguy hiểm, mẹ Hồ Ngọc Hà ra tận rốn lũ hỗ trợ bà con chịu hậu quả nặng nề của thiên tai.