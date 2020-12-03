Từ thiện tại quê nhà, Hoa hậu Đỗ Thị Hà bị chê mặc đồ bó sát, trang điểm đậm, gắn lông mi giả

Tuy nhiên, những hình ảnh của nàng hậu trong hoạt động thiện nguyện lại tạo ra nhiều tranh cãi. Cô bị nhận xét chọn trang phục và trang điểm chưa phù hợp.

Hơn 2 tuần sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, ngày 1/12, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã trở về Thanh Hóa thăm nhà. Tại đây, cô đã sắp xếp lịch trình đến thăm những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Mới đây, cựu người mẫu Trang Trần đã nêu lên quan điểm cá nhân và thẳng thắn nhắc nhở Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 và ekip của cô.

Trang Trần đi thẳng vào vấn đề: "Lỗi ekip đã làm em ấy bớt đẹp! Tại sao cứ phải đi từ thiện sau đăng quang là áo dài trắng bó sát, tóc thẳng tưng mượt mà? Mắt nước dày, lông mi 2 cặp?

Làm ơn đi mấy ba má làm hình ảnh cho ẻm! Mặc đơn giản phù hợp nơi mình đến. Mặc áo dài chất thế là phải đi giày cao... thế làm sao dựng được bà áo tím dậy khi nhìn thấy luôn cô ấy bị căn bệnh về trí tuệ không nhanh nhẹn. Tại sao lại phải set up các góc máy biểu cảm tệ hại đến như vậy? Thiện tâm nó sẽ toát ra rất rõ trên gương mặt trong khung hình".

Trang Trần cho rằng, những hình ảnh này khiến Đỗ Thị Hà bớt đẹp - Ảnh: FB

Nàng hậu diện áo dài trắng tươm tất, trang điểm kỹ lưỡng trong hoạt động từ thiện tại Thanh Hóa - Ảnh: FB

Cô nhắn gửi Hoa hậu Đỗ Thị Hà: "Tôi không sân si hay ghét bỏ em, bởi em còn non trẻ, nhưng tôi viết lên đây mong nếu em đọc được em hãy ngẫm và chủ động mặc đồ sao cho hợp lý khi em đi làm công tác thiện nguyện cho cộng đồng".

Kết thúc bài viết, Trang Trần khẳng định bản thân không sân si hay đố kỵ với đàn em. Nhưng cô hi vọng Đỗ Thị Hà sẽ đẹp thật sự với những hoạt động từ tâm thế này.

Cô viết: "Cả nhà công bằng nhìn hình ảnh này cả nhà có xúc động nổi không? Cá nhân tôi thấy sự set up góc chụp hay cô áo tím hình 1-2 quá hậu đậu... Hãy lắng nghe trái tim bạn và hãy làm điều bạn muốn dành cho họ! Bài viết không mang tính sân si đố kỵ. Chỉ mong em sẽ đẹp thật sự khi lan tỏa từ tâm!".