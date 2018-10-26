Ngắm loạt ảnh yêu không thể chịu được của cha con Lương Thế Thành

Hậu trường 26/10/2018 17:04

Lương Thế Thành chia sẻ lên trang cá nhân nhiều bức ảnh cute vô đối của hai cha con khiến cộng đồng mạng xuýt xoa.

Từ ngày con trai chào đời, cuộc sống của Lương Thế Thành trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Anh trở thành một "ông bố bỉm sữa" thật sự khi ngày đêm quần quật với việc chăm con. Chia sẻ trên trang thông tin điện tử mới đây, nam diễn viên thừa nhận đã phải cố gắng rất nhiều để có thể vừa đảm đương tốt hai vai trò làm chồng và làm cha.

Khi con mới chào đời, Lương Thế Thành phải ngưng hết mọi công việc để ở nhà phụ Thúy Diễm giặt giũ, cơm nước, thay tã và cho con bú... Khi con lớn hơn thì anh phải ra ngoài chạy show kiếm tiền nhưng cứ hết giờ làm liền về nhà ngay vì nhớ Bảo Bảo không chịu được. Nhiêu đó thôi đủ để thấy Lương Thế Thành là một ông bố yêu con nhiều ra sao. Tình cảm bao la của một người cha được khắc họa chân thực qua những bức ảnh mà nam diễn viên thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân.

Ngắm loạt ảnh yêu không thể chịu được của cha con Lương Thế Thành - Ảnh 1
Từ ngày có con, Lương Thế Thành cứ hết giờ làm là chạy ngay về nhà - Ảnh: FBNV
Ngắm loạt ảnh yêu không thể chịu được của cha con Lương Thế Thành - Ảnh 2
Bé Bảo Bảo càng lớn càng giống cha như hai giọt nước - Ảnh: FBNV
Ngắm loạt ảnh yêu không thể chịu được của cha con Lương Thế Thành - Ảnh 3
Vẻ ngoài đáng yêu, bụ bẫm của con trai Thúy Diễm - Lương Thế Thành nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng - Ảnh: FBNV
Ngắm loạt ảnh yêu không thể chịu được của cha con Lương Thế Thành - Ảnh 4
Ngắm loạt ảnh yêu không thể chịu được của cha con Lương Thế Thành - Ảnh 5
Ngắm loạt ảnh yêu không thể chịu được của cha con Lương Thế Thành - Ảnh 6
Lương Thế Thành xứng đáng là ông bố soái ca khi đảm nhận mọi việc chăm sóc con từ cho bú, tắm rửa, giặt giũ và kiêm luôn thay tã - Ảnh: FBNV
Ngắm loạt ảnh yêu không thể chịu được của cha con Lương Thế Thành - Ảnh 7
Ngắm loạt ảnh yêu không thể chịu được của cha con Lương Thế Thành - Ảnh 8
Ngắm loạt ảnh yêu không thể chịu được của cha con Lương Thế Thành - Ảnh 9
Ngắm loạt ảnh yêu không thể chịu được của cha con Lương Thế Thành - Ảnh 10
Sau khi có con, Lương Thế Thành thức đêm nhiều nên mặt mũi phờ phạc đến không thể nhận ra - Ảnh: FBNV
Ngắm loạt ảnh yêu không thể chịu được của cha con Lương Thế Thành - Ảnh 11
Thúy Diễm chia sẻ rằng, fan của con trai càng ngày càng đông hơn cả bố mẹ - Ảnh: FBNV
Ứa nước mắt nghe Lương Thế Thành nói về nỗi khổ mang nặng đẻ đau, chăm con vất vả của vợ

Ứa nước mắt nghe Lương Thế Thành nói về nỗi khổ mang nặng đẻ đau, chăm con vất vả của vợ

Với dòng tâm sự của Lương Thế Thành, chị em không khỏi ghen tỵ với Thúy Diễm khi lấy được người chồng tâm lý, thấu hiểu nỗi khổ của phụ nữ.

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Từ khóa:   Lương Thế Thành Thúy Diễm con trai Lương Thế Thành

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