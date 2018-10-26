Ngắm loạt ảnh yêu không thể chịu được của cha con Lương Thế Thành

Lương Thế Thành chia sẻ lên trang cá nhân nhiều bức ảnh cute vô đối của hai cha con khiến cộng đồng mạng xuýt xoa.
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Từ ngày con trai chào đời, cuộc sống của Lương Thế Thành trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Anh trở thành một "ông bố bỉm sữa" thật sự khi ngày đêm quần quật với việc chăm con. Chia sẻ trên trang thông tin điện tử mới đây, nam diễn viên thừa nhận đã phải cố gắng rất nhiều để có thể vừa đảm đương tốt hai vai trò làm chồng và làm cha.
Khi con mới chào đời, Lương Thế Thành phải ngưng hết mọi công việc để ở nhà phụ Thúy Diễm giặt giũ, cơm nước, thay tã và cho con bú... Khi con lớn hơn thì anh phải ra ngoài chạy show kiếm tiền nhưng cứ hết giờ làm liền về nhà ngay vì nhớ Bảo Bảo không chịu được. Nhiêu đó thôi đủ để thấy Lương Thế Thành là một ông bố yêu con nhiều ra sao. Tình cảm bao la của một người cha được khắc họa chân thực qua những bức ảnh mà nam diễn viên thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân.