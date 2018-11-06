Ngắm loạt ảnh táo bạo 'bỏng mắt' của vợ cũ Lâm Vinh Hải bên người tình mới

Sau khi ly hôn, Lý Phương Châu ngày càng hở bạo và không ngại chụp ảnh gợi cảm bên bạn trai mới là Hiền Sến.
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Sau một năm ly hôn, Lâm Vinh Hải đang có cuộc sống êm ấm bên người mẫu Linh Chi. Mới đây, cặp đôi này cũng chia sẻ dự định sắp kết hôn và còn bày tỏ mong muốn sinh con trong năm tới. Trong khi đó, vợ cũ của anh là Lý Phương Châu cũng đang ngập tràn trong hạnh phúc với bạn trai Hiền Sến. Thời gian qua, nữ dancer thường xuyên đăng tải lên trang cá nhân những bức ảnh hở bạo khoe vóc dáng quyến rũ của bà mẹ một con.
Có thể thấy, sau nhiều đổ vỡ Lý Phương Châu càng ngày càng táo bạo trong cách ăn mặc. Cô thoái mái diện những trang phục sexy hết nấc để khoe trọn đường cong cơ thể. Chưa hết, thi thoảng nữ dancer còn vô tư chụp lại những bộ ảnh bán khỏa thân trên giường ngủ, phòng tắm hay ban công... Trong những chuyến du lịch cùng Hiến Sến, vợ cũ Lâm Vinh Hải cũng nhiều lần ghi lại những khoảnh khắc tình tứ như ôm hôn bạn trai hay để anh nhấc bổng người lên cao. Hạnh phúc là thế nhưng dường như Lý Phương Châu chưa sẵn sàng đi thêm bước nữa. Cách đây ít lâu, mẹ đẻ của cô cũng khuyên con gái rằng "yêu thì cứ yêu chứ đừng nên vội cưới làm chồng".