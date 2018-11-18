Ngắm body hoàn hảo siêu đã mắt của Hoa hậu Tiểu Vy trong bộ bikini mỏng manh

Trong bộ bikini mỏng manh màu tím nhạt, Hoa hậu Trần Tiểu Vy khoe vẻ đẹp hoàn hảo khiến nhiều người đứng hình.

Dù dính một số ồn ào về học vấn sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam nhưng không ai có thể phủ nhận Trần Tiểu Vy có một vẻ đẹp hoàn hảo từ gương mặt cho đến vóc dáng. Suốt thời gian qua, người đẹp Hội An cũng chăm chỉ trau dồi ngoại ngữ, khả năng giao tiếp để xứng đáng với ngội vị đạt được.

Tiểu Vy khoe nhan sắc rực rỡ cùng body quyến rũ mê hoặc bất cứ ai - Ảnh: Internet

Hiện tại, Hoa hậu Việt Nam 2018 đang cố gắng hết sức trên chặng đua sắc đẹp của cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2018. Vẻ thân thiện cùng ngoại hình hoàn hảo của cô chiếm nhiều cảm tình của cư dân mạng toàn cầu. Nhan sắc Tiểu Vy cũng được giới chuyên gia đánh giá cao và rất có khả năng sẽ làm nên chuyện.

Mới đây, chân dài sinh năm 2000 khiến khán giả Việt Nam phát cuồng khi khoe loạt ảnh chụp body vô cùng "nóng bỏng". Người đẹp diện bộ bikini hai mảnh màu tím nhạt để lộ thân hình chuẩn từng cen-ti-mét với sô đo ba vòng 84 – 63 – 90. Tuy chỉ là những bức ảnh được chụp bằng điện thoại nhưng có thể thấy rõ đường cong quyến rũ cùng cơ bụng săn chắc của Hoa hậu Việt Nam 2018.

Hoa hậu Việt Nam 2018 khoe cơ bụng săn chắc cùng vóc dáng chuẩn không cần chỉnh - Ảnh: Internet

Tiểu Vy được giới chuyên gia đánh giá cao khi tham gia Hoa hậu Thế giới năm nay - Ảnh: Internet

Vẻ gợi cảm, làn da khỏe khoắn cùng nụ cười tỏa nắng của Hoa hậu Việt Nam thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh: Internet

Nhiều người mong người đẹp Hội An sẽ làm nên chuyện tại đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh - Ảnh: Internet

Tiểu Vy liệu có suất trong Top 30 Miss World 2018? Sau khi hoàn thành phần thi Đối đầu, người hâm mộ đang chờ đợi cái tên Tiểu Vy sẽ lọt top 30 của chung kết Hoa hậu Thế giới 2018.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngam-body-hoan-hao-sieu-da-mat-cua-hoa-hau-tieu-vy-trong-bo-bikini-mong-manh-304467.html