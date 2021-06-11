Nếu rời khỏi Phi Nhung, liệu Hồ Văn Cường có mất tất cả?

Hậu trường 11/06/2021 17:55

Không ít người dự đoán liệu sau khi tách khỏi Phi Nhung, Hồ Văn Cường có mất tất cả, từ nhà ở, xe cộ cho đến tất cả các show diễn?

Dạo gần đây, mối quan hệ giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường đang khiến nhiều người đặc biệt quan tâm bởi những lùm xùm của hai người. Nhất là khi cậu IT Nhâm Hoàng Khang vừa tung ra đoạn tin nhắn Hồ Văn Cường “tố xấu” mẹ nuôi Phi Nhung. Không chỉ vậy, việc Hồ Văn Cường không được giữ tiền cát xê cũng khiến cho nhiều người bức xúc bởi dù đã đi hát nhiều năm, thế nhưng ba mẹ ruột của Hồ Văn Cường vẫn phải làm giúp việc và bảo vệ ở nhà Phi Nhung.

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Mối quan hệ giữa mẹ con Phi Nhung và Hồ Văn Cường khiến nhiều người quan tâm hiện nay - Ảnh: Internet 

Tuy nhiên, ngay lập tức, phía Phi Nhung và Hồ Văn Cường cũng đã chính thức lên tiếng: “Những tin nhắn mà em trò chuyện với chị fan đó là những lúc em bị mẹ la hoặc áp lực điều gì đó, em vô tình phát ngôn ra những lời nói không kiểm soát được. Thật sự em cảm thấy có lỗi khi nói ra những điều mà không suy nghĩ trước” - Hồ Văn Cường thổ lộ.

Còn về phần phía ca sĩ Phi Nhung, khi được đặt câu hỏi liệu cô có giữ tiền cát xê của Hồ Văn Cường vào mục đích riêng hay không. Nữ ca sĩ cũng thẳng thắn cho biết: “Tôi là người không giữ tiền, ca sĩ mà giữ tiền không bao giờ làm được chuyện gì cả. Chỉ có quản lý mình giữ tiền thôi, ca sĩ mà còn lo tính tiền thì còn gì là cảm xúc trên sân khấu. Nên tiền của tôi và Cường đều do quản lý giữ. Cát xê của Cường tôi cũng không được biết, ngay cả tiền của tôi, tôi cũng không được biết. Mỗi công ty có luật khác nhau, tôi không thể nào nói được. Trước nay, chuyện thỏa thuận cát xê của tôi hay Cường đều do công ty quản lý làm việc trực tiếp với bầu sô, còn vấn đề thu chi đã có kế toán công ty tính toán. Mọi thứ đều có sổ sách rõ ràng".

Nếu rời khỏi Phi Nhung, liệu Hồ Văn Cường có mất tất cả? - Ảnh 2
 Phi Nhung khẳng định tiền cát xê của Hồ Văn Cường là đã có sổ sách rõ ràng - Ảnh: Internet 

Ngoài ra, ba mẹ ruột của Hồ Văn Cường cũng đã có những chia sẻ mới nhất về việc con trai “tố xấu” mẹ nuôi Phi Nhung. “Chúng tôi chưa nghĩ đến chuyện ra khỏi nhà chị Nhung. 6 năm nay, tôi ở nhà chị Nhung và không nghĩ đến chuyện dọn ra ngoài sống, bởi chúng tôi đang có một cuộc sống đủ đầy, vui vẻ theo cách mà mình mong muốn. Chồng tôi thì ngủ lại quán còn tôi và Cường có phòng riêng cho hai mẹ con.

Khi biết chuyện con tôi tố xấu mẹ nuôi Phi Nhung tôi rất buồn. Tôi khẳng định không có chuyện con tôi bị hành hạ hay ngược đãi cần giải cứu như người ta đồn ác ý. Cường muốn ra ngoài ở vì muốn ở cùng ba mẹ, Cường không hiểu cuộc sống tự lo toan, bươn chải ở ngoài khó khăn đến dường nào. Tất nhiên, tôi cũng hy vọng Cường có thể mua được nhà riêng nhưng cho tới khi nào Cường ổn định mọi thứ nhất là phải xong chuyện học hành đã” - bà Thu, mẹ ruột của Hồ Văn Cường chia sẻ.

Nếu rời khỏi Phi Nhung, liệu Hồ Văn Cường có mất tất cả? - Ảnh 3
 Mẹ ruột của Hồ Văn Cường cũng khẳng định chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi nhà Phi Nhung - Ảnh: Internet

Từ chính lời người trong cuộc, có thể thấy, việc Hồ Văn Cường tách khỏi Phi Nhung ngay thời điểm này là chưa phù hợp. Bởi tại thời điểm này, cả gia đình của giọng ca nhí vẫn đang ở cùng với Phi Nhung. Một số cư dân mạng cho hay, nếu mà dọn ra ngoài, ba mẹ ruột của Cường sẽ mất việc, chính bản thân giọng ca nhí cũng khó kiếm được show diễn, tương lai cũng vì thế mà rất bấp bênh. Cụ thể, chính người hâm mộ cũng bàn luận về vấn đề này, có người cho rằng: “Hồ Văn Cường không rời khỏi Phi Nhung đâu, nếu không thì đã không lên tiếng nói Nhâm Hoàng Khang tung bằng chứng giả”, cũng có bình luận thẳng thắn cho rằng nếu Hồ Văn Cường mà rời khỏi Phi Nhung thì "chỉ còn cái nịt",..

Nếu rời khỏi Phi Nhung, liệu Hồ Văn Cường có mất tất cả? - Ảnh 4

 Cư dân mạng cũng cho rằng việc Hồ Văn Cường rời khỏi Phi Nhung là điều không thể - Ảnh: Chụp màn hình  

Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là ý kiến cá nhân của các cư dân mạng, hiện vẫn chưa có bất cứ thông tin chính thức nào từ phía giọng ca nhí sẽ tách khỏi ca sĩ Phi Nhung trong thời gian sắp tới.

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