'Nàng thơ' Sơn Tùng thả dáng, khoe nhan sắc thăng hạng nhưng điều netizen chú ý lại là chiếc G63 phía sau

Sau hơn một tháng vắng bóng trên mạng xã hội, mới đây, Hải Tú đã bất ngờ xuất hiện trở lại và đăng tải trên trang Facebook cá nhân loạt hình ảnh trong kì nghỉ lễ. Những bức hình mới này xuất hiện trên mạng xã hội với nội dung: "Tú xin chào cả nhà. Mong rằng cả nhà mình đã có một kỳ nghỉ thật vui và ấm áp bên gia đình nha!".

Bài viết sau khi đăng tải được hơn 1 giờ đã nhận về lượng tương tác lớn với hơn 59 nghìn lượt thích, 4 nghìn bình luận và gần 500 lượt chia sẻ. Dưới phần bình luận, nhiều người đã để lại những "lời khen có cánh" trước nhan sắc trong trẻo, xinh đẹp của cô.

- "Nhẹ nhàng, kín đáo mà vẫn sang, xinh, xịn".

- "Đẹp thật, vẻ đẹp không đại trà, không lẫn được với người khác".

- "Trời ơi, mê cái nhan sắc này".

- "Thích style này quá đi, bé xinh quá".

Đáng chú ý, netizen còn tinh ý soi được phía sau lưng cô chiếc xế hộp có kiểu dáng giống Mercedes-AMG G63 có giá trị không dưới 13 tỷ đồng. Nhiều người cho rằng đây chính là chiếc xế hộp đã từng được Sơn Tùng M-TP công khai trước đó.

Xế hộp G63 của Sơn Tùng M-TP.

Tuy nhiên khi so sánh với "con cưng" của Sơn Tùng, fan nhận ra đây là 2 dòng xe khác nhau và giá thành cũng không tương đồng. Bởi kiểu dáng 2 chiếc xe có vài nét hao hao, dễ gây nhầm lẫn. Trước đó, mỹ nhân Sài thành cũng từng khiến dân tình choáng ngợp khi khoe ảnh ngồi trong xế hộp sang chảnh. Đây cũng được xem là lần tái xuất hiếm hoi của Hải Tú hậu ồn ào tình cảm vừa qua.

Hải Tú là diễn viên độc quyền thuộc quản lý của công ty M-TP Entertainment. Hải Tú được nhiều người biết đến sau khi xuất hiện trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại của Sơn Tùng M-TP. Tuy nhiên, sau khi vướng nhiều ồn ào tình cảm, hot girl sinh năm 1997 dần mất hút trên "bản đồ" Vbiz và không còn hoạt động sôi nổi như trước.

Hải Tú là "gà cưng" trực thuộc công ty quản lý của Sơn Tùng M-TP