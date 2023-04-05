Nam thần Vbiz gây sốt khi đóng phim cùng Trương Quân Ninh 'Như ý truyện': Lọt top 100 gương mặt tạp chí đẹp nhất Châu Á, body vạn người mê!

Hậu trường 05/04/2023 10:09

Mới đây, một bộ phim hợp tác của Đài - Việt đã chính thức khai máy thu hút nhiều sự quan tâm. Đặc biệt, trong dàn diễn viên chính có sự tham gia của Liên Bỉnh Phát.

Mới đây, một bộ phim hợp tác của Đài - Việt đã chính thức khai máy thu hút nhiều sự quan tâm. Đặc biệt, trong dàn diễn viên chính có sự tham gia của Liên Bỉnh Phát. Được biết, bộ phim lấy bối cảnh từ cuộc sống của những người nhập cư tại đất khách. Trong đó, Liên Bỉnh Phát đảm nhận vai bác sĩ người Việt sống tại Đài Loan. Đóng cùng với anh trong dự án này có ngôi sao Trương Quân Ninh trong vai bác sĩ ngoại khoa có con bị bệnh hiểm nghèo. Dự án này được ấp ủ từ năm 2020 nhưng kéo dài tới 2023 mới thực hiện. Nam diễn viên sẽ ở lại Đài Loan cho đến khi dự án kết thúc. 

Nam thần Vbiz gây sốt khi đóng phim cùng Trương Quân Ninh 'Như ý truyện': Lọt top 100 gương mặt tạp chí đẹp nhất Châu Á, body vạn người mê! - Ảnh 1
Dự án này được ấp ủ từ năm 2020 nhưng kéo dài tới 2023 mới thực hiện. Nam diễn viên sẽ ở lại Đài Loan cho đến khi dự án kết thúc - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về đàn chị Trương Quân Ninh - người đẹp phim Như Ý truyện, Liên Bỉnh Phát tiết lộ: "Đàn chị Trương Quân Ninh vô cùng chuyên nghiệp, đúng phong thái của một "big star", hiệu quả công việc lúc nào cũng được chị đặt lên hàng đầu".

Nam thần Vbiz gây sốt khi đóng phim cùng Trương Quân Ninh 'Như ý truyện': Lọt top 100 gương mặt tạp chí đẹp nhất Châu Á, body vạn người mê! - Ảnh 2
Liên Bỉnh Phát hào hứng chụp ảnh cùng mỹ nhân "Như Ý truyện" - Ảnh: Internet

Trước đó, Liên Bỉnh Phát được đạo diễn đoạt giải Oscar Park Chan Wook chọn sánh vai cùng Robert Downey Jr trong dự án The Sympathizer. Tuy nhiên, vì bận lịch dài cho "Hóa Ngoại Chi Y", nên nam diễn viên đành từ chối lời mời này.

Ít ai biết rằng, Liên Bỉnh Phát xuất thân là hướng dẫn viên du lịch, thế nhưng anh chàng lại bén duyên với nghệ thuật bằng công việc MC và diễn viên. Năm 2017, mỹ nam 9x đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh Song Lang và gây được tiếng vang đến với người hâm mộ. 

Nam thần Vbiz gây sốt khi đóng phim cùng Trương Quân Ninh 'Như ý truyện': Lọt top 100 gương mặt tạp chí đẹp nhất Châu Á, body vạn người mê! - Ảnh 3
Body vạn người mê của nam diễn viên - Ảnh: Internet

Liên Bỉnh Phát có cơ hội đến gần hơn với người hâm mộ khi tham gia chương trình “Running Man Vietnam”. Với tính cách hiền lành, ga lăng, là nhân tố gây cười, Liên Bỉnh Phát nhanh chóng nổi lên như 1 hiện tượng giải trí mới, được ưu ái gọi là “Mầm non giải trí”.

Nam thần Vbiz gây sốt khi đóng phim cùng Trương Quân Ninh 'Như ý truyện': Lọt top 100 gương mặt tạp chí đẹp nhất Châu Á, body vạn người mê! - Ảnh 4
Liên Bỉnh Phát có cơ hội đến gần hơn với người hâm mộ khi tham gia chương trình “Running Man Vietnam” - Ảnh: Internet

Đến tháng 9/2021, Liên Bỉnh Phát nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ người hâm mộ khi là sao Việt duy nhất nằm trong top 100 Gương mặt tạp chí đẹp nhất Châu Á do 1 chuyên trang quốc tế bình chọn. Những cái tên đình đám khác có thể kể đến như: “Tạ Đình Phong, Jackson Wang,….  

Nam thần Vbiz gây sốt khi đóng phim cùng Trương Quân Ninh 'Như ý truyện': Lọt top 100 gương mặt tạp chí đẹp nhất Châu Á, body vạn người mê! - Ảnh 5
Liên Bỉnh Phát nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ người hâm mộ khi là sao Việt duy nhất nằm trong top 100 Gương mặt tạp chí đẹp nhất Châu Á - Ảnh: Internet

Nam diễn viên sinh năm 1990 không sở hữu nét đẹp hoàn hảo hay tỉ lệ vàng như nhiều  “soái ca” Trung Quốc hay nam thần Hàn Quốc, anh chàng có hữu gương mặt góc cạnh, vẻ nam tính, điển trai cùng thân hình “mlem mlem” khiến hội chị em gục ngã. Bên cạnh đó, gu thời trang lịch lãm, chuẩn quý ông của diễn viên cũng ghi điểm mỗi dịp xuất hiện. 

Karik bị xé rách áo tả tơi lộ sạch body trước ống kính có 'thảm' hơn Liên Bỉnh Phát khi chơi Running Man Việt?

Karik bị xé rách áo tả tơi lộ sạch body trước ống kính có 'thảm' hơn Liên Bỉnh Phát khi chơi Running Man Việt?

Dàn sao nam như Karik, Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát "vật vã" vì bị đối thủ xé rách áo tơi tả.

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Từ khóa:   Liên Bỉnh Phát diễn viên Liên Bỉnh Phát Liên Bỉnh Phát - Trương Quân Ninh

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