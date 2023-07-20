'Nam thần màn ảnh' Hứa Vĩ Văn gây choáng với ngoại hình khác lạ ở tuổi 44

Mới đây, xuất hiện trong sự kiện thời trang của Miss World Vietnam 2023, Hứa Vĩ Văn gây chú ý với ngoại hình khác lạ.

Hứa Vĩ Văn không còn là gương mặt xa lạ với khán giả màn ảnh Việt. Anh còn được ưu ái gọi là "nam thần màn ảnh" khi sở hữu gương mặt điển trai, phong cách như idol Hàn Quốc. Ít ai biết, cơ duyên để Hứa Vĩ Văn đến với nghệ thuật là vai trò người mẫu. Đến năm 2002, Hứa Vĩ Văn mới lấn sân dự một cuộc thi tuyển diễn viên. Hứa Vĩ Văn không còn là gương mặt xa lạ với khán giả màn ảnh Việt. Anh còn được ưu ái gọi là "nam thần màn ảnh" khi sở hữu gương mặt điển trai, phong cách như idol Hàn Quốc Đồng thời, một bước ngoặt lớn hơn trong sự nghiệp khi anh quyết định dừng đóng phim truyền hình, chuyển sang phim điện ảnh và thành công rực rỡ với loạt vai diễn trong các phim đình đám như: Em là bà nội của anh, Chàng trai năm ấy, Tiệc trăng máu, Nghề siêu dễ,…

Hứa Vĩ Văn trong phim "Chàng trai năm ấy' Hứa Vĩ Văn trong phim "Nghề siêu dễ' Đồng thời, một bước ngoặt lớn hơn trong sự nghiệp khi anh quyết định dừng đóng phim truyền hình, chuyển sang phim điện ảnh và thành công rực rỡ với loạt vai diễn Mới đây, xuất hiện trong sự kiện thời trang của Miss World Vietnam 2023, Hứa Vĩ Văn gây chú ý với ngoại hình khác lạ. Có thể thấy rõ, ở thời điểm hiện tại, Hứa Vĩ Văn đã tăng cân trông thấy. Ở một số góc chụp, có thể thấy rõ “mỹ nam màn ảnh” sở hữu gương mặt tròn trịa và thân hình có phần vạm vỡ hơn trước. Thời gian qua, nam diễn viên "Chàng trai năm ấy" cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường lên mạng xã hội và netizen không khỏi rôm rả trước sự thay đổi ngoạn mục về ngoại hình của nam diễn viên.

Mới đây, xuất hiện trong sự kiện thời trang của Miss World Vietnam 2023, Hứa Vĩ Văn gây chú ý với ngoại hình khác lạ. Có thể thấy rõ, ở thời điểm hiện tại, Hứa Vĩ Văn đã tăng cân trông thấy Trước đó, trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần lên sóng tối 3/9/2022, Hứa Vĩ Văn đã có những trải lòng về cuộc sống đời tư ít người biết. Đặc biệt, lý do Hứa Vĩ Văn vẫn chọn cuộc sống độc thân vui tính dù đã sang tuổi 44.

Ở một số góc chụp, có thể thấy rõ “mỹ nam màn ảnh” sở hữu gương mặt tròn trịa và thân hình có phần vạm vỡ hơn trước "Ai cũng nghĩ mình là đối tượng của nhiều cô. Nhưng thực ra cuộc sống của mình có nhiều sóng gió. Mình không muốn bản thân như thế này... Tôi là người từng gặp nhiều lần chia ly, từ anh trai đến ba, em trai lần lượt ra đi nên không cho mình thời gian để kịp xoa dịu tâm hồn và cuộc sống. Vì là anh cả, cứ mỗi người thân ra đi thì mình phải đứng ra bảo bọc, làm trụ vững chắc cho người thân gia đình, mình phải kiên trì. Có thể gọi nó là hy sinh nhưng tôi không dám nhận nó" - Hứa Vĩ Văn tâm sự. Trai qua nhiều biến cố lớn trong cuộc đời khiến anh hiện vẫn còn là độc thân vui tính dù đã sang tuổi 44 Mỗi sự chia ly lại khiến Hứa Vĩ Văn càng suy sụp. Bố anh mất khi anh quay bộ phim Em là bà nội của anh. Còn em trai mất ngay trước khi anh tham gia dự án Tiệc trăng máu. Anh lao đầu vào công việc vượt qua nỗi đau đến cách anh dùng tranh mình vẽ, gây quỹ từ thiện và giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn...

Hứa Vĩ Văn: Ở ngoài, tôi rất bình dân, cũng đi xe máy, ăn cơm lề đường "Mỗi dự án phim tôi đều cố gắng hết sức để níu kéo khán giả yêu thương điện ảnh Việt nhiều hơn" – Hứa Vĩ Văn nói.

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