Hứa Vĩ Văn: 'Chuyện tôi quỵt nợ hoàn toàn là bịa đặt'

Hậu trường 17/03/2022 19:36

Sau khi bị một người tự nhận là làm mộ thuê tố "quỵt nợ" 10 triệu đồng trong suốt 3 năm chưa trả, Hứa Vĩ Văn đã lên tiếng phản hồi.

Mới đây, MXH được dịp xôn xao với thông tin nam diễn viên Hứa Vĩ Văn "quỵt tiền" của một người đắp mộ thuê. Theo đó, người này cho biết, vào thời gian 3 năm trước Hứa Vĩ Văn và gia đình đã đến thuê anh đắp lại và làm cỏ 2 ngôi mộ với tiền công là hơn 10 triệu đồng, và có đưa trước 400 nghìn đồng, tuy nhiên sau khi gặp lại gần đây thì nam diễn viên nói rằng bản thân không liên quan đến chuyện đắp mộ kia và không chịu trả tiền.

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Hứa Vĩ Văn bị một người đắp mộ thuê tố 'quỵt' 10 triệu đồng - Ảnh: Internet

Điều khiến cho nhiều người bất ngờ là người đàn ông làm nghề đắp mộ thuê này đã công khai mặt mũi của mình, tuy không hề có bất kỳ bằng chứng nào trong tay nhưng người này đã tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu như nói sai bất kỳ điều gì.

Trả lời phỏng vấn của Pháp luật và Bạn đọc về vụ việc "quỵt" 10 triệu đồng tiền đắp mộ, Hứa Vĩ Văn nói: "Tôi đã tiếp cận được thông tin này, nhưng đó là thông tin bịa đặt. Thực tế, người trong clip đó cũng không phải người làm trong nghĩa trang luôn.

YouTuber đăng tải thông tin nói trên đã thừa nhận họ thiếu kiểm chứng khi chia sẻ thông tin, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của tôi. Youtuber nói trên đã xóa clip và có lời xin lỗi tôi. Theo tôi được biết, không phải chỉ riêng tôi bị vu khống như thế!"

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Nam diễn viên tuyên bố đã làm việc với YouTuber đăng tải đoạn video kia - Ảnh: Internet

Thật ra, đây không phải là lần đầu mà Hứa Vĩ Văn vướng vào lùm xùm liên quan đến tiền bạc. Khi video "bóc phốt" kia được đăng tải, nhiều netizen nhanh tay "đào" lại được vụ việc nam diễn viên họ Hứa từng bị ngân hàng kiện vì nợ tín dụng vào năm 2011.

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Văn bản chứng nhận Hứa Vĩ Văn đã trả xong nợ tín dụng của ngân hàng vào năm 2011 - Ảnh: Người Lao Động

Cụ thể, theo Người Lao Động, nam diễn viên sử dụng thẻ tín dụng có hạn mức 100 triệu đồng nhưng lại thường xuyên quá hạn thanh toán đến mức phải khóa thẻ. Dù ngân hàng nhiều lần gửi văn bản yêu cầu thanh toán nhưng anh vẫn không thực hiện, đến khi vụ kiện xảy ra thì nam diễn viên mới tức tốc trả nợ.

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