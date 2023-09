Đăng ảnh thuở nhỏ cùng em trai, Hứa Vĩ Văn nghẹn ngào gửi lời nhớ thương khiến ai nấy đều xúc động

Mới đây nhất, Hứa Vĩ Văn đã chia sẻ loạt ảnh thời thơ ấu của mình và em trai trên trang cá nhân kèm dòng chia sẻ: “If I could, I would attach my heart to my wishes to show how much you mean to me. I love you, dearest brother!” (Tạm dịch: Nếu có thể, anh muốn mang những điều ước từ tận trái tim mình gửi đến em để em thấy được mình có ý nghĩa với anh như thế nào. Anh yêu em, người em yêu quý nhất của anh).

Bài đăng của nam diễn viên - Ảnh: FB