Đăng ảnh thuở nhỏ cùng em trai, Hứa Vĩ Văn nghẹn ngào gửi lời nhớ thương khiến ai nấy đều xúc động

Trên trang cá nhân, nam diễn viên Hứa Vĩ Văn vừa đăng tải loạt ảnh cũ cùng em trai kèm lời nhớ thương khôn nguôi khiến người hâm mộ không khỏi xúc động.
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Giữa tháng 9 vừa qua, thông tin em trai nam diễn viên Hứa Vĩ Văn đột ngột qua đời khiến khán giả vô cùng bàng hoàng. Được biết, sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng, em trai nam diễn viên đã ra đi để lại vợ và hai con nhỏ.
Sự mất mát quá lớn này khiến Hứa Vĩ Văn vô cùng đau xót. Trên trang cá nhân, nam diễn viên không ngừng thể hiện sự đau lòng và nhớ thương người em đã khuất.
Mới đây nhất, Hứa Vĩ Văn đã chia sẻ loạt ảnh thời thơ ấu của mình và em trai trên trang cá nhân kèm dòng chia sẻ: “If I could, I would attach my heart to my wishes to show how much you mean to me. I love you, dearest brother!” (Tạm dịch: Nếu có thể, anh muốn mang những điều ước từ tận trái tim mình gửi đến em để em thấy được mình có ý nghĩa với anh như thế nào. Anh yêu em, người em yêu quý nhất của anh).
Dòng trạng thái tuy ngắn ngủi nhưng đủ để khán giả cảm nhận được tình yêu thương và sự nhớ nhung vô bờ mà Hứa Vĩ Văn dành cho em trai. Trước đó, hình ảnh Hứa Vĩ Văn mang tro cốt em trai rải trên biển cũng khiến nhiều người xúc động.
Dưới bài đăng của Hứa Vĩ Văn, bạn bè và người hâm mộ để lại bình luận an ủi, động viên nam diễn viên, mong anh sớm vượt qua cú sốc mất đi người thân: “Em cũng có em trai và thương em em vô cùng. Ôm anh”, “Mạnh mẽ lên anh”, “Đừng buồn nữa anh, em anh không muốn thấy anh buồn đâu”, “Cố lên anh, đúng là một người anh tuyệt vời”…