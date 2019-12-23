Đón tuổi mới khi em trai mất chưa lâu, Hứa Vĩ Văn buồn 'thắt tim gan' nhắn nhủ 2 cháu ruột thơ dại

Hậu trường 23/12/2019 14:33

Mừng tuổi mới bên các con của em trai, diễn viên Hứa Vĩ Văn ngậm ngùi khi nghĩ về người em đã vĩnh biệt cõi đời cách đây ít tháng.

Đã 3 tháng trôi qua nhưng diễn viên Hứa Vĩ Văn vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi đau mất người thân. Em trai anh qua đời ở tuổi 34 vì bệnh hiểm nghèo. Mới đây, nam diễn viên khoe ảnh đón tuổi mới bên 2 cháu ruột. Dù nở nụ cười trên môi nhưng trong lòng, Hứa Vĩ Văn mang nỗi buồn sâu thẳm không thể nói hết thành lời.

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Hứa Vĩ Văn đón tuổi mới bên hai con của em trai - Ảnh: FB

Anh chia sẻ status xúc động nhắn gửi đến hai cháu ruột: "Nếu các con có hỏi Papa có thương 2 con không thì Papa sẽ nói thương 2 con rất nhiều như papa thương em trai của mình vậy. Nếu các con có hỏi Papa có vui không thì papa sẽ nói papa rất buồn và nỗi buồn sâu thẳm như độ sâu đáy đại dương.

Papa chỉ mong các con khôn lớn có tình yêu thương như chính bản năng của các con sinh ra. Một khi các con có lòng yêu thương vạn vật tất nhiên các con sẽ là một người tốt. Sự yêu thương sẽ cảm hóa mọi thứ. Người ta hay nói người tốt luôn chịu thiệt thòi. Nhưng con hãy nhớ gieo một hạt mầm tốt sẽ thu về mọi điều tốt lành. Cứ yêu thương với tất cả rồi mọi thứ sẽ được bù đắp, dù có đau thương đến đâu chăng nữa hay đau buồn đến mấy cũng qua thôi".

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Nam diễn viên vẫn chưa hết đau thương sau 3 tháng mất người thân - Ảnh: FB

Em trai Hứa Vĩ Văn qua đời vào tháng 9 vì bệnh hiểm nghèo. Dù chưa thể nguôi ngoai nỗi đau nhưng nam diễn viên vẫn cố vực dậy tinh thần để lo cho các cháu khi mất cha ở tuổi còn khờ dại. Anh nhận nuôi các con của em trai và dành hết tình yêu thương cho hai bé.

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Hứa Vĩ Văn toàn tâm lo cho hai bé - Ảnh: FB

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Sau khi em trai Vĩ Toàn qua đời, anh dành nhiều thời gian bên cạnh để chăm sóc các cháu - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của nam diễn viên họ Hứa khiến mọi người xúc động. Diễm My 9x, Thúy Hạnh, Ốc Thanh Vân... cùng đông đảo dân mạng để lại bình luận động viên và chúc Hứa Vĩ Văn tuổi mới những điều tốt đẹp nhất.

Đăng ảnh thuở nhỏ cùng em trai, Hứa Vĩ Văn nghẹn ngào gửi lời nhớ thương khiến ai nấy đều xúc động

Đăng ảnh thuở nhỏ cùng em trai, Hứa Vĩ Văn nghẹn ngào gửi lời nhớ thương khiến ai nấy đều xúc động

Trên trang cá nhân, nam diễn viên Hứa Vĩ Văn vừa đăng tải loạt ảnh cũ cùng em trai kèm lời nhớ thương khôn nguôi khiến người hâm mộ không khỏi xúc động.

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