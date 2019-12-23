Đón tuổi mới khi em trai mất chưa lâu, Hứa Vĩ Văn buồn 'thắt tim gan' nhắn nhủ 2 cháu ruột thơ dại

Đã 3 tháng trôi qua nhưng diễn viên Hứa Vĩ Văn vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi đau mất người thân. Em trai anh qua đời ở tuổi 34 vì bệnh hiểm nghèo. Mới đây, nam diễn viên khoe ảnh đón tuổi mới bên 2 cháu ruột. Dù nở nụ cười trên môi nhưng trong lòng, Hứa Vĩ Văn mang nỗi buồn sâu thẳm không thể nói hết thành lời.

Hứa Vĩ Văn đón tuổi mới bên hai con của em trai - Ảnh: FB

Anh chia sẻ status xúc động nhắn gửi đến hai cháu ruột: "Nếu các con có hỏi Papa có thương 2 con không thì Papa sẽ nói thương 2 con rất nhiều như papa thương em trai của mình vậy. Nếu các con có hỏi Papa có vui không thì papa sẽ nói papa rất buồn và nỗi buồn sâu thẳm như độ sâu đáy đại dương.