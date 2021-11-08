Nam nhạc sĩ vừa bị 'vỗ mặt' chan chát, nặng lời mắng fan Phi Nhung 'sống bầy đàn', tâng bốc quá đáng

Chính động thái trái ngược này đã khiến phía ekip Phi Nhung chỉ mặt điểm tên, đồng thời các fan hâm mộ của nữ ca sĩ cũng cho rằng anh “lật mặt như bánh tráng”. Liên quan đến sự việc này, nhạc sĩ Hồng Xương Long tiếp tục lên tiếng trên trang cá nhân.

Từng đưa ra quan điểm về vụ ồn ào tiền cát-xê giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường, cũng như đăng đàn tố phía cố ca sĩ gọi điện hăm doạ và đòi đưa mình lên sóng truyền hình thế nhưng mới đây, nhạc sĩ Hồng Xương Long lại gây ngỡ ngàng khi sáng tác bài hát riêng nhằm tưởng nhớ giọng ca "Bông điên điển".

Bên cạnh đấy, nam nhạc sĩ còn đính kèm phần hình ảnh chụp lại đoạn tin nhắn mà Phi Nhung chủ động gửi cho mình đường link bài báo nói về mối quan hệ giữa chị với con nuôi Hồ Văn Cường tại thời điểm vụ lùm xùm xảy ra. “Và tôi cũng khen chứ không hề ghét hay ác ý với Phi Nhung. Đây, tin ca sĩ Phi Nhung gửi khi được báo đăng vẫn còn”, anh giải thích.

Theo đó, phản hồi lại một khán giả cho rằng bản thân đang “đóng phim” và mượn tên tuổi Phi Nhung để nổi tiếng, anh bức xúc đáp: “Phi Nhung không cho tôi im lặng mà, mấy cái tin nhắn còn sờ sờ đó? Giờ thần tượng các bạn mất rồi, cũng là bởi cái số phận đến đó. Còn xót thương cho số phận Phi Nhung cũng xuất phát từ tâm, muốn để lại cho đời tác phẩm về Phi Nhung là lòng tôi thấy thương sau khi biết về quá khứ cơ hàn của cô ấy”.

Đoạn tin nhắn nói về mối quan hệ giữa chị với con nuôi Hồ Văn Cường tại thời điểm vụ lùm xùm xảy ra mà Phi Nhung chủ động gửi nam nhạc sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Về ý kiến cho rằng bản thân đang mượn tên tuổi Phi Nhung để thu hút sự chú ý, Hồng Xương Long thẳng thắn cho hay là nhạc sĩ, có nổi tiếng hay không là nằm ở các sáng tác nên không cần phải “mượn” tên tuổi Phi Nhung.

Ngoài ra, Hồng Xương Long cũng nhận định việc cộng đồng người hâm mộ Phi Nhung tràn vào Facebook của mình rồi để lại nhiều bình luận tiêu cực là do có ai đó “bật đèn xanh”, xúi giục. Chưa dừng lại, mới đây, dưới bài đăng nói về ca khúc tưởng nhớ Phi Nhung mà mình vừa sáng tác, nam nhạc sĩ không ngần ngại đáp trả những bình luận công kích từ cư dân mạng.

Cụ thể, Hồng Xương Long nói: "Phi Nhung mất vì sự tâng bốc quá ngu muội của các bạn. Đúng ra phải nhắc nhở giữ sức khoẻ. Bị covid-19 mà vẫn tập gym, vẫn không chịu cách ly chữa trị và xé rào để đi. Người lao động mới có sức đề kháng mạnh, tập gym mà miễn dịch được sao?

Khi đưa vào bệnh viện còn 50% sự sống. Sau một tuần đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy còn 10% sự sống. Hai lá phổi bị hư hết, thần tiên cũng không cứu được. Đây là bài học xương máu vô cùng đau đớn. Các bạn nên nhắc nhở gia đình trước khi quá muộn".

Nam nhạc sĩ liên tục để lại bình luận dưới bài đăng nhằm bày tỏ quan điểm trước những ý kiến công kích - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Diễm Phạm - quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung đã chia sẻ status mà Hồng Xương Long đề cập đến sáng tác mà anh dành cho nữ ca sĩ, cùng lời bình luận: “Muộn rồi ấy à. Chúng tôi không muốn nhắc tới, xin đừng nhắc tên”.

Vụ lùm xùm giữa Hồng Xương Long và Phi Nhung diễn ra hồi tháng 6 khi nam nhạc sĩ liên tiếp có những bài đăng trên trang cá nhân. Anh cho rằng phía Phi Nhung nên trả hết số tiền cát-sê cho Hồ Văn Cường. Sự việc trên đã khiến cho phía cố ca sĩ và các fan của cô tỏ ra bức xúc.