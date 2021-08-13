Nam ca sĩ nổi tiếng Vbiz giả làm người khuyết tật, cầm thau ăn xin bị chỉ trích dữ dội: 'Đừng chế nhạo người kém may mắn'

Trò đùa giả tai biến của nam ca sĩ cứ tưởng hài hước nhưng khiến nhiều khán giả vô cùng bức xúc.
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Trong những ngày qua, nhiều tỉnh thành trên cả nước thực hiện lệnh giãn cách xã hội, hầu như ai nấy đều ở yên trong nhà để phòng tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đối với những nghệ sĩ, khoảng thời gian này cũng để họ nghỉ ngơi cũng như tương tác, giao lưu với người hâm mộ thông qua các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những niềm vui tích cực mà các nghệ sĩ mang lại thì cũng có không ít người phải hứng chịu "gạch đá" bởi những hình ảnh, video gây mất thiện cảm, hay thậm chí là khiến người theo dõi cảm thấy không được tôn trọng.
Mới đây, ca sĩ Chi Dân đã đăng tải loạt clip hài hước của mình lên tài khoản TikTok và nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng. Cụ thể, Chi Dân giả làm người bị tàn tật, cầm thau đi xin ăn, cơ miệng méo xệch như bị co giật.
Tuy nhiên, ngay sau khi đăng tải, một đoạn clip của anh chàng vấp phải nhiều ý kiến tranh cãi từ cộng đồng mạng. Bên cạnh các ý kiến bênh vực “tình tin đồn” của Ninh Dương Lan Ngọc khi cho rằng Chi Dân chỉ đang làm clip vui để tạo tiếng cười cho khán giả thì phần lớn mọi người đều “ném đá”, cho rằng đây là hành động phản cảm, thiếu tôn trọng người tàn tật. Trước làn sống tranh cãi dữ dội của khán giả, ca sĩ Chi Dân đã ẩn/ xóa clip.
Trước đó, nam diễn viên hài Minh Dự cũng từng nhận về nhiều chỉ trích khi giả trúng gió, bị méo miệng. Theo đó, khi thực hiện clip ngồi ăn cơm trên sofa ngay trước cửa ban công lộng gió, để tạo tiếng cười, Minh Dự bất ngờ làm giả mặt méo miệng vì bị tai biến đến không ăn được nữa. Sau đó, anh đành quay ngược hướng ngồi lại để gương mặt đồng đều. Trò đùa của Minh Dự ngay lập tức khiến nhiều người tỏ ra bức xúc vì cho rằng nam diễn viên hài thiếu tôn trọng người bị tai biến, rất khó chấp nhận.