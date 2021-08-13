Nam ca sĩ nổi tiếng Vbiz giả làm người khuyết tật, cầm thau ăn xin bị chỉ trích dữ dội: 'Đừng chế nhạo người kém may mắn'

Trong những ngày qua, nhiều tỉnh thành trên cả nước thực hiện lệnh giãn cách xã hội, hầu như ai nấy đều ở yên trong nhà để phòng tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đối với những nghệ sĩ, khoảng thời gian này cũng để họ nghỉ ngơi cũng như tương tác, giao lưu với người hâm mộ thông qua các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những niềm vui tích cực mà các nghệ sĩ mang lại thì cũng có không ít người phải hứng chịu "gạch đá" bởi những hình ảnh, video gây mất thiện cảm, hay thậm chí là khiến người theo dõi cảm thấy không được tôn trọng.

Mới đây, ca sĩ Chi Dân đã đăng tải loạt clip hài hước của mình lên tài khoản TikTok và nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng. Cụ thể, Chi Dân giả làm người bị tàn tật, cầm thau đi xin ăn, cơ miệng méo xệch như bị co giật.