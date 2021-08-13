HOT: Trấn Thành lần đầu tiết lộ lý do chưa có con sau gần 5 năm cưới Hari Won, nói 1 câu ai nghe cũng nghẹn

Hậu trường 13/08/2021 10:53

Những chia sẻ của Trấn Thành về việc có con nhận được sự đồng cảm của rất nhiều người.

Thời gian vừa qua, nhiều người đã liên tục đặt nghi vấn Hari Won đang mang thai nhờ phát hiện nhiều "hint" của cô và Trấn Thành. Tuy nhiên mới đây, một đoạn clip được một khán giả quay lại gây “sốt” MXH. Cụ thể, đoạn video quay lại cảnh Trấn Thành chia sẻ về lý do chưa có con với bà xã Hari Won. Theo nam MC, anh cho rằng lý do duy nhất chính là do Trấn Thành không muốn có con. Ông xã Hari Won chia sẻ: "Đã có rất nhiều người hỏi chúng tôi tại sao lấy nhau nhiều năm rồi mà không có con thế này thế kia. Tuy nhiên, không phải tôi không thể mà vì tôi không muốn. Đơn giản vậy thôi. Khi có con thì mình đã tạo ra cho thế giới này một sinh linh, có thể là tốt hoặc xấu. Tôi không muốn con tôi sinh ra mà không đầy đủ sự bảo bọc, chăm sóc hay chia sẻ của bố mẹ. Nhiều khi mình không muốn con mình lớn lên sẽ như thế nào. Và hy vọng rằng, sau mùa dịch này, chúng ta sẽ có thời gian suy nghĩ lại mọi thứ".

HOT: Trấn Thành lần đầu tiết lộ lý do chưa có con sau gần 5 năm cưới Hari Won, nói 1 câu ai nghe cũng nghẹn - Ảnh 1
Trấn Thành chia sẻ lý do chưa có con - Ảnh: Tiktok

 Trước đó, khi xuất hiện trên một chương trình truyền hình, Hari Won cũng tiết lộ đời sống hôn nhân của mình và Trấn Thành êm ả, nhẹ nhàng. Cả 2 vợ chồng cũng chưa có ý định sinh con vì muốn cùng nhau tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những bạn bè, đồng nghiệp xung quanh lần lượt kết hôn và đón em bé chào đời, cô phần nào tủi thân.

"Tới bây giờ, tôi mới bắt đầu lo lắng vì mọi người xung quanh đã có con nhưng mình vẫn chưa. Thực ra một phần cũng do sức khỏe khi liên quan tới bệnh ung thư cổ tử cung của tôi. Tôi phải mổ hai lần nên khúc tử cung ngắn hơn người phụ nữ bình thường. Do đó, khi mang thai sẽ khó giữ được em bé và rất nguy hiểm. Một phần khác khi có con sẽ dừng lại toàn bộ công việc trong vòng 2 năm tới”, Hari Won nghẹn ngào cho biết. 

HOT: Trấn Thành lần đầu tiết lộ lý do chưa có con sau gần 5 năm cưới Hari Won, nói 1 câu ai nghe cũng nghẹn - Ảnh 2
Trấn Thành nổi tiếng là người chồng rất yêu thương, cưng chiều vợ - Ảnh: Internet

 Do đó, ngay sau khi đoạn clip Trấn Thành tiết lộ lí do chưa muốn có con, phần lớn CĐM dành cho nam MC lời khen vì lời giải thích trên. Họ cho rằng vì sức khỏe của Hari Won không tốt nên không thể sinh con, nên việc Trấn Thành giải thích như vậy là để mọi người dồn hết sự chú ý về mình thay vì bà xã.

Trấn Thành - Hari Won kết hôn vào cuối năm 2016. Khi đó, đám cưới như cổ tích của cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả và truyền thông. Sau khi về chung một nhà, cặp đôi dành thời gian phát triển sự nghiệp và cùng nhau đi du lịch đến các địa điểm nổi tiếng trên thế giới. Dù nhiều lần Hari Won vướng tin đồn mang thai nhưng cô đều lên tiếng phủ nhận và cho biết đó là do tăng cân. Cặp đôi cũng từng chia sẻ rằng gia đình hai bên rất tâm lý, không giục vợ chồng anh có con.

HOT: Trấn Thành lần đầu tiết lộ lý do chưa có con sau gần 5 năm cưới Hari Won, nói 1 câu ai nghe cũng nghẹn - Ảnh 3
Cặp đôi nổi tiếng vẫn đang tận hưởng cuộc sống của vợ chồng son - Ảnh: Internet

 

SỐC: Hoài Lâm uất ức viết tâm thư ngầm tiết lộ từng 4 lần bị đưa vào viện tâm thần, dằn mặt 2 người là 'kẻ độc tài mưu kế'?

SỐC: Hoài Lâm uất ức viết tâm thư ngầm tiết lộ từng 4 lần bị đưa vào viện tâm thần, dằn mặt 2 người là 'kẻ độc tài mưu kế'?

Hoài Lâm gây xôn xao khi đăng đàn bày tỏ sự tức giận, đồng thời tiết lộ mình từng bị đưa vào bệnh viện tâm thần ... đến 4 lần?

Xem thêm
Từ khóa:   Hari Won mang thai Trấn Thành Hari Won Hari Won bị chồng hành hạ

TIN MỚI NHẤT

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 1 giờ 20 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 3 giờ 22 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 3 giờ 27 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 3 giờ 46 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 4 giờ 14 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36