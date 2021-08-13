HOT: Trấn Thành lần đầu tiết lộ lý do chưa có con sau gần 5 năm cưới Hari Won, nói 1 câu ai nghe cũng nghẹn

Những chia sẻ của Trấn Thành về việc có con nhận được sự đồng cảm của rất nhiều người.
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Thời gian vừa qua, nhiều người đã liên tục đặt nghi vấn Hari Won đang mang thai nhờ phát hiện nhiều "hint" của cô và Trấn Thành. Tuy nhiên mới đây, một đoạn clip được một khán giả quay lại gây “sốt” MXH. Cụ thể, đoạn video quay lại cảnh Trấn Thành chia sẻ về lý do chưa có con với bà xã Hari Won. Theo nam MC, anh cho rằng lý do duy nhất chính là do Trấn Thành không muốn có con. Ông xã Hari Won chia sẻ: "Đã có rất nhiều người hỏi chúng tôi tại sao lấy nhau nhiều năm rồi mà không có con thế này thế kia. Tuy nhiên, không phải tôi không thể mà vì tôi không muốn. Đơn giản vậy thôi. Khi có con thì mình đã tạo ra cho thế giới này một sinh linh, có thể là tốt hoặc xấu. Tôi không muốn con tôi sinh ra mà không đầy đủ sự bảo bọc, chăm sóc hay chia sẻ của bố mẹ. Nhiều khi mình không muốn con mình lớn lên sẽ như thế nào. Và hy vọng rằng, sau mùa dịch này, chúng ta sẽ có thời gian suy nghĩ lại mọi thứ".
Trước đó, khi xuất hiện trên một chương trình truyền hình, Hari Won cũng tiết lộ đời sống hôn nhân của mình và Trấn Thành êm ả, nhẹ nhàng. Cả 2 vợ chồng cũng chưa có ý định sinh con vì muốn cùng nhau tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những bạn bè, đồng nghiệp xung quanh lần lượt kết hôn và đón em bé chào đời, cô phần nào tủi thân.
"Tới bây giờ, tôi mới bắt đầu lo lắng vì mọi người xung quanh đã có con nhưng mình vẫn chưa. Thực ra một phần cũng do sức khỏe khi liên quan tới bệnh ung thư cổ tử cung của tôi. Tôi phải mổ hai lần nên khúc tử cung ngắn hơn người phụ nữ bình thường. Do đó, khi mang thai sẽ khó giữ được em bé và rất nguy hiểm. Một phần khác khi có con sẽ dừng lại toàn bộ công việc trong vòng 2 năm tới”, Hari Won nghẹn ngào cho biết.
Do đó, ngay sau khi đoạn clip Trấn Thành tiết lộ lí do chưa muốn có con, phần lớn CĐM dành cho nam MC lời khen vì lời giải thích trên. Họ cho rằng vì sức khỏe của Hari Won không tốt nên không thể sinh con, nên việc Trấn Thành giải thích như vậy là để mọi người dồn hết sự chú ý về mình thay vì bà xã.
Trấn Thành - Hari Won kết hôn vào cuối năm 2016. Khi đó, đám cưới như cổ tích của cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả và truyền thông. Sau khi về chung một nhà, cặp đôi dành thời gian phát triển sự nghiệp và cùng nhau đi du lịch đến các địa điểm nổi tiếng trên thế giới. Dù nhiều lần Hari Won vướng tin đồn mang thai nhưng cô đều lên tiếng phủ nhận và cho biết đó là do tăng cân. Cặp đôi cũng từng chia sẻ rằng gia đình hai bên rất tâm lý, không giục vợ chồng anh có con.