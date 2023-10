HOT: Trấn Thành lần đầu tiết lộ lý do chưa có con sau gần 5 năm cưới Hari Won, nói 1 câu ai nghe cũng nghẹn

Thời gian vừa qua, nhiều người đã liên tục đặt nghi vấn Hari Won đang mang thai nhờ phát hiện nhiều "hint" của cô và Trấn Thành. Tuy nhiên mới đây, một đoạn clip được một khán giả quay lại gây “sốt” MXH. Cụ thể, đoạn video quay lại cảnh Trấn Thành chia sẻ về lý do chưa có con với bà xã Hari Won. Theo nam MC, anh cho rằng lý do duy nhất chính là do Trấn Thành không muốn có con. Ông xã Hari Won chia sẻ: "Đã có rất nhiều người hỏi chúng tôi tại sao lấy nhau nhiều năm rồi mà không có con thế này thế kia. Tuy nhiên, không phải tôi không thể mà vì tôi không muốn. Đơn giản vậy thôi. Khi có con thì mình đã tạo ra cho thế giới này một sinh linh, có thể là tốt hoặc xấu. Tôi không muốn con tôi sinh ra mà không đầy đủ sự bảo bọc, chăm sóc hay chia sẻ của bố mẹ. Nhiều khi mình không muốn con mình lớn lên sẽ như thế nào. Và hy vọng rằng, sau mùa dịch này, chúng ta sẽ có thời gian suy nghĩ lại mọi thứ".

Trấn Thành chia sẻ lý do chưa có con - Ảnh: Tiktok

Trước đó, khi xuất hiện trên một chương trình truyền hình, Hari Won cũng tiết lộ đời sống hôn nhân của mình và Trấn Thành êm ả, nhẹ nhàng. Cả 2 vợ chồng cũng chưa có ý định sinh con vì muốn cùng nhau tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những bạn bè, đồng nghiệp xung quanh lần lượt kết hôn và đón em bé chào đời, cô phần nào tủi thân.