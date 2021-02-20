Mỹ Tâm 'phiền lòng' về chuyện hẹn hò với Mai Tài Phến: Chỉ là 'câu chuyện chắp vá lập lờ'

"Mình tin rằng tất cả những cảm xúc này rồi cũng sẽ tan đi khi mình ở nơi mình thuộc về, đó là sân khấu thiêng liêng của mình, nơi chỉ có âm nhạc và người yêu âm nhạc mình thật sự ở đó, không tra hỏi suy xét, không giận hờn vu vơ, không thêu dệt những điều mình không muốn... chỉ trao nhau những tiếng cười, những ánh mắt chất chứa ngàn lời yêu thương… Trong tâm hồn mình, chỉ mong nhìn thấy điều đó thôi".

Sau khi những dòng tâm trạng trên được đăng tải, cư dân mạng lại xôn xao về sự thẳng thắn và rõ ràng của cô, đặc biệt dành cho cô nhiều yêu thương, cảm thông và thấu hiểu.

"Chị sao cũng được! Muốn gì cũng được! Thích gì cũng được! Làm gì cũng được! Miễn Mỹ Tâm hạnh phúc là được" - diễn viên Khả Như tỏ ý "đồng lòng" với ca sĩ. Các fan cũng gửi nhiều chia sẻ đến cô: "Yêu Tâm", "Có yêu ai hay không yêu ai cũng được, hạnh phúc là được", "Với em chị mãi là 1 người phụ nữ tuyệt vời"...

Đoạn chia sẻ đầy đủ từ trang cá nhân chính thức của Mỹ Tâm:

Hai mươi năm qua… đã hơn một lần mình tự hỏi, với tất cả những quan tâm của khán giả về chuyện tình cảm của mình đó là gì? Là muốn biết mình có đang hạnh phúc hay không sau ngần ấy năm cống hiến nghệ thuật hay vì điều gì?

Cuộc đời mình, thứ mình không muốn công khai nhất đó là chuyện tình cảm. Cho đến khi nào mình lấy một ai đó thì mình sẽ thông báo rõ ràng chứ không phải là câu chuyện chắp vá lập lờ như hôm nay, nó không phải là con người của mình nên các bạn có thể thôi hỏi, thôi gán ghép hay gài trước mở sau câu chuyện của mình để làm chuyện vui được không?

Mình chưa bao giờ cảm thấy phiền lòng với những câu chuyện tình cảm mà các bạn đang viết lên để chen ngang vào con đường nghệ thuật của mình như lúc này.

Mình biết, tình yêu đã cho mình nhiều thứ, nuôi sống tâm hồn mình, cho mình những khoảnh khắc quý giá không thể có được trong đời. Nhưng có một điều mà các bạn chưa biết…

Đó là mình đã mượn tình yêu cá nhân ấy làm chất liệu trong âm nhạc, trong những tác phẩm của mình trong suốt bao nhiêu năm qua để làm hài lòng hàng triệu con tim yêu mình, mình mang đến cho các bạn cảm xúc để bạn cảm thấy được chia sẻ và hạnh phúc, và mình cũng thấy hạnh phúc vì điều đó…

Mình đã trải qua vài mối tình rồi, và chưa biết còn mối tình nào nữa không nhưng mình vẫn nghiễm nhiên không thay đổi tình cảm với người yêu âm nhạc mình trong hai mươi năm qua... Mình có hơi tàn nhẫn không? Bản thân mình đã ích kỷ với tình cảm đó rồi…

Vậy mọi người có thể để yên điều đó cho mình được không? Mình đã ở đây, và mãi mãi như vậy không bao giờ thay đổi thì có lý gì lại quá quan tâm đến chuyện mà mình đã muốn khép kín làm gì?

Nhìn lại con đường mình đi, có những thứ mình cũng không thể tưởng tượng nổi. Những thăng trầm, buồn vui trong cuộc sống, mình đã vượt qua nó như thế nào vậy? Những niềm vui cá nhân, những lần trái tim tan vỡ hay những lúc bệnh tật triền miên, mình đã làm gì?

Mình vẫn xem nhẹ vì tin rằng nó không đáng là gì so với âm nhạc và sự xoa dịu của những trái tim đang yêu thương mình trong suốt ngần ấy năm. Người đến rồi người đi, có tình yêu nào là mãi mãi… Chỉ còn lại mình với sự cô độc mỗi khi nghĩ về… ngay lúc đó âm nhạc lại đến với mình.

Mình chỉ nói những điều mình thấy rõ nhất và chắc chắn đối với mình sinh ra và được làm nghệ thuật là thứ tình yêu hạnh phúc lớn nhất cuộc đời, cho nên nếu phải hy sinh tất cả mọi thứ vì điều đó thì cũng xứng đáng, một ít máu và nước mắt cũng chẳng đáng là bao.

Một trái tim đau, sự cô độc cũng là chuyện bình thường trong cuộc đời này... Mình tin rằng tất cả những cảm xúc này rồi cũng sẽ tan đi khi mình ở nơi mình thuộc về, đó là sân khấu thiêng liêng của mình, nơi chỉ có âm nhạc và người yêu âm nhạc mình thật sự ở đó, không tra hỏi suy xét, không giận hờn vu vơ, không thêu dệt những điều mình không muốn... chỉ trao nhau những tiếng cười, những ánh mắt chất chứa ngàn lời yêu thương… Trong tâm hồn mình, chỉ mong nhìn thấy điều đó thôi.

Yêu thương!