Mỹ nhân Việt được tặng quà gì ngày 8/3?

Hậu trường 08/03/2016 09:58

Ngày Quốc tế phụ nữ năm nay, nhiều mỹ nhân Việt đã nhận được những món quà ý nghĩa và giá trị từ người thân, bạn bè.

Nhiều mỹ nhân Việt như: Lệ Quyên, Lã Thanh Huyền, Ốc Thanh Vân... đã nhận được quà tặng ngày 8/3 từ "một nửa" hoặc bạn bè. Những người đẹp này rất hào hứng khoe quà tặng của mình với người hâm mộ.

Mỹ nhân Việt ngày 8/3 0

Lã Thanh Huyền là một trong những mỹ nhân Việt nhận được quà tặng ngày 8/3 sớm

 

Mỹ nhân Việt ngày 8/3 1

"Bà mẹ bỉm sữa" Ốc Thanh Vân được tặng nhẫn kim cương nhân tạo vừa đẹp lại giá trị

Mỹ nhân Việt ngày 8/3 0

 

 

Lệ Quyên được "Ông hoàng nhạc Việt" tặng bông hồng vàng. Năm nay,
Mr. Đàm cũng rất biết lấy lòng chị em phụ nữ khi chuẩn bị 200
bông hồng vàng để tặng cho bạn bè và người hâm mộ.

Mỹ nhân Việt ngày 8/3 0

Kim Hiền đã có một bữa tiệc nhỏ ngoài trời với gia đình. Có lẽ đối với Kim Hiền
cuộc sống bình yên và hạnh phúc hiện tại là món quà quý giá nhất đối với cô trong ngày 8/3

Mỹ nhân Việt ngày 8/3 0

Phan Như Thảo nở nụ cười rạng rỡ khi được tặng rất nhiều hoa

Mỹ nhân Việt ngày 8/3 0

Vợ Bình Minh được ông xã tặng một chiếc bánh kem nhân ngày Quốc tế phụ nữ

Mỹ nhân Việt ngày 8/3 0

Thái Thùy Linh nhận được món quà đặc biệt của con gái

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