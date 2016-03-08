Mỹ nhân Việt được tặng quà gì ngày 8/3?

Ngày Quốc tế phụ nữ năm nay, nhiều mỹ nhân Việt đã nhận được những món quà ý nghĩa và giá trị từ người thân, bạn bè.

Nhiều mỹ nhân Việt như: Lệ Quyên, Lã Thanh Huyền, Ốc Thanh Vân... đã nhận được quà tặng ngày 8/3 từ "một nửa" hoặc bạn bè. Những người đẹp này rất hào hứng khoe quà tặng của mình với người hâm mộ.

Lã Thanh Huyền là một trong những mỹ nhân Việt nhận được quà tặng ngày 8/3 sớm

"Bà mẹ bỉm sữa" Ốc Thanh Vân được tặng nhẫn kim cương nhân tạo vừa đẹp lại giá trị

Lệ Quyên được "Ông hoàng nhạc Việt" tặng bông hồng vàng. Năm nay,

Mr. Đàm cũng rất biết lấy lòng chị em phụ nữ khi chuẩn bị 200

bông hồng vàng để tặng cho bạn bè và người hâm mộ.

Kim Hiền đã có một bữa tiệc nhỏ ngoài trời với gia đình. Có lẽ đối với Kim Hiền

cuộc sống bình yên và hạnh phúc hiện tại là món quà quý giá nhất đối với cô trong ngày 8/3

Phan Như Thảo nở nụ cười rạng rỡ khi được tặng rất nhiều hoa

Vợ Bình Minh được ông xã tặng một chiếc bánh kem nhân ngày Quốc tế phụ nữ

Thái Thùy Linh nhận được món quà đặc biệt của con gái

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