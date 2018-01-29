Mỹ nam mắt híp Xuân Trường 'đốn gục' hàng triệu cô gái với clip quảng cáo 'chất đừng hỏi'

Với màn thể hiện xuất sắc ở giải đấu U23 Châu Á, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vừa trở về trong sự chào đón của hàng triệu người hâm mộ. Dù không giành được huy chương vàng nhưng các tuyển thủ U23 Việt Nam đã trở thành người hùng trong lòng hơn 90 triệu người dân Việt Nam. Họ đi tới đâu, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới tới đó. Sau đêm vinh danh đội tuyển ở sân vận động Quốc gia Mỹ đình, hình ảnh và những câu chuyện xoay quanh đời tư của các “anh hùng sân cỏ” tiếp tục được chia sẻ rầm rộ.

Mới đây, nhiều người đào mộ được clip Xuân Trường đóng quảng cáo cho một nhãn hàng mỹ phẩm dành cho nam. Lạnh lùng trên sân cỏ là vậy nhưng khi quay clip quảng cáo, đội trưởng U23 Việt Nam thể hiện duyên dáng đến bất ngờ.