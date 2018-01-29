Mỹ nam mắt híp Xuân Trường 'đốn gục' hàng triệu cô gái với clip quảng cáo 'chất đừng hỏi'

Hậu trường 29/01/2018 17:25

Trong clip quảng cáo mỹ phẩm, Xuân Trường khoe body 6 múi cực chuẩn cùng gương mặt xuất thần không khác gì những mỹ nam nổi tiếng thế giới.

Với màn thể hiện xuất sắc ở giải đấu U23 Châu Á, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vừa trở về trong sự chào đón của hàng triệu người hâm mộ. Dù không giành được huy chương vàng nhưng các tuyển thủ U23 Việt Nam đã trở thành người hùng trong lòng hơn 90 triệu người dân Việt Nam. Họ đi tới đâu, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới tới đó. Sau đêm vinh danh đội tuyển ở sân vận động Quốc gia Mỹ đình, hình ảnh và những câu chuyện xoay quanh đời tư của các “anh hùng sân cỏ” tiếp tục được chia sẻ rầm rộ.

Mới đây, nhiều người đào mộ được clip Xuân Trường đóng quảng cáo cho một nhãn hàng mỹ phẩm dành cho nam. Lạnh lùng trên sân cỏ là vậy nhưng khi quay clip quảng cáo, đội trưởng U23 Việt Nam thể hiện duyên dáng đến bất ngờ.

Mỹ nam mắt híp Xuân Trường 'đốn gục' hàng triệu cô gái với clip quảng cáo 'chất đừng hỏi' - Ảnh 1

Xuân Trường cực ngầu trong clip quảng cáo mỹ phẩm - Ảnh: Cắt từ clip

Dù không phải diễn viên chuyên nghiệp nhưng Xuân Trường đã có màn xuất hiện đầy cuốn hút. Với những hành động như cởi áo khoe body, bước đi đầy nam tính và nhìn thẳng ống kính với ánh mắt sắc lẹm, anh chàng mắt híp khiến hàng ngàn fan nữ đổ gục chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

 Mỹ nam mắt híp Xuân Trường 'đốn gục' hàng triệu cô gái với clip quảng cáo 'chất đừng hỏi' - Ảnh 2

 Mỹ nam mắt híp Xuân Trường 'đốn gục' hàng triệu cô gái với clip quảng cáo 'chất đừng hỏi' - Ảnh 3

Mỹ nam mắt híp Xuân Trường 'đốn gục' hàng triệu cô gái với clip quảng cáo 'chất đừng hỏi' - Ảnh 4

Vẻ lạnh lùng của Xuân Trường ‘đốn gục’ bao cô nàng mộng mơ - Ảnh: Cắt từ clip

Mỹ nam mắt híp Xuân Trường 'đốn gục' hàng triệu cô gái với clip quảng cáo 'chất đừng hỏi' - Ảnh 5

Chẳng ai nghĩ Xuân Trường lại có khả năng diễn xuất tuyệt vời như vậy - Ảnh: Cắt từ clip

Mỹ nam mắt híp Xuân Trường 'đốn gục' hàng triệu cô gái với clip quảng cáo 'chất đừng hỏi' - Ảnh 6

Mỹ nam mắt híp Xuân Trường 'đốn gục' hàng triệu cô gái với clip quảng cáo 'chất đừng hỏi' - Ảnh 7

Đội trưởng mắt híp bảnh bao trong bộ vest xanh lịch lãm - Ảnh: Cắt từ clip

Mỹ nam mắt híp Xuân Trường 'đốn gục' hàng triệu cô gái với clip quảng cáo 'chất đừng hỏi' - Ảnh 8

Ngoài sân cỏ, Xuân Trường có thêm nghề tay trái là quay quảng cáo - Ảnh: Cắt từ clip

Nghi vấn Xuân Trường U23 đã có người yêu, nhan sắc lại cực xinh đẹp khiến triệu thiếu nữ ghen tị

Nghi vấn Xuân Trường U23 đã có người yêu, nhan sắc lại cực xinh đẹp khiến triệu thiếu nữ ghen tị

Cách đây ít giờ, loạt ảnh chụp Xuân Trường cùng cô gái lạ mặt lan truyền trên mạng xã hội làm dấy lên nghi vấn chàng thủ quân là "hoa đã có chủ". Nhan sắc cô nàng cũng xinh đẹp không thua kém bất kỳ hot girl nào.

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