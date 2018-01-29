Nghi vấn Xuân Trường U23 đã có người yêu, nhan sắc lại cực xinh đẹp khiến triệu thiếu nữ ghen tị

Cách đây ít giờ, loạt ảnh chụp Xuân Trường cùng cô gái lạ mặt lan truyền trên mạng xã hội làm dấy lên nghi vấn chàng thủ quân là "hoa đã có chủ". Nhan sắc cô nàng cũng xinh đẹp không thua kém bất kỳ hot girl nào.
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Nhờ chiến tích lịch sử tại giải Vô địch Châu Á, các chàng trai U23 Việt Nam nhận được sự quan tâm của hàng triệu fan nữ. Lượng người theo dõi trang cá nhân của các cầu thủ cũng vì thế mà tăng chóng mặt.
Một trong những cầu thủ nổi trội nhất phải kể đến Lương Xuân Trường - Đội trưởng tài năng của U23 Việt Nam. Khác với hình tượng lạnh lùng, bình tĩnh nhưng cũng rất bản lĩnh trên sân cỏ, Trường ngoài đời lại là một chàng trai vô cùng ấm áp và tình cảm. Với đôi mắt một mí nay đã trở thành thương hiệu, Xuân Trường thường xuyên đốn tim các chị em bằng những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu.
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, khi được hỏi đã có bạn gái chưa, Xuân Trường xin phép không trả lời khiến các fan càng thêm tò mò. Cách đây ít giờ, loạt ảnh chụp Xuân Trường cùng cô gái lạ mặt lan truyền trên mạng xã hội làm dấy lên nghi vấn chàng thủ quân là "hoa đã có chủ".
Tuy nhiên, chỉ đến những ngày gần đây, khi cái tên Lương Xuân Trường trở nên quen thuộc với người hâm mộ, một cư dân mạng đã "đào mộ" lại ảnh chụp của cả hai và phát hiện ra vô số điểm trùng lặp.
Theo cư dân mạng này, cô gái được cho là người yêu Xuân Trường tên G., sống tại Hà Nội, hiện đang là sinh viên trường ĐH RMIT.
Chàng đội trưởng U23 Việt Nam khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, trong các chương trình phỏng vấn, anh cũng đã tiết lộ mẫu bạn gái lý tưởng của mình là một cô gái Việt Nam xinh đẹp và cá tính.
Một số hình ảnh về bạn gái tin đồn của Xuân Trường: