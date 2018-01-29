Nghi vấn Xuân Trường U23 đã có người yêu, nhan sắc lại cực xinh đẹp khiến triệu thiếu nữ ghen tị

Cách đây ít giờ, loạt ảnh chụp Xuân Trường cùng cô gái lạ mặt lan truyền trên mạng xã hội làm dấy lên nghi vấn chàng thủ quân là "hoa đã có chủ". Nhan sắc cô nàng cũng xinh đẹp không thua kém bất kỳ hot girl nào.

Nhờ chiến tích lịch sử tại giải Vô địch Châu Á, các chàng trai U23 Việt Nam nhận được sự quan tâm của hàng triệu fan nữ. Lượng người theo dõi trang cá nhân của các cầu thủ cũng vì thế mà tăng chóng mặt. Một trong những cầu thủ nổi trội nhất phải kể đến Lương Xuân Trường - Đội trưởng tài năng của U23 Việt Nam. Khác với hình tượng lạnh lùng, bình tĩnh nhưng cũng rất bản lĩnh trên sân cỏ, Trường ngoài đời lại là một chàng trai vô cùng ấm áp và tình cảm. Với đôi mắt một mí nay đã trở thành thương hiệu, Xuân Trường thường xuyên đốn tim các chị em bằng những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, khi được hỏi đã có bạn gái chưa, Xuân Trường xin phép không trả lời khiến các fan càng thêm tò mò. Cách đây ít giờ, loạt ảnh chụp Xuân Trường cùng cô gái lạ mặt lan truyền trên mạng xã hội làm dấy lên nghi vấn chàng thủ quân là "hoa đã có chủ". Tin đồn Xuân Trường có người yêu bắt đầu râm ran từ tháng 10/2017. Một số trang tin đăng tải hình ảnh Xuân Trường đội nón đôi cùng một cô gái xinh đẹp người Việt - Ảnh: Facebook

Tuy nhiên, chỉ đến những ngày gần đây, khi cái tên Lương Xuân Trường trở nên quen thuộc với người hâm mộ, một cư dân mạng đã "đào mộ" lại ảnh chụp của cả hai và phát hiện ra vô số điểm trùng lặp. Cô gái nghi vấn đăng ảnh khoác tay thân mật với một chàng trai giấu mặt vào tháng 8/2017. Không khó để nhận ra chàng trai này và Xuân Trường có chiếc nón lưỡi trai y hệt nhau - Ảnh: Facebook Trong một bức ảnh thân mật khác, cả hai cùng đội nón đôi rất tình cảm. Xuân Trường cũng đăng tải bức ảnh mình đội chiếc nón này lên trang cá nhân - Ảnh: Facebook Theo cư dân mạng này, cô gái được cho là người yêu Xuân Trường tên G., sống tại Hà Nội, hiện đang là sinh viên trường ĐH RMIT. G. đăng ảnh tình cảm với một chàng trai mặc áo cam tại khu vực trang trại Daegwallyeong nổi tiếng tại Pyeongchang, Hàn Quốc. Cách đây không lâu, Xuân Trường cũng đăng ảnh mặc chiếc áo giống hệt và tạo dáng bên hàng rào xanh quen thuộc - Ảnh: Facebook Gần đây nhất, Xuân Trường đã chia sẻ cảm xúc tiếc nuối của mình khi làm mất chiếc nón thân yêu. Điều này cũng đủ hiểu, chiếc nón có giá trị quan trọng như thế nào với chàng 'Híp' - Ảnh: Facebook Chàng đội trưởng U23 Việt Nam khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, trong các chương trình phỏng vấn, anh cũng đã tiết lộ mẫu bạn gái lý tưởng của mình là một cô gái Việt Nam xinh đẹp và cá tính. Bạn gái tin đồn của Xuân Trường cũng tiết lộ cô và người yêu mới kỉ niệm 3 năm yêu nhau gần đây. Chuyện tình này có vẻ khá đậm sâu và người thứ ba cũng khó lòng chen chân vào - Ảnh: Facebook Một số hình ảnh về bạn gái tin đồn của Xuân Trường: Cô nàng sở hữu gương mặt xinh xắn không thua kém bất kỳ hot girl nào - Ảnh: Facebook Một số cư dân mạng cho rằng người yêu tin đồn của Xuân Trường có nhiều nét giống hot girl Midu - Ảnh: Facebook

Giữa dàn cầu thủ 'cực phẩm' U23 Việt Nam, Xuân Trường được Huyền My đặc biệt ưu ái! Không phải thủ môn Bùi Tiến Dũng hay cầu thủ Quang Hải, người được Huyền My bộc lộ sự yêu thích lại là Trường "híp".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-van-xuan-truong-u23-da-co-nguoi-yeu-nhan-sac-lai-cuc-xinh-dep-khien-trieu-thieu-nu-ghen-ti-269659.html