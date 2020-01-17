Muôn kiểu mâm cỗ cúng ông Táo về trời của sao Việt: Người giản đơn, người cầu kỳ đủ món ngon vật lạ

Hàng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, người Việt thường chuẩn bị mâm cúng để tiễn ông Táo về trời và cầu mong mọi điều tốt lành đến với gia đình. Chính vì vậy, dù bận rộn đến mấy, nhiều
nghệ sĩ Việt vẫn cố gắng chuẩn bị mâm cỗ tươm tất cho ngày này.
Diễn viên Lã Thanh Huyền chia sẻ hình ảnh làm mâm cúng sớm để tiễn ông Táo trên trang cá nhân: ‘Tiễn ông Táo! Một năm rất tuyệt vời đã qua với quá nhiều niềm vui. Mong năm mới sẽ rực rỡ hơn nữa! Hứa với ông Táo dù có bận rộn mấy vẫn sẽ giữ cho căn bếp luôn đỏ lửa, cho gia đình luôn ấm no’ – Ảnh: FB
Minh Hà - bà xã Lý Hải dành thời gian làm mâm cúng đơn giản nhưng cũng đầy ý nghĩa với món xôi chè hình cá chép – Ảnh: FB
Cận Tết, NTK Đức Hùng đã kịp trang hoàng nhà cửa lộng lẫy. Anh cũng dành thời gian để chuẩn bị mâm cỗ sang trọng để cúng ông Táo. Trên trang cá nhân, NTK Đức Hùng chia sẻ: ‘Mọi công việc đã xong, show không nhận nữa. Em về hàng Đậu ăn Tết ạ. Năm nào cũng vậy dâng hoa lễ Phật và gia tiên là phải chọn đào bích dáng mâm xôi được trồng ở làng Nhật Tân mới ưng ý. Lau dọn và chuẩn bị mâm cơm truyền thống trong những ngày cuối năm lại thấy biết bao ký ức đẹp của Hà Nội xưa ùa về khi còn bé tuổi... Chen giữa đào hoa tươi thắm, đường phố đông vui, chờ đón tất niên’ – Ảnh: FB
Dù bận rộn với lịch trình dày đặc, siêu mẫu Hạ Vy vẫn tự tay xuống bếp chuẩn bị mâm cúng cho ngày 23 tháng Chạp – Ảnh: FB
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