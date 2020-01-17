Muôn kiểu mâm cỗ cúng ông Táo về trời của sao Việt: Người giản đơn, người cầu kỳ đủ món ngon vật lạ

Cận Tết, NTK Đức Hùng đã kịp trang hoàng nhà cửa lộng lẫy. Anh cũng dành thời gian để chuẩn bị mâm cỗ sang trọng để cúng ông Táo. Trên trang cá nhân, NTK Đức Hùng chia sẻ: ‘Mọi công việc đã xong, show không nhận nữa. Em về hàng Đậu ăn Tết ạ. Năm nào cũng vậy dâng hoa lễ Phật và gia tiên là phải chọn đào bích dáng mâm xôi được trồng ở làng Nhật Tân mới ưng ý. Lau dọn và chuẩn bị mâm cơm truyền thống trong những ngày cuối năm lại thấy biết bao ký ức đẹp của Hà Nội xưa ùa về khi còn bé tuổi... Chen giữa đào hoa tươi thắm, đường phố đông vui, chờ đón tất niên’ – Ảnh: FB