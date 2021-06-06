Muôn kiểu giãn cách xã hội nhà sao Việt: Từ ‘bơi’ ngoài ban công đến ăn cho đỡ buồn

Tranh thủ lúc giãn cách, gia đình Thành – Diễm dành cho nhau nhiều thời gian hơn để thêm gắn kết tình cảm gia đình. Trong khi mẹ Thúy Diễm đang trong bếp chuẩn bị bữa ăn ngon cho gia đình thì bố con Lương Thế Thành đang “bơi” ngoài ban công giải nhiệt mùa hè.

Mới những ngày đầu giãn cách xã hội , mạng xã hội đã rầm rộ những chia sẻ về hình ảnh cuộc sống “trong lồng”, có người “than vắn thở dài” vì sự tù túng, bất lực, nhưng có nhà thì tranh thủ thời gian này để gắn kết tình cảm gia đình.

Mẹ Hà Kiều Anh cùng công chúa nhỏ Viaan cùng nhau tập thể dục nâng cao sức khỏe . Với châm ngôn “ở nhà là yêu nước” nên hai mẹ con không thể đi đâu xa, ra tập trước sân nhà nhưng vẫn bùng nổ visual.

Câu chuyện giãn cách nhà Trà My Idol là “ăn rồi lại ăn”. Gia Huy và Hayden ở nhà đi qua đi lại nhiều, "tốn nhiều" năng lượng nên cần được mẹ My bồi bổ. Thêm nữa, vì 2 cậu không được đi ra ngoài, cả ngày ở nhà buồn nên lại phải ăn cho đỡ buồn. Ăn xong cả nhà cùng vác hồ vô nhà tắm giữa phòng khách.

Hoa hậu và 'tiểu hoa hậu' cùng tập thể thao nâng cao sức khỏe, chống lại 'cô vy'

'Tập thể dục thôi mà, có cần phải bùng nổ visual đến vậy không'

Hồng Nhung

Giãn cách xã hội, diva Hồng Nhung ở nhà lại được con cưng chăm sóc tỉ mỉ. Mùa dịch, lại còn đang giữa hè nóng bức, bé Tôm tự tay vào bếp pha cho mẹ ly nước chanh. Mẹ Hồng Nhung vui vẻ chia sẻ trên trang cá nhân: "Tôm bảo ở nhà mà uống nước chanh thì sẽ có thêm vitamin C, thấy khoẻ và vui hơn".

Có Tôm, mẹ Hồng Nhung thật mát lòng mát dạ

Quốc Cơ

Gia đình "hoàng tử xiếc" Quốc Cơ tận dụng cơ hội ở nhà mùa dịch để "ăn chơi". Hai vợ chồng Quốc Cơ đã nghĩ ra nhiều trò chơi để gắn kết các thành viên với nhau và vui nhất là ông bà khi lúc nào cũng được con cháu kề bên. Đối với Quốc Cơ thì đây là khoảng thời gian đáng quý để tận hưởng: "Bắp thì theo ba tưới cây, rồi còn nhõng nhẽo để bà cho uống sữa. Còn Dâu thì thôi lon ton chạy hết cả nhà.

Nhiều khi nhìn ông bà chơi cùng con cháu mới thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Ông bà hay nói có cháu còn thương cháu hơn cả con và niềm vui của người lớn là ngày ngày bên cạnh con cháu hihi, không biết về già mình thế nào chứ giờ thì thấy con như cả bầu trời."

Quốc Cơ - Hồng Phượng được dịp có nhiều thời gian hơn bên gia đình

Các cháu không đi học, ở nhà chơi cùng ông bà

Bên cạnh những mặt tích cực mà khoảng thời gian ở nhà đem lại như gia đình có thời gian và cho nhau nhiều sự quan tâm hơn, cũng có những người không chịu nổi sự tù túng bí bách của "bốn bức tường". Ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội của bà xã Hoàng Touliver là một ngày “sấp mặt”. Không biết nội bộ gia đình đã có chuyện gì xảy ra, cộng đồng mạng đang rất “lo lắng” cho tình hình ca sĩ Tóc Tiên. Cư dân mạng bình luận: “Chị Tiên cần cách ly cả anh Hoàng Touliver và hai con mèo kia luôn đi ạ”.

'Ở đây có 3 con mèo'

Có thể thấy, "nhân dịp" giãn cách xã hội, mọi người ở nhà càng nhiều thì càng có nhiều điều để khám phá và rèn luyện. Thành viên trong gia đình thêm gắn kết và thấu hiểu nhau hơn.

Ảnh: FBNV