Lương Thế Thành nổi hứng làm 'thơ con cóc' nịnh đầm vợ, Thúy Diễm phũ phàng: 'Muốn xin tiền hay gì?'

Sao Việt 10/05/2021 17:42

Mới đây, cư dân mạng và các nghệ sĩ Việt đồng loạt trầm trồ và ghen tị vì "độ sến" của ông xã Lương Thế Thành dành cho bà xã xinh đẹp Thúy Diễm.

Được mệnh danh là cặp đôi "vàng" của làng giải trí Việt, Lương Thế Thành và Thúy Diễm không chỉ được khán giả ngưỡng mộ bởi khả năng diễn xuất tự nhiên mà còn về chuyện tình cảm của đôi vợ chồng luôn "màu hồng" như lúc mới yêu. Bén duyên với nhau sau hàng loạt bộ phim đóng chung, cặp đôi "phim giả tình thật" chính thức tiến tới kết hôn. Sau đó, cuộc sống hôn nhân của hai người càng viên mãn hơn khi bà xã Thúy Diễm hạ sinh một cậu con trai vô cùng kháu khỉnh và được thừa hưởng gen trội của bố mẹ. 

Mới đây, ông xã Lương Thế Thành khiến người hâm mộ chìm ngập trong "bể thính" qua những dòng "thơ con cóc" mà anh làm tặng người vợ yêu của mình. Cụ thể, mỗi chữ đầu của câu thơ được ghép lại thành "LƯƠNG THẾ THÀNH THƯƠNG VỢ NHIỀU" cực ý nghĩa và vô cùng tình cảm.

"LƯƠNG anh dành hết cho em

THẾ nên chẳng có quỹ đen để xài

THÀNH ra lắm lúc khôi hài

THƯƠNG thay thân phận đàn ông

VỢ tui như một bóng hồng

NHIỀU lần tui đã quay mòng vì em".

 

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Cuộc sống viên mãn của đôi vợ chồng khiến bao người ngưỡng mộ và ghen tị - Ảnh FBNV

Trước những vần thơ "ngọt như mía lùi" của "ông chồng quốc dân", bà xã Thúy Diễm không chỉ hạnh phúc mà còn cảm thấy "rùng mình", cô bình luận: "Lạy ông chồng". Tiếp đó, nữ diễn viên còn "phũ phàng" với ông xã: "Muốn xin tiền hay gì" khiến mọi người không nhịn được cười.

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Sự phũ phàng của bà xã Thúy Diễm khiến mọi người không nhịn được cười - Ảnh chụp màn hình

Song song đó, các nghệ sĩ Việt, cả nam lẫn nữ như diễn viên Lê Tú Vi, Huỳnh Quý, Võ Tấn Phát,... đều tỏ ra ngưỡng mộ với hạnh phúc của hai vợ chồng: "Hạnh phúc quá anh tui ơi", "Anh muốn mua cái gì đúng không?", "Anh ơi, mòng nha anh!", "Ủa thơ hơi kì", "Quá dữ"...

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Những vần thơ tặng vợ của ông xã Lương Thế Thành khiến nhiều người ghen tị - Ảnh chụp màn hình
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Nhiều sao Việt 'chìm ngập' trong sự sến súa của nam diễn viên - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại, đôi vợ chồng là một trong những gia đình hạnh phúc, viên mãn nhất nhì showbiz Việt. Cuộc sống hôn nhân của Lương Thế Thành và Thúy Diễm khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ và không khỏi ghen tị. 

Thúy Diễm và Lương Thế Thành kỷ niệm 5 năm về chung nhà bằng bộ ảnh 'tình bể bình'

Thúy Diễm và Lương Thế Thành kỷ niệm 5 năm về chung nhà bằng bộ ảnh 'tình bể bình'

Cặp đôi Thúy Diễm và Lương Thế Thành không chỉ khiến công chúng ngưỡng mộ vì diễn xuất mà còn phải "đứng ngồi không yên" vì độ ngọt ngào sau 5 năm kết hôn đầy hạnh phúc và viên mãn.

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