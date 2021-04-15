Thúy Diễm và Lương Thế Thành kỷ niệm 5 năm về chung nhà bằng bộ ảnh 'tình bể bình'

Sao Việt 15/04/2021 06:09

Cặp đôi Thúy Diễm và Lương Thế Thành không chỉ khiến công chúng ngưỡng mộ vì diễn xuất mà còn phải "đứng ngồi không yên" vì độ ngọt ngào sau 5 năm kết hôn đầy hạnh phúc và viên mãn.

Thúy Diễm và Lương Thế Thành bắt đầu đóng cặp với nhau từ bộ phim Trái tim hoa hồng vào năm 2012, nhưng phải sau 3 lần đóng chung thì mới "phải lòng nhau". Đến tháng 4 năm 2016, cả hai tuyên bố "về chung một nhà" khiến fan hâm mộ không khỏi vui mừng. Sau 5 năm kết hôn, cặp đôi đã có một bé trai kháu khỉnh được đặt tên là Bảo Bảo. 

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Gia đình nhỏ của cặp đôi vàng trong làng điện ảnh - Ảnh: FB

Chặng đường yêu nhau "phim giả tình thật" của cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Trong 3 năm yêu nhau trước khi quyết định "góp gạo thổi cơm chung", Lương Thế Thành luôn quan tâm bạn gái một cách chu đáo, anh từng tranh thủ lái xe đưa đón cô nàng đến phim trường dù lịch trình cũng khá bận rộn. Trên sóng truyền hình hay các mặt báo, nam diễn viên cũng dành nhiều lời khen có cánh cho Thúy Diễm. Đặc biệt anh luôn cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi quen được nữ diễn viên. Ngược lại, Thúy Diễm cũng luôn là người ủng hộ hết mình cho những quyết định của bạn trai. 

Sau khi về chung một nhà, độ "ngọt" của cặp đôi được nhận xét là ngày càng "tăng level". Khán giả từng "rụng tim" trước hình ảnh Lương Thế Thành bảnh bao, ngồi xuống mang lại giày cho Thúy Diễm hay hình ảnh anh bế Thúy Diễm lên ngay tại thảm đỏ vì bộ váy cô mặc khó để di chuyển thoải mái. 

Chuyện tình của cặp đôi gây ấn tượng bởi có đến 8 lần đóng vai tình nhân. Đây là con số mà không phải cặp vợ chồng diễn viên nào cũng có được. "Dính như sam" từ phim tới ngoài đời thực, Thúy Diễm và Lương Thế Thành nhận được nhiều sự ủng hộ của công chúng vì chuyện tình "đẹp như mơ". Không chỉ ngọt ngào trên phim trường, mà ở ngoài đời cặp đôi này cũng rất hay "phát đường" cho người ham mộ. Mới đây để kỳ niệm 5 năm ngày cưới, cặp đôi vàng trong làng điện ảnh đã có một bộ hình xuất sắc để nhìn lại chặng đường bên nhau và gửi tới những fan hâm mộ của mình. 

Trên trang cá nhân, Lương Thế Thành chia sẻ: "Hôm nay 14/4/2021 đúng 5 năm ngày tui với đằng ấy về chung một nhà đó nha. Thời gian lẹ quá, không trông mong gì hơn ngoài sức khoẻ và một gia đình đầm ấm, hạnh phúc vui vẻ và hy vọng sẽ còn nhiều cái 5 năm như vầy nữa...".

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Thúy Diễm đăng tải hình ảnh kèm dòng trạng thái kỷ niệm ngày cưới. Cô nàng còn đùa rằng sau 5 năm chỉ lời mỗi thằng cu Tí - Ảnh: FB
Thúy Diễm và Lương Thế Thành kỷ niệm 5 năm về chung nhà bằng bộ ảnh 'tình bể bình' - Ảnh 3
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Thúy Diễm và Lương Thế Thành kỷ niệm 5 năm về chung nhà bằng bộ ảnh 'tình bể bình' - Ảnh 5
Bộ ảnh kỷ niệm 5 năm về chung một nhà của cặp vợ chồng nhận được nhiều yêu thích từ cư dân mạng - Ảnh: FB

Trong bộ ảnh kỷ niệm 5 năm ngày cưới, vợ chồng trẻ này "biến hóa" phong cách vô cùng đa dạng, từ trẻ trung tinh nghịch đến sắc sảo cá tính. Tuy nhiên ở mỗi tấm hình, khán giả đều thấy được tình cảm, sự ngọt ngào mà cả hai dành cho nhau qua cử chỉ, ánh mắt.

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Từ khóa:   Lương Thế Thành Thúy Diễm kết hôn

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