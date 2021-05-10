Dù đã bước sang tuổi 32, Tóc Tiên vẫn luôn là cô ca sĩ trẻ trung, năng động cùng ngoại hình quyến rũ gợi cảm khó cưỡng. Body bốc lửa của bà xã Hoàng Touliver luôn khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ, đặc biệt là mỗi khi cô thả dáng cùng bikini.

Cận cảnh thân hình quyến rũ đáng ngưỡng mộ của ca sĩ Tóc Tiên

Bikini bé tí xíu nhưng độ sexy của chị thì 'không phải dạng vừa'

Nữ ca sĩ 'bình tĩnh' thả dáng với bikini, nhưng lại khiến dân mạng 'đứng ngồi không yên'

Body nóng bỏng nuột nà của bà xã Hoàng Touliver luôn khiến dân tình phải trầm trồ

Theo đuổi hình tượng sexy, Tóc Tiên thường xuyên xuất hiện với hình ảnh mang phong cách từ quyến rũ đến táo bạo. Sở hữu chiều cao 1,7m cùng số đo ba vòng cực chuẩn 92 – 62 – 93cm, một khi Tóc Tiên diện bikini thì người nhìn luôn phải "đứng ngồi không yên" vì ngoại hình quá đỗi gợi cảm của cô. Nữ ca sĩ cũng rất chăm thả dáng với rất nhiều kiểu bikini.