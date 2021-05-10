Tóc Tiên: Biểu tượng sexy của làng nhạc Việt, diện 1001 kiểu bikini khiến dân mạng ‘xịt máu mũi’ vì đường cong bốc lửa

Sao Việt 10/05/2021 11:37

Tóc Tiên luôn “đốt mắt” người nhìn mỗi khi diện bikini khoe triệt để đường cong “căng đét”.

Dù đã bước sang tuổi 32, Tóc Tiên vẫn luôn là cô ca sĩ trẻ trung, năng động cùng ngoại hình quyến rũ gợi cảm khó cưỡng. Body bốc lửa của bà xã Hoàng Touliver luôn khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ, đặc biệt là mỗi khi cô thả dáng cùng bikini.

toc tien 1
Cận cảnh thân hình quyến rũ đáng ngưỡng mộ của ca sĩ Tóc Tiên
toc tien 2
Bikini bé tí xíu nhưng độ sexy của chị thì 'không phải dạng vừa'
toc tien 3
Nữ ca sĩ 'bình tĩnh' thả dáng với bikini, nhưng lại khiến dân mạng 'đứng ngồi không yên'
toc tien 4
Body nóng bỏng nuột nà của bà xã Hoàng Touliver luôn khiến dân tình phải trầm trồ

Theo đuổi hình tượng sexy, Tóc Tiên thường xuyên xuất hiện với hình ảnh mang phong cách từ quyến rũ đến táo bạo. Sở hữu chiều cao 1,7m cùng số đo ba vòng cực chuẩn 92 – 62 – 93cm, một khi Tóc Tiên diện bikini thì người nhìn luôn phải "đứng ngồi không yên" vì ngoại hình quá đỗi gợi cảm của cô. Nữ ca sĩ cũng rất chăm thả dáng với rất nhiều kiểu bikini.

toc tien 5
Dù là bikini một mảnh hay hai mảnh cũng không làm khó được cô nàng. Nàng đẹp nàng làm gì cũng đúng
toc tien 6
Thềm ngực tròn trịa căng đầy mà bao cô gái mơ ước là đây
toc tien 7
Lại còn cả quả eo săn chắc không chút mỡ thừa, body khiến cả làng phải xuýt xoa
toc tien 8
Sở hữu chiều cao 1,7m cùng số đo ba vòng cực chuẩn 92 – 62 – 93cm, một khi Tóc Tiên diện bikini, người nhìn lại phải 'xịt máu mũi' vì độ gợi cảm của cô nàng

Cứ tưởng sau khi làm vợ người ta, Tóc Tiên sẽ bớt sexy. Nhưng không, cô nàng vẫn không thay đổi phong cách của mình. Khán giả chỉ thấy một Tóc Tiên càng lúc càng thêm nóng bỏng hơn. Mỗi lần Tóc Tiên đăng ảnh bikini là mạng xã hội lại được phen rầm rộ ngắm đường cong bất hủ của người đẹp. Ngay cả khi không hở bạo, mặc kín bưng mà Tóc Tiên vẫn sexy tràn trề.

Ảnh: IG, FBNV

Loạt ảnh sexy không làm fan 'thất vọng' của Tóc Tiên ở tuổi 32

Loạt ảnh sexy không làm fan 'thất vọng' của Tóc Tiên ở tuổi 32

Ở tuổi 32, nữ ca sĩ vẫn vô cùng trẻ trung, gợi cảm và nóng bỏng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tóc Tiên Tóc Tiên bikini ca sĩ Tóc Tiên

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 3 giờ 49 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"