Tóc Tiên luôn “đốt mắt” người nhìn mỗi khi diện bikini khoe triệt để đường cong “căng đét”.
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Dù đã bước sang tuổi 32, Tóc Tiên vẫn luôn là cô ca sĩ trẻ trung, năng động cùng ngoại hình quyến rũ gợi cảm khó cưỡng. Body bốc lửa của bà xã Hoàng Touliver luôn khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ, đặc biệt là mỗi khi cô thả dáng cùng bikini.
Theo đuổi hình tượng sexy, Tóc Tiên thường xuyên xuất hiện với hình ảnh mang phong cách từ quyến rũ đến táo bạo. Sở hữu chiều cao 1,7m cùng số đo ba vòng cực chuẩn 92 – 62 – 93cm, một khi Tóc Tiên diện bikini thì người nhìn luôn phải "đứng ngồi không yên" vì ngoại hình quá đỗi gợi cảm của cô. Nữ ca sĩ cũng rất chăm thả dáng với rất nhiều kiểu bikini.
Cứ tưởng sau khi làm vợ người ta, Tóc Tiên sẽ bớt sexy. Nhưng không, cô nàng vẫn không thay đổi phong cách của mình. Khán giả chỉ thấy một Tóc Tiên càng lúc càng thêm nóng bỏng hơn. Mỗi lần Tóc Tiên đăng ảnh bikini là mạng xã hội lại được phen rầm rộ ngắm đường cong bất hủ của người đẹp. Ngay cả khi không hở bạo, mặc kín bưng mà Tóc Tiên vẫn sexy tràn trề.
Ảnh: IG, FBNV