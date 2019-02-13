Một số bộ phận cơ thể không còn nguyên vẹn, Hà Hồ phải sang Thái Lan tẩy sạch 'bẩn thỉu'

Hậu trường 13/02/2019 11:15

Hà Hồ khiến nhiều khán giả choáng váng khi tiết lộ một số bộ phận cơ thể không còn nguyên vẹn, buộc phải sang Thái Lan thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh để giải độc.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, Hồ Ngọc Hà đã cùng Kim Lý và mẹ ruột bay sang Thái Lan để thực hiện liệu trình thải độc cơ thể. Gia đình người đẹp nghỉ ngơi tại một resort hạng sang bên bờ biển Koh Samui của xứ sở chùa vàng.

Một số bộ phận cơ thể không còn nguyên vẹn, Hà Hồ phải sang Thái Lan tẩy sạch 'bẩn thỉu' - Ảnh 1
Hà Hồ đang thực hiện liệu trình giải độc toàn bộ cơ thể tại Thái Lan - Ảnh: FBNV

Tâm sự với fan, Hà Hồ gây choáng khi tiết lộ rằng bản thân không còn màng đến những thứ xa hoa mà chỉ quan tâm sức khỏe. "Nữ hoàng giải trí" cũng đưa ra những cách mình đã được áp dụng tại Spa để giúp fan tự giải độc cơ thể tại nhà. Theo nữ ca sĩ, cơ thể của chúng ta có rất nhiều chất bẩn do ăn uống không lành mạnh. Ai cũng cần phải giải độc thường xuyên để tránh bệnh tật.

"Mới đầu, cảm giác sợ kinh khủng, thế mà sau một ngày hoàn thành xong mới thấy sao mình không chịu đi làm liệu trình này sớm hơn. Cơ thể chúng ta độc tố không (dù đã uống các loại tốt cho cơ thể và yoga mỗi ngày) vẫn không tránh khỏi vì các loại mắm đặc sản, bánh lọc, bánh nậm, bánh rán bla bla... đã giúp chúng ta ngày một nhiều bệnh tật.

Với mình từ bao giờ danh vọng, xa hoa đã không còn quan trọng nữa. Qua một vài lần chiến đấu khi một số bộ phận trong cơ thể không nguyên vẹn như lúc đầu mới thấy mất đi mới biết quý giá. Đừng để mọi chuyện quá trễ, hãy yêu bản thân mình để việc đầu tiên đó chính là không phiền đến mọi người xung quanh, việc thứ 2 là sẽ thấy cuộc đời thật sự có giá trị", Hồ Ngọc Hà tâm sự.

Một số bộ phận cơ thể không còn nguyên vẹn, Hà Hồ phải sang Thái Lan tẩy sạch 'bẩn thỉu' - Ảnh 2
Một số bộ phận cơ thể không còn nguyên vẹn, Hà Hồ phải sang Thái Lan tẩy sạch 'bẩn thỉu' - Ảnh 3
'Nữ hoàng giải trí' bắt đầu bữa sáng bằng việc uống nước thải độc gan - Ảnh: FBNV
Một số bộ phận cơ thể không còn nguyên vẹn, Hà Hồ phải sang Thái Lan tẩy sạch 'bẩn thỉu' - Ảnh 4
Hà Hồ khẳng định cơ thể có rất nhiều chất bẩn cần được thải ra ngoài - Ảnh: FBNV
Một số bộ phận cơ thể không còn nguyên vẹn, Hà Hồ phải sang Thái Lan tẩy sạch 'bẩn thỉu' - Ảnh 5
Một số bộ phận cơ thể không còn nguyên vẹn, Hà Hồ phải sang Thái Lan tẩy sạch 'bẩn thỉu' - Ảnh 6
Một số bộ phận cơ thể không còn nguyên vẹn, Hà Hồ phải sang Thái Lan tẩy sạch 'bẩn thỉu' - Ảnh 7
Đi cùng chuyến đi này với Hà Hồ còn có mẹ cô và người yêu Kim Lý - Ảnh: FBNV

Được biết, đi cùng chuyến đi với Hồ Ngọc Hà còn có mẹ ruột và Kim Lý. Tuy bận rộn với công việc kinh doanh và đi hát nhưng "Nữ hoàng giải trí" quyết định lưu lại ở đây vài tuần để giải độc hoàn toàn cho cơ thể.

Buổi sáng của Hồ Ngọc Hà bắt đầu bằng việc uống những loại nước thải độc tố, ăn sáng thanh đạm với các chất tốt cho cơ thể. Nếu trời không mưa cô sẽ đi bộ hoặc bơi lội, sau đó massage toàn thân và ngủ nghỉ đúng giờ. Hà Hồ hy vọng chuyến đi này sẽ giúp cô khỏe hơn và tránh được một số loại bệnh nguy hiểm.

Cường Đô la du lịch bên vợ mới, Hồ Ngọc Hà nắm tay Kim Lý vi vu Thái Lan

Cường Đô la du lịch bên vợ mới, Hồ Ngọc Hà nắm tay Kim Lý vi vu Thái Lan

Trong khi Cường Đô la đưa vợ và con trai riêng đi du lịch Đà Lạt thì Hồ Ngọc Hà và người yêu Kim Lý đến Thái Lan nghỉ dưỡng.

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