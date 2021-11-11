Một nữ diễn viên nổi tiếng từng bị cướp kéo lê trên đường gần 2 mét, nhìn đôi chân trầy, rướm máu mà sợ hãi!

Hậu trường 11/11/2021 10:44

1 nữ diễn viên nổi tiếng Vbiz từng bị cướp kéo lê trên đường gần 2 mét, nghe lời thuật lại mà quá kinh hãi

Những vụ sao Việt bị trộm đột nhập vào nhà hay bị cướp giật ngay trên đường luôn thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Qua đó, dân tình cũng phải nâng cao tinh thần cảnh giác trước những đối tượng xấu. Điển hình mới đây nhất, vợ của ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh vừa bị trộm mất điện thoại ngay tại cửa hàng của mình hay trước đó, Ngọc Trinh, Nhật Kim Anh cũng từng bị kẻ gian vào nhà lấy cắp tài sản.

Một trường hợp kinh hoàng hơn vào thời điểm 6 năm trước, diễn viên Lan Phương cũng từng bị cướp giật túi xách kéo lê trên đường. Nhớ lại thời gian đó, trên trang cá nhân, diễn viên Lan Phương chia sẻ hình ảnh đôi chân bị trầy nát và cho biết sự việc xảy ra sau khi vừa quay xong và trở ra bãi xe. Lúc này, cô bất ngờ gặp hai người đàn ông mặc áo xanh công nhân chạy tới giật chiếc túi xách. Nhưng do đang đeo túi nên khi bị giật thì Lan Phương bị kéo lê khoảng 2 mét cho đến lúc cô chủ động buông tay ra để tránh nguy hiểm. Khi đó, nữ diễn viên bị mất ipad, túi xách và một số đồ trang điểm.

Một nữ diễn viên nổi tiếng từng bị cướp kéo lê trên đường gần 2 mét, nhìn đôi chân trầy, rướm máu mà sợ hãi! - Ảnh 1
Đôi chân trầy xước của Lan Phương khi bị tên cướp kéo lê trên đường - Ảnh: FBNV

Khi đó, Lan Phương cũng chia sẻ: "Hôm nay mình bị giật giỏ xách khi từ đoàn phim bước ra xe về. Phải chi tụi nó bảo đưa giỏ đây thì mình đã đưa ngay, đằng này tụi nó lượn lờ rồi giật bất ngờ ngay trước khi mình kịp mở cửa lên xe và kéo mình lê trên đất trước khi mình kịp buông tay ra. Nguyên chân trái từ trên xuống dưới bị đá răm và nước bẩn làm trầy hết. Lúc bị ngã xuống mình chỉ kịp hét to và hét thêm một tiếng vô vọng nữa khi chúng nó biến mất.

Lúc bị ngã xuống đất mình bĩnh tĩnh lạ lùng, chẳng cảm thấy gì, chỉ thấy sợ vì không biết chân tay có bị gì không và tiếc vì một số thứ kỷ niệm đã mất. Nhưng khi mọi người trong đoàn phim lấy nước rửa vết thương cho mình thì mình bắt đầu biết hoảng và khóc".

Một nữ diễn viên nổi tiếng từng bị cướp kéo lê trên đường gần 2 mét, nhìn đôi chân trầy, rướm máu mà sợ hãi! - Ảnh 2
Diễn viên Lan Phương là gương mặt quen thuộc trên phim truyền hình - Ảnh: Internet

Dù sự việc đã xảy ra khá lâu nhưng vẫn là lời cảnh báo cho rất nhiều người cần cẩn thận hơn khi mang túi xách trên người đi ra đường.

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