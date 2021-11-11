Những vụ sao Việt bị trộm đột nhập vào nhà hay bị cướp giật ngay trên đường luôn thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Qua đó, dân tình cũng phải nâng cao tinh thần cảnh giác trước những đối tượng xấu. Điển hình mới đây nhất, vợ của ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh vừa bị trộm mất điện thoại ngay tại cửa hàng của mình hay trước đó, Ngọc Trinh, Nhật Kim Anh cũng từng bị kẻ gian vào nhà lấy cắp tài sản.

Một trường hợp kinh hoàng hơn vào thời điểm 6 năm trước, diễn viên Lan Phương cũng từng bị cướp giật túi xách kéo lê trên đường. Nhớ lại thời gian đó, trên trang cá nhân, diễn viên Lan Phương chia sẻ hình ảnh đôi chân bị trầy nát và cho biết sự việc xảy ra sau khi vừa quay xong và trở ra bãi xe. Lúc này, cô bất ngờ gặp hai người đàn ông mặc áo xanh công nhân chạy tới giật chiếc túi xách. Nhưng do đang đeo túi nên khi bị giật thì Lan Phương bị kéo lê khoảng 2 mét cho đến lúc cô chủ động buông tay ra để tránh nguy hiểm. Khi đó, nữ diễn viên bị mất ipad, túi xách và một số đồ trang điểm.