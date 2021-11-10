10 năm sau ly hôn, diễn viên Kim Thư bất ngờ tố bị chủ nợ của chồng cũ Phước Sang 'truy cùng đuổi tận' tại nơi làm việc

Nữ diễn viên đã có bài viết khá dài lên án vụ việc cô bị chủ nợ của chồng cũ tấn công, đe dọa.

Phước Sang được biết đến là một đạo diễn, nhà sản xuất nổi tiếng với loạt phim điện ảnh Việt Nam như Đẻ mướn, Khi đàn ông có bầu, Hello Cô Ba,... Sau nhiều năm phát triển sự nghiệp, nam đạo diễn kết hôn cùng nữ diễn viên Kim Thư. Đến năm 2012, bất ngờ nhiều thông tin rộ lên rằng, Phước Sang vướng vào lùm xùm nợ nần hàng tỉ đồng và tại thời điểm này, Kim Thư cũng cho biết đã ly hôn với chồng từ trước đó. Sau ly hôn, vợ cũ Phước Sang không còn dành nhiều thời gian cho công việc diễn xuất mà chỉ tập trung kinh doanh lo cho con và gia đình riêng.

Tổ ấm nhỏ của Phước Sang và Kim Thư - Ảnh: Internet Đã nhiều năm không còn liên hệ với nhau, mới đây, Kim Thư bất ngờ đăng tải bài viết liên quan đến chồng cũ. Những thông tin hé lộ khiến khán giả và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Cụ thể, nữ diễn viên cho biết cô bị tấn công, truy sát vì những nợ nần của chồng cũ: "6 tháng trước, tôi bị tấn công tại nơi làm việc. Tôi đã câm nhịn vì nghĩ đến sức khoẻ của Phước Sang - cha của con tôi, như suốt 10 năm nay. Nhưng giờ thì không. Tôi nói lần cuối với các chủ nợ của Phước Sang:

Thứ nhất, tôi và anh Lưu Phước Sang đã ly dị nhiều năm nay, không liên quan đến bất cứ công việc cũng như cuộc sống nợ nần của vợ chồng anh ấy. Thứ hai, tôi và hai con không dính líu gì đến cuộc đời người đó, nên hãy để mẹ con tôi đứng ngoài các cuộc truy sát, đòi nợ đe doạ tính mạng, việc làm ăn". Kim Thư cho biết, gia đình của cô đang bị chủ nợ của Phước Sang tấn công, truy sát - Ảnh: Internet Kim Thư cũng cho biết bị nhóm người này luôn quan sát hoạt động kinh doanh hằng ngày chủ cô nhưng cô không ngại vì chẳng mắc nợ ai. Mười năm qua, nữ viên viên luôn cố gắng không ngừng để làm việc nuôi các con. Sau ly hôn, Kim Thư tập trung công việc kinh doanh để nuôi các con - Ảnh: Internet Cuối cùng Kim Thư khẳng định: "Đừng nghĩ tôi có tóc mà nắm. Tôi nhấn mạnh tôi không một chút liên quan gì đến Phước Sang. Tôi đã trình báo và khẩn cầu công an phường Tân Phú, Phú Mỹ Hưng bảo vệ những người dân vô tội như tôi".

Phước Sang và nhiều nghệ sĩ tới viếng mộ diễn viên Lê Vũ Cầu Đạo diễn Phước Sang, Tuấn Anh và một số nghệ sĩ Việt đã tới nghĩa trang viếng mộ Lê Vũ Cầu trong dịp giỗ lần thứ 11 của nam diễn viên quá cố.

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