Một á hậu Việt gây sốc về phát ngôn ủng hộ phụ nữ làm 'sugar baby': 'Miễn các bạn đừng phá hoại hạnh phúc gia đình người ta'

Hậu trường 31/08/2023 14:14

Phát ngôn của á hậu này về vấn đề làm "sugar baby" hiện đang vấp phải những phản ứng trái chiều từ cư dân mạng.

Mới đây, á hậu1 Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 Lê Phương Thảo đã đăng tải video nêu quan điểm về việc giới trẻ làm "sugar baby" (quan hệ hẹn hò với người lớn tuổi giàu có). Phương Thảo nói: "Mình ủng hộ các bạn nữ làm "sugar baby", miễn đừng làm người thứ ba đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác là được. Các bạn cứ yêu những người lớn tuổi cho mình. Những người trẻ bây giờ còn đang lo gầy dựng sự nghiệp, kiếm tiền thì chăm sóc cho các bạn kiểu gì? Nếu gu của bạn là yêu người trẻ cho vui thì không nói. Nhưng để có cuộc sống ổn định và mối quan hệ lâu dài thì nên kiếm những người lớn tuổi mà yêu. Lấy nhau về, đừng để cãi nhau vì tiền".

Một á hậu Việt gây sốc về phát ngôn ủng hộ phụ nữ làm 'sugar baby': 'Miễn các bạn đừng phá hoại hạnh phúc gia đình người ta' - Ảnh 1
Phát ngôn của á hậu Phương Thảo đang gây tranh cãi trên MXH 

Quan điểm ủng hộ phụ nữ làm "sugar baby" của Phương Thảo ngay lập tức gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người tràn vào trang cá nhân mỉa mai á hậu  đang cổ xúy kiểu sống "không lành mạnh", chỉ muốn hưởng thụ, lười lao động của một số cô gái trẻ hiện nay. 

Chia sẻ về phát ngôn này, á hậu quê gốc Thái Bình cho biết: "Về Việt Nam khái niệm sugar baby bị biến tướng và xấu đi khiến mọi người hiểu sai và nhầm tưởng định nghĩa của từ này nhưng về bản chất gốc từ sugar baby không phải như đa phần mọi người vẫn nghĩ. Sugar baby nghĩa gốc chỉ chung việc một người trẻ tuổi được người lớn tuổi hơn bao bọc. Mối quan hệ này có thể là tình yêu hoặc không có tình yêu, không phải lúc nào cũng là người thứ 3. Có thể là người thứ 3 hoặc không. Giống như bạn đi hẹn hò cũng có người bạn hẹn hò nghiêm túc, có người bạn chỉ muốn chơi bời. Thì đó là sự lựa chọn giữa hai người. Điểm khác duy nhất của mối quan hệ sugar baby ở đây là có sự đảm bảo chắc chắn về mặt tài chính và người trẻ tuổi hơn được chăm lo".

Một á hậu Việt gây sốc về phát ngôn ủng hộ phụ nữ làm 'sugar baby': 'Miễn các bạn đừng phá hoại hạnh phúc gia đình người ta' - Ảnh 2
Quan điểm của người đẹp này đã nhanh chóng nhận về những chỉ trích, phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng

Theo Phương Thảo, phụ nữ nên chọn người yêu lớn tuổi hơn vì lúc đó họ đã ổn định về mặt công việc và có khả năng chăm sóc về cả vật chất lẫn tinh thần cho đối phương. "Chắc chắn là phụ nữ cũng phải đi làm, có sự nghiệp riêng vững chắc để tự tin, tự chủ cuộc sống. Song, họ cũng phải lựa chọn cho mình một người đàn ông ổn định kinh tế, có đạo đức, tử tế và chăm lo cho gia đình. Ngược lại, đàn ông nào chẳng muốn cưới một cô vợ xinh đẹp, tài năng, dễ thương. Đấy là lẽ tự nhiên. Nếu lựa chọn những người đàn ông không có khả năng chăm sóc cho gia đình thì người vợ sẽ phải làm cả 2 việc: đẻ con và kiếm tiền. Việc này là ngược đãi phụ nữ và không trân trọng sức khoẻ, tinh thần của họ", Phương Thảo nói. 

Đồng thời, cô cũng nhấn mạnh: "Tuy nhiên, bạn tuyệt đối không làm người thứ 3. Tôi không ủng hộ việc phá hoại hạnh phúc gia đình người khác vì điều đó là sai về đạo đức, pháp luật".

Một á hậu Việt gây sốc về phát ngôn ủng hộ phụ nữ làm 'sugar baby': 'Miễn các bạn đừng phá hoại hạnh phúc gia đình người ta' - Ảnh 3
Lê Phương Thảo quê Thái Bình, từng gây chú ý khi đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022

Lê Phương Thảo từng giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Thể thao Việt Nam - Miss Fitness Vietnam năm 2022. Cô đã tốt nghiệp thạc sĩ ở Anh quốc ngành Quản trị, hiện đang làm kinh doanh.

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