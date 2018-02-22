Mới đầu năm, Elly Trần đã khiến dân tình 'khóc thét' khi cởi trần, một tay che ngực hờ hững

Hình ảnh cởi trần khoe trọn khuôn ngực đầy đặn, bốc lửa của Elly Trần mới đây khiến cư dân mạng “toát mồ hôi” khi xem.
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Mới đây, trên trang cá nhân, Elly Trần khiến nhiều người phải đỏ mặt với màn cởi áo và dùng một tay che ngực, khoe trọn phần thân trên nuột nà cùng số đo 3 vòng đẹp như mơ. Cô nàng còn đăng kèm dòng trạng thái gây "bão" dư luận: “Cũng cơ cuồn cuộn như giỡn chơi chứ bộ”.
Dù Elly Trần đã không ít lần khoe thân hình nóng bỏng, quyến rũ "chết người" của mình, song khi xem xong loạt ảnh này, cư dân mạng vẫn không khỏi giật mình. Ít phút sau khi đăng tải, hình ảnh của chân dài này nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt like và bình luận.