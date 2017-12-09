Con gái Elly Trần lại khiến fan phát sốt với hình ảnh xinh như công chúa

Hậu trường 09/12/2017 18:50

Cadie Mộc Trà lại khiến fan hâm mộ “đứng ngồi không yên” khi Elly Trần chia sẻ bộ ảnh xinh lung linh chào đón Giáng sinh của con gái.

Nhóc tỳ nhà Elly TrầnCadie Mộc Trà được người hâm mộ yêu mến bởi vẻ đáng yêu, xinh đẹp và hồn nhiên. Cô con gái lớn của Elly Trần luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía công chúng mỗi khi xuất hiện. Elly Trần cũng rất chăm chỉ chia sẻ những hình ảnh của con gái cưng với người hâm mộ trong những dịp đặc biệt như: Trung Thu, Halloween… hay cả những bức ảnh đời thường.

Đặc biệt trong bộ ảnh mới chào đón Giáng sinh, “bông hồng lai” nhà Elly Trần lại khiến người hâm mộ “tan chảy” với hình ảnh xinh lung linh như công chúa. Mới hơn 3 tuổi nhưng Cadie Mộc Trà đã lớn phổng phao, nụ cười tươi hồn nhiên cùng đôi má phúng phính khiến mọi người vô cùng thích thú.

Con gái Elly Trần lại khiến fan phát sốt với hình ảnh xinh như công chúa - Ảnh 1
Cadie Mộc Trà vô cùng dễ thương trong bộ ảnh mới đón Giáng sinh - Ảnh: FBNV

Con gái Elly Trần lại khiến fan phát sốt với hình ảnh xinh như công chúa - Ảnh 2
Cadie xinh lung linh như công chúa nhỏ - Ảnh: FBNV

Con gái Elly Trần lại khiến fan phát sốt với hình ảnh xinh như công chúa - Ảnh 3
Mới 3 tuổi nhưng Cadie đã biết tạo dáng rất chuyên nghiệp rồi đấy - Ảnh: FBNV

Con gái Elly Trần lại khiến fan phát sốt với hình ảnh xinh như công chúa - Ảnh 4

Con gái Elly Trần lại khiến fan phát sốt với hình ảnh xinh như công chúa - Ảnh 5
Cô bé đã ra dáng “thiếu nữ” rồi - Ảnh: FBNV

Con gái Elly Trần lại khiến fan phát sốt với hình ảnh xinh như công chúa - Ảnh 6
Cadie Mộc Trà mang nét đẹp lai của cả bố và mẹ - Ảnh: FBNV

Con gái Elly Trần lại khiến fan phát sốt với hình ảnh xinh như công chúa - Ảnh 7
“Bông hồng lai” sở hữu nét hồn nhiên và đáng yêu - Ảnh: FBNV

Con gái Elly Trần lại khiến fan phát sốt với hình ảnh xinh như công chúa - Ảnh 8
Gương mặt bầu bĩnh và hai má phúng phính của Cadie khiến người hâm mộ thích thú - Ảnh: FBNV

Con gái Elly Trần lại khiến fan phát sốt với hình ảnh xinh như công chúa - Ảnh 9
Con gái cưng của Elly Trần rất nhí nhảnh và dễ thương - Ảnh: FBNV

Con gái Elly Trần lại khiến fan phát sốt với hình ảnh xinh như công chúa - Ảnh 10
Cadie xinh xắn như nhân vật truyện tranh - Ảnh: FBNV

Elly Trần và con gái Cadie Mộc Trà thích thú ngồi trang trí cây thông Noel

Elly Trần và con gái Cadie Mộc Trà thích thú ngồi trang trí cây thông Noel

Bé Cadie Mộc Trà lần đầu tiên cùng mẹ trang trí cây thông đón Noel nên tỏ ra rất thích thú.

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