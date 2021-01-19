Khoảnh khắc mới nhất của bé Kỳ Anh - con trai Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy trên mạng xã hội nhận về nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng.

Mới đây, chồng cũ Lệ Quyên - doanh nhân Đức Huy đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc quý tử Kỳ Anh trổ tài đánh golf cực chuyên nghiệp. Được biết, tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi, Đức Huy đã dẫn con trai đi đánh golf cùng bạn bè.

Khoảnh khắc con trai Lệ Quyên đánh golf cực chuyên nghiệp - Ảnh: FB

Qua clip chia sẻ, con trai Lệ Quyên tỏ ra khá thành thục với bộ môn thể nào này. Theo đó, doanh nhân Đức Huy cũng phải trầm trồ trước khả năng chơi golf của con trai và dành lời khen cho cậu bé.

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý nhất lại chính là vóc dáng soái ca của Kỳ Anh. Dù chỉ mới 9 tuổi nhưng cậu bé đã sở hữu chiều cao nổi bật.

Cậu bé thường xuyên được bố dẫn đi chơi golf - Ảnh: FB

Trước đó, nữ ca sĩ Lệ Quyên thường xuyên đăng tải những hình ảnh chụp chung với con trai lên mạng xã hội và lần nào Kỳ Anh cũng nhận “cơn mưa” lời khen từ công chúng.

Nhiều người nhận xét quý tử nhà Đức Huy thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ. Theo đó, Kỳ Anh sở hữu gương mặt thư sinh, hiền lành với đôi mắt 2 mí to tròn và sống mũi cao. Không ít cư dân mạng còn khẳng định, con trai Lệ Quyên sẽ sớm trở thành soái ca tương lai của Vbiz.

Vẻ ngoài cực soái ca của Kỳ Anh - Ảnh: FB

Hậu ly hôn, Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy vẫn dành thời gian để cùng nhau chăm sóc con trai chung, giúp bé tận hưởng trọn vẹn tình yêu thương từ cả bố lẫn mẹ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/moi-9-tuoi-con-trai-le-quyen-da-danh-golf-cuc-chuyen-nghiep-ra-dang-soai-ca-tuong-lai-393809.html