Mới 5 tuổi, nhóc tỳ nhà Lan Phương gây bất ngờ khi bộc lộ khả năng tính nhẩm cực siêu

Trái ngọt của cặp đôi được chào đời vào tháng 5/2018, đặt tên thân mật là bé Lina. Có lẽ nhờ được hưởng gen trội từ người bố cao 2,04m nên bé Lina chỉ mới 5 tuổi đã sở hữu đôi chân dài miên man, thẳng tắp khiến ai cũng ghen tỵ.

Lan Phương là nữ diễn viên nổi tiếng quen thuộc trên các kênh truyền hình và nhận được sự yêu mến từ công chúng bởi lối diễn xuất ấn tượng. và cũng nhờ cơ duyên diễn xuất mà nữ diễn viên và ông xã người Anh tên David Duffy gặp nhau.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Lan Phương đã đăng tải một đoạn clip khoe tài tính nhẩm cực siêu của nhóc tì nhà mình. Có thể thấy, dù chỉ mới 5 tuổi, song với những phép tính đơn giản được mẹ hỏi, cô bé đã có thể trả lời răm rắp. Trước tài năng của con gái, Lan Phương cũng vô cùng bất ngờ, cô còn có những biểu cảm đầy tự hào với giọng điệu hạnh phúc về nhóc tì nhà mình.

Không chỉ vậy, Lan Phương cũng từng chia sẻ cô cảm nhận con khá thông minh, nhanh nhẹn, vui vẻ, tình cảm, hiểu chuyện và nhiều năng lượng giống như mẹ vậy. Dù vậy, người hâm mộ đều khẳng định, cô bé Lina được như vậy chính là nhờ cách dạy dỗ, quan tâm và chăm sóc con gái chu đáo của nữ diễn viên.

Bên cạnh đó, Lan Phương cũng chia sẻ thêm về con gái cưng: "Từ lúc 4 tuổi, Lina thích khám phá số và tính toán, mẹ thỉnh thoảng hướng dẫn cách cộng trừ một tí thôi. Lúc trước, Lina cần thời gian lâu để cộng trừ với các ngón tay, đến lúc tròn 5 tuổi, Lina tính nhẩm được rồi. Dù biết khả năng tự học của Linda tốt nhưng mẹ và bà ngoại vẫn bất ngờ lắm. Yêu con".

Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn thường xuyên quay Vlog của ái nữ phát trên kênh mạng xã hội. Lan Phương ghi hành trình từ lúc mang thai và khôn lớn của con khiến người khán giả trầm trồ khen ngợi.

Nữ diễn viên còn thường xuyên quay Vlog của ái nữ phát trên các kênh mạng xã hội của mình

Qua các đoạn clip có thể thấy, Lan Phương luôn dành cho con những lời nói dịu dàng, những cái ôm thân thiết, luôn thể hiện cho con thấy là mẹ yêu con vô điều kiện và nhiều tới nhường nào. Từ đó, cô bé Lina cũng trở nên tình cảm, thường xuyên dành những lời ngọt ngào đáp lại mẹ.

Là một diễn viên, công việc đòi hỏi Lan Phương thường xuyên phải đi diễn xa nhà nhiều ngày. Nhưng bất cứ khi nào có thời gian, cô luôn dành hết cho gia đình và con gái. Khi ở nhà, hai mẹ con cùng nhau chơi xếp hình, làm bài tập, xếp lego, ôm ấp nhau, đọc sách và hát cho nhau nghe. Lúc rảnh rỗi, bà mẹ 1 con đưa con đi du lịch, bảo tàng, công viên, đua ngựa và bất cứ nơi nào bé thích.

Là một diễn viên, công việc đòi hỏi Lan Phương thường xuyên phải đi diễn xa nhà nhiều ngày. Nhưng bất cứ khi nào có thời gian, cô luôn dành hết cho gia đình và con gái

Chính vì được mẹ quan tâm, chăm sóc như thế, Lina còn nhỏ đã rất thông minh. "Lina gần 5 tuổi, ngoài nhảy múa, đọc sách, cộng trừ, giờ đang mê thêm vũ trụ. Con có thể mê mẩn xem các video về dải ngân hà, hành tinh, và giả thuyết về việc các hành tinh bị hút vào lỗ đen vũ trụ sẽ thế nào mãi mà không chán. Cứ để trí tưởng tượng, sự tò mò của con đi khắp nơi con nhé. Bất cứ nơi nào mẹ cũng sẽ cùng con đi khám phá.

Lan Phương cũng từng chia sẻ cô cảm nhận con khá thông minh, nhanh nhẹn, vui vẻ, tình cảm, hiểu chuyện và nhiều năng lượng giống như mẹ vậy

Cô bé của mẹ trộm vía thông minh, tình cảm, và sâu sắc vô cùng. Lina biết tính cộng trừ đến 20, và thậm chí đến 100 với số tròn chục. Đọc sách nhanh lắm, đến cả tin nhắn của mẹ cũng đọc được hết. Biết viết thư cho mẹ với những chữ đơn giản hoặc chép lại chữ từ sách vào thư. Lina cảm nhận rõ nét tình yêu thương và nỗi buồn của việc chia li. Và chân thành trong việc chia sẻ với những bạn kém may mắn hơn mình. Lina luôn nói rằng con yêu mẹ 1 trăm 1 ngàn 1 tỉ lần. Còn mẹ thì yêu con nhiều hơn như thế" - nữ diễn viên từng tự hào chia sẻ.