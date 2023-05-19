Bạch Lan Phương lên tiếng phân trần về tin đồn cặp kè đại gia

Hậu trường 19/05/2023 19:38

Những chia sẻ của bạn gái Huỳnh Anh nhận về nhiều nhiều đồng cảm từ khán giả.

Bạch Lan Phương vừa đăng tải bài viết dài đính chính về tin đồn cặp đại gia suốt thời gian gần đây. Cô cho biết thời gian qua cô liên tục bị vướng lùm xùm cặp đại gia. Tuy nhiên, người đàn ông đó lại chính là bố ruột của cô.

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Cuộc sống của Bạch Lan Phương được chú ý hơn kể từ khi cô công khai yêu đương với Huỳnh Anh.

Cụ thể Bạch Lan Phương chia sẻ: "Cảm ơn anh đã đến, cứu rỗi cuộc đời em, vì trước đó em toàn bị đồn cặp đại gia, mà không ai xa lạ, chính là bố em. Xã hội kinh khủng quá. Hôm qua nghe em mình kể, có group nói con của mình là mình sinh cho đại gia giấu tên. Họ còn dẫn chứng đó là lý do mà tại sao không thể nào tìm được hình ảnh nào hay thông tin về bố của bé. 

Bạch Lan Phương lên tiếng phân trần về tin đồn cặp kè đại gia - Ảnh 2
Bài viết Bạch Lan Phương chia sẻ trên trang cá nhân phân trần sự việc.

Em chân ngắn lắm có 3 mét bẻ đôi thôi không đại gia nào mê em đâu các chị ơi. Em mà có đại gia đã không phải ngày ngày bán hàng, tối livestream kiếm tiền, giờ này em phải ở resort nào đó tránh nắng nóng kỷ lục ở Hà Nội rồi. Ở xã hội vẫn có những cô gái đang nỗ lực kiếm sống không xin ai một đồng nào như em các chị ạ. Những gì em có là do em vất vả tự làm ra ạ. Em xin cảm ơn".

Bạch Lan Phương lên tiếng phân trần về tin đồn cặp kè đại gia - Ảnh 3
Một fan hâm một đồng cảm khi cũng mắc hoàn cảnh tương tự. 
Bạch Lan Phương lên tiếng phân trần về tin đồn cặp kè đại gia - Ảnh 4
Một số khác bày tỏ sự thấu hiểu và an ủi cô. 

Thời gian qua, Bạch Lan Phương và Huỳnh Anh gây chú ý bởi chuyện tình lệch tuổi nhưng hết sức ngọt ngào. Khi công khai chuyện tình yêu, cặp đôi gặp không ít lời bàn tán từ dư luận. Kể từ khi chính thức xác nhận hẹn hò cả hai thường xuyên "phát cẩu lương" trên mạng xã hội. Có những bình luận chê rằng Bạch Lan Phương già hơn Huỳnh Anh. Thậm chí, có người còn cho rằng cô bỏ bùa nam diễn viên điển trai.

Bạch Lan Phương lên tiếng phân trần về tin đồn cặp kè đại gia - Ảnh 5
Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương. 

Chuyện tình của nam diễn viên Huỳnh Anh và nữ MC Bạch Lan Phương từ thời điểm bắt đầu cũng là tâm điểm khiến dân mạng soi xét, phán đoán… thậm chí là có những lời lẽ không hay chỉ vì cho rằng nữ MC đã là mẹ một con, không phù hợp với vẻ điển trai của chàng diễn viên sinh năm 1992.

Bạch Lan Phương lên tiếng phân trần về tin đồn cặp kè đại gia - Ảnh 6
Cặp đôi đã có hơn 3 năm bên nhau.
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Cô không ngần ngại phản hồi những bình luận về chuyện tình cảm với Huỳnh Anh.

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Từ khóa:   Sao Việt Bạch Lan Phương Huỳnh Anh

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